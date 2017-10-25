Вера Брежнева: «Я люблю, любима и делаю то, что мне нравится»

Певица, актриса, телеведущая и посол Доброй воли ООН рассказала о своем пути к успеху.

— В детстве я была, пожалуй, самой непопулярной девочкой в классе. Росла в многодетной семье (у певицы есть три сестры. – Прим. «Антенны»), а для одноклассников слово «многодетная» значило «неблагополучная». Сама я не конфликтовала, но когда кто-то нападал, приходилось давать отпор и отвоевывать свое место под солнцем. В некоторой степени я себя тогда воспринимала гадким утенком. Мне не нравилось, как я выгляжу. У меня были проблемы со зрением, я носила очки со сложными диоптриями, которые очень берегла, потому что стоили они дорого. И если бы с ними что-то случилось, у родителей не было бы средств на покупку новых. Но один раз во время драки мне их все-таки сломали… Для меня это было настоящей трагедией. С очками я попрощалась только в 21 год, когда, работая в группе «ВИА Гра», накопила денег на операцию и сделала лазерную коррекцию зрения.

Фото: Maria Artos

Пошла учиться на бухгалтера

— У меня были весьма переменчивые представления о будущей профессии. Сначала я хотела стать патологоанатомом, потом доктором, учителем, а затем вдруг – актрисой. Но когда подросла, поняла, что надо думать о чем-то более земном, и решила пойти учиться на бухгалтера, чтобы обеспечить себе достойный заработок в будущем и помогать родным. Вполне нормальная мечта для девочки из Днепродзержинска, тем более что с цифрами я с детства дружила. Математику в школе преподавала директор, поэтому, как понимаете, предмет был обязателен к посещению, да и давался мне легко. Но, несмотря на математический склад ума, меня всегда тянуло к творчеству. Помню, как мечтала ходить в музыкальную школу, но, к сожалению, у родителей не было возможности возить меня на другой конец города. И я просила своих одноклассниц, которые там занимались, рассказывать все в подробностях – музыка всегда казалась мне второй реальностью, в которой можно было дать волю своему воображению и идеям.

Маленькой Вере два года Фото: пресс-службы веры Брежневой

Закричала: «Я спою!». И вышла на сцену

— Летом 2002 года мы с подругой собирались на концерт группы «ВИА Гра» в Днепропетровске. Хорошо помню: это был день Ивана Купалы, я надела красивое черное платье чуть выше колена с красными маками, босоножки на каблуке – этот наряд остался в моей памяти, потому что именно в нем я впервые поднялась на сцену. На концерте проводили конкурс двойников участниц группы – Алены Винницкой, Ани Седоковой и Тани Найник. Вышли девушки, похожие по образам, и вдруг одна из них – блондинка – отказалась петь. Возникла неловкая ситуация. Я тогда стояла прямо перед сценой и, быстро среагировав, прокричала: «Я спою!» И меня вызвали на сцену. Уже после выступления Алена мне сказала: «Хорошая ты девочка, надо тебя к себе забрать». Можно сказать, напророчила, за что я ей бесконечно благодарна. Затем администратор группы, вспомнив обо мне, пригласил на кастинг. Как раз в том году Алена собралась покинуть коллектив. И я отправилась в Киев в полной уверенности, что я лучшая кандидатура в состав группы. Но когда услышала, как поют другие девочки, какие ноты берут, конечно, задумалась: «Боже, что я здесь делаю? Меня сейчас выгонят». Однако юношеский максимализм и напористость дали результат, выбрали именно меня. Я очень хотела попасть в группу, и моей главной на тот момент мотивацией было желание не стать известной, а прежде всего заработать денег, чтобы прокормить моего ребенка, мою большую семью (старшая дочь Веры Соня родилась 30 марта 2001 года. – Прим. «Антенны»)

Золотой состав группы «ВИА Гра»: Вера Брежнева, Надежда Грановская, Анна Седокова, 2003 год Фото: пресс-служба Веры Брежневой

Контракт подписала не глядя

— Когда меня утвердили в группу, настоятельно порекомендовали немножко сбросить вес. Я тогда была такой ладненькой девочкой из провинции, как говорится, кровь с молоком. Все знают, что телевизор зрительно добавляет килограммов пять, представьте, что было бы, если бы эту девочку еще увеличили. Сразу начала питаться по-другому: отказалась от сахара, а до этого пила сладкий чай, забыла о хлебе, ела сельдерей и куриную грудку на гриле. С тех пор их не люблю. Продюсеры дали мне педагогов по хореографии, по вокалу: «Вот тебе время и инструменты. Если ты перспективный человек и готова работать, то у тебя есть все для того, чтобы доказать нам это». И я это сделала. На подготовку был месяц, я показала результат через две недели. К съемкам клипа на песню «Не оставляй меня, любимый!» подтянула вокал, хореографию и была в нужном весе. Свой контракт я, если честно, даже не читала, подписала не глядя. Во-первых, потому что в 20 лет в этом не разбиралась, а во-вторых – просто очень хотела эту работу. И готова была работать круглосуточно.

