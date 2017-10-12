Виктор Сухоруков: «Несколько раз предлагал женщинам стать моими женами»

— Режиссер Игорь Волошин был отмечен Балабановым (Алексей Балабанов снял такие фильмы, как «Брат», «Жмурки», «Про уродов и людей» и т. д., Волошин познакомился с ним в начале своей карьеры, они вместе работали и общались вне съемок. — Прим. «Антенны»). Когда он предложил мне сотрудничать, я понимал, что молодежный сериал – это не мой формат. Да и сериалы в последнее время меня не радовали. Но решился. Меня завлек персонаж. Мой Эрнест Петрович – одиозная фигура. Творческий, депрессивный, мечтающий о полете, призах и «Золотой маске». И вдруг в его жизни появляется человек, который говорит: «Я твой сын». Здесь есть что сыграть. Мы не раз работали с Димой Нагиевым. Он знаком с сериальным ритмом и чувствовал себя увереннее. Я же был к этому менее приучен. Мне работа далась тяжелее.
— Да, «Брат» – особенно трепетное для меня кино. Это некий учебник о 90-х. Можно изучать. Балабанов с такой любовью и доброй памятью запечатлел в фильме Петербург, что персонажи в нем – это антураж: дети, листья, ветер города. Конечно, не ожидал, что картина вызовет такую народную влюбленность. И такой шум. Но и не могу сказать, что она перевернула мою жизнь. Возможно, до «Брата» меня не разглядели основательно, но роли-то были отличные! «Комедия строгого режима», потом был гениальный фильм «Бакенбарды», который в Сан-Себастьяне получил приз ФИПРЕССИ. Это, между прочим, был дебют Виктора Сухорукова. А после «Брата» был «Бедный, бедный Павел», «Остров», пять картин Сергея Говорухина.
Чуть не попал в тюрьму за ящик мандаринов
— Конечно. Абсолютно! Как угодно назовите – судьба, Бог, провидение. Меня точно ведет. И все мои спасения – от алкоголя, сигарет и прочего – это не я. Мне помогли. У каждого свой путь. Можно локтями толкаться, искать пути, ходы, лезть в щелочку или делать все вместе – и не получится. А можно просто проснуться, чистить зубы – и вот звонок, который перевернул всю жизнь.
— Что значит злоупотребление? Пьянство! Миллион раз про это рассказывал. И не скрывал. Просто я всегда признавался в этом, чтобы мои недоброжелатели не добавляли от себя лишнего. Сам про себя сказал людям: «Вот я артист. Хочу нести доброе, вечное, замечательное. Но были и темные времена. Я их пережил». Потом я говорил это, думая, что кому-то может помочь горький опыт.
— Чем только не занимался. Был грузчиком, хлеборезом, посудомойщиком работал. Чуть в тюрьме не очутился! Украл ящик мандаринов в пьяном виде. У друзей, которые мне доверяли. В этом овощном ларьке кормился, и у них же украл. И они же меня от тюрьмы спасли. А сегодня бронзовый памятник Сухорукову стоит в Орехово-Зуево. И все это в одной судьбе человека!
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