Виктор Сухоруков: «Несколько раз предлагал женщинам стать моими женами»

— Режиссер Игорь Волошин был отмечен Балабановым (Алексей Балабанов снял такие фильмы, как «Брат», «Жмурки», «Про уродов и людей» и т. д., Волошин познакомился с ним в начале своей карьеры, они вместе работали и общались вне съемок. — Прим. «Антенны»). Когда он предложил мне сотрудничать, я понимал, что молодежный сериал – это не мой формат. Да и сериалы в последнее время меня не радовали. Но решился. Меня завлек персонаж. Мой Эрнест Петрович – одиозная фигура. Творческий, депрессивный, мечтающий о полете, призах и «Золотой маске». И вдруг в его жизни появляется человек, который говорит: «Я твой сын». Здесь есть что сыграть. Мы не раз работали с Димой Нагиевым. Он знаком с сериальным ритмом и чувствовал себя увереннее. Я же был к этому менее приучен. Мне работа далась тяжелее.