Главное – счастливая семья

— Мне пришлось оставить ребенка в Днепродзержинске с мамой, а самой уехать в Киев. Семья была за меня очень рада, родные отпустили, сказали, чтобы не волновалась. И я была спокойна, зная, что доченька в надежных руках. Но в чужом городе я оказалась одна: ни родных, ни друзей – только два продюсера и девочки из группы. Первое время жила у Нади Грановской (певица была участницей группы с самого ее основания, но временно покидала коллектив, когда уходила в декрет. – Прим. «Антенны»), потом переехала на отдельную квартиру. Конечно, выла от одиночества. Я же родилась в многодетной семье и привыкла, что дома много людей, шум, совместные завтраки, разговоры, а тут я одна. Через полгода началась настоящая ломка, все чаще задумывалась о том, что нужно бросить все и вернуться домой. Сейчас я очень благодарна себе за то, что тогда переборола эту слабость. Домой высылала практически все деньги, которые зарабатывала в группе, и моя семья начала нормально жить и питаться. Себя я во всем ограничивала, оставляя средства на оплату жилья и на минимальную косметику. Сделав ремонт в квартире в Днепродзержинске, купила маме стиральную машинку и бойлер, чтобы дома всегда была горячая вода, без которой мы жили все детство. А через какое-то время смогла перевезти родных в Киев, приложив все усилия для того, чтобы их забрать, – на это я готова была тратить все деньги. Я очень хотела, чтобы моя семья была обеспечена и хорошо жила.

На съемках клипа на песню «Номер 1», 2016 год Фото: пресс-служба Веры Брежневой

Шанс себя проявить

— За плечами у каждого человека есть путь, который ему нужно было пройти, чтобы стать тем, кем он сейчас является. Иногда ради достижения цели мы вынуждены в чем-то себя ограничивать. Когда я попала в группу, наше общение с дочкой стало совсем эпизодическим. Я постоянно была в разъездах. Впоследствии я, конечно, постаралась все наладить и восполнить. Это был мой выбор, я стараюсь не допускать чувства вины. Если бы меня сейчас спросили: изменила бы я что-нибудь в своем прошлом? Нет. Именно то, что происходило со мной в жизни, привело меня туда, где я сейчас. Единственное, что объединяет мое детство и детство моих детей, – это любовь в семье (старшей дочери Соне шестнадцать лет, младшей, Саре, семь. – Прим. «Антенны»). Поверьте, это самое главное. Могут быть разные материальные возможности, но всегда должны оставаться реальные ценности, такие как уважение, взаимопомощь, любовь, поддержка, забота, они важнее всего для построения личности. Дома я бываю максимум 10−12 дней в месяц. Но даже если меня нет, мы с дочками постоянно на связи – переписываемся, созваниваемся. Если посчитать, то, может быть, у среднестатистической мамы, которая утром уходит на работу, а вечером приходит домой, готовит и занимается делами, остается еще меньше времени на то, чтобы побыть с детьми. Мои дочки видят маму счастливой, пусть иногда и уставшей. Я ценю каждую минуту нашего общения и получаю удовольствие от того, что у меня есть. Люблю, любима и делаю в жизни то, что мне нравится, – это очень важно. И да, это возможно: быть публичным человеком и создать счастливую семью. У меня не было такого, чтобы однажды утром я внезапно проснулась знаменитой. Все, что есть в моей жизни, я заработала и заслужила. Успех – это такое хрупкое состояние, в которое ты даже боишься поверить, потому что всегда присутствует страх разочарования. Я в этом плане абсолютно прагматичный и рациональный человек. Может быть, потому у меня и не было звездной болезни. Все так же волнуюсь перед сценой, нервничаю, как в первый раз, а на ней растворяюсь, потому что чувствую своего зрителя. В шоу «Успех» на СТС, ведущей которого я стала, мы с наставниками будем помогать начинающим артистам. Наша телевизионная площадка – это потрясающий шанс, чтобы себя проявить. И я считаю, что по-настоящему талантливым людям она будет подмогой, местом, где можно показать, на что ты способен. Сегодня стать популярным возможно за секунду, если ты действительно сделаешь что-то выдающееся. Но всегда важно не только взлететь, но и удержаться – будущим артистам надо быть готовым к конкуренции, она есть везде и всегда, к постоянной работе, прежде всего над собой, к честности – только когда ты честен в творчестве, тебя может принять и полюбить твой зритель.

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