Виктория Райдос: «Я знаю дату своей смерти»

Победительница 16-го сезона шоу ТНТ «Битва экстрасенсов», участница нового сезона «Экстрасенсы ведут расследование» впервые рассказала о своей личной жизни и о том, как ей живется с необычным даром.

— Я не боюсь называть себя ведьмой, – признается Райдос. — Хотя понимаю, что другие опасаются этого слова. Мифы, легенды, весь наш фольклор говорят о том, что ведьмы – нечто страшное, но в то же время чарующее. Думаю, люди просто не имеют достаточно информации о них. Меня не пугает такой статус, я ведь не могу нравиться всем, да у меня и цели такой нет. Я преследую высокие идеалы, и это мой способ заявить о себе и донести свою идею. Люди с открытым сознанием воспримут ее. Ко мне приходят с жизненными ситуациями, которые человек не может разрешить самостоятельно, многих приводит отчаяние, утрата близких. Я работаю со смертью. Это – нечто неизвестное. Каждая религия говорит о том, что есть какой-то бонус после земной жизни. Я заявляю то же самое, потому что соприкасаюсь с этой энергией каждый день. Несу то знание, которое не имеет конфессиональных особенностей, ведь людям не надо обращаться в какую-то определенную веру.

Боялась, что примут за сумасшедшую

Многие думают, что я иду по улице и вижу толпу мертвых, как в сериале «Игра престолов». Действительно, когда у меня все только начиналось, видения проходили бесконтрольно, но все равно толпы мертвецов меня не преследовали.

Виктория Райдос Фото: личный архив

…Мне было лет пять, когда за окном я увидела нечто нечеловеческое. Мое детское сознание назвало бы это бабкой-ежкой. Жили в Москве в квартире на пятом этаже. Я встала после дневного сна, посмотрела в окно, и там показалось что-то страшное. Я испугалась, побежала к бабушке Зинаиде Никитичне, рассказала об увиденном, она выслушала и успокоила: «Это просто страшный сон». Понимала, что это не так, но мне ничего не оставалось, как смириться. После этого случая ярких видений у меня не было долго. Может, потому, что бабушка меня не поддержала, и я каким-то образом поставила на них запрет. А может, просто я, маленькая девочка, не готова еще была. Ощущала в себе повышенную интуицию, но мне казалось, что такое есть у всех. А в остальном была как и все мои сверстники. Воспитывали меня достаточно строго: тише едешь – дальше будешь, не высовывайся. Так, впрочем, как и всех детей в Советском Союзе. …В 18 лет я впервые в жизни увидела фантом. Сидела дома и пересматривала старые семейные фотографии, как вдруг боковым зрением заметила некую субстанцию – явно не материальную, которая имела четкие человеческие очертания. Понятно, что я вся похолодела от страха, но не отвела взгляда от призрака мужчины. У меня появился какой-то азарт, адреналин. Сразу поняла, что передо мной предок, позже узнала, что это мой прадед. С кем-то из семьи разговаривать о том, что видела, не захотела. Раз меня уже не поддержали, было бы глупостью рассчитывать на какое-то понимание. А делиться с друзьями опасалась, вдруг подумают: я сумасшедшая. Была загружена учебой, поэтому убедила себя списать все на усталость, от которой и случился этот глюк. Учиться я любила. Поступила в Московский университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), три курса отучилась и ушла. Во второй институт – МАМИ (Московский государственный машиностроительный университет) и опять благополучно окончила три курса и бросила. Понимала, что в армию мне не идти. Этим и успокаивала себя. В первом финансы и кредит изучала, а во втором – маркетинг в автомобильной промышленности, были такие предметы, как устройство автомобилей и тракторов. Вот так расширяла свой кругозор. Я понимала, что должна работать с людьми, но не представляла, в какой сфере. Потребность быть полезной людям проявилось достаточно давно – уже был опыт социальной работы на протяжении трех с половиной лет. Параллельно с учебой занималась реабилитацией наркозависимых. Группой риска – это люди, испытывающие отчаяние, нежелание жить, готовность умереть, как и мои сегодняшние клиенты. И в итоге мое образование – это социальная работа, практическая психология.

Викторий с дочкой Варей Фото: личный архив

Когда развелась со своим первым супругом, видения, наверное, на фоне стресса, участились. Часто на улице встречала фантомы. Ехала в метро, и мне казалось, что сумка у женщины прозрачная. «Все, приплыли, – говорила я себе, – скорая помощь по тебе плачет». Я не понимала, в какой реальности нахожусь. В контакт с призраками тогда не входила. Что-то останавливало, не было никаких знаний. Потом стала изучать, что со мной происходит, увлеклась различными магическими книгами…

Знаю, что у меня еще будет ребенок

Я много знаю о своей жизни, мне известно, как у меня все сложится. У каждого человека есть магистральные события – если кому-то суждено испытать три брака, у него они будут. Если человеку суждено остаться одиноким всю жизнь, так и будет. К сожалению, все это прописано. Не всегда люди должны знать об этом. Мы не можем влиять на смерть, на внешние события. Они даются нам как урок, испытание, отработка кармических вещей, которые натворили наши предки. Мы не можем ими управлять, но мы можем управлять собой, сознанием, подготовить себя. Если мы говорим о формировании своей судьбы, то это внутренний рост, который позволяет совершенствоваться в течение всей жизни. А дальше – смерть и перерождение. Мне хотелось бы быть сопричастной к духовному росту людей. Не надо жить одними материальными ценностями. Человек должен знать родовое древо до седьмого колена. Это тяжело, война миллионы унесла и не всегда такое получится, но почитание предков, знания о том, как они жили, дают колоссальный толчок для изменения своей личности. Есть такое понятие, как родовой сценарий, память рода. Я точно знаю, что, взаимодействуя со своими предками, мы получаем огромную силу для выполнения своих задач.

С мужем Василием Фото: личный архив

Хорошо ли мне с этим даром живется? Признаюсь, спокойно, защищенно. Понимаю, что есть вещи, которые мне нужно пережить, события, которые должны произойти, их никак не изменишь. Я знаю, когда уйдут мои родители; это неизбежно, родители всегда оставляют детей. Глупо же мне их сейчас начинать оплакивать. Конечно, буду стараться проводить максимальное время с ними. Когда я в первый раз выходила замуж, мне казалось, что это навсегда. Так, наверное, думает каждая женщина. Но правда в том, что сейчас я во втором браке. И теперь знаю, какое количество их у меня будет. Знаю, что у меня родится второй ребенок. Другой вопрос – хочу ли я торопить события. Когда узнаешь будущее про свою семью, включается человеческий фактор, предвзятый подход, заканчивается объективность, и мне хочется верить, что такого будущего, которое я вижу, у близких не будет. Про себя же я всю информацию о будущем воспринимаю со смирением. За девять лет, как я умею управлять моим даром, можно научиться смирению.

Если кому-то суждено испытать три брака, у него они будут. Если человеку суждено остаться одиноким всю жизнь, так и будет. К сожалению, все это прописано

Среди моих клиентов немало известных людей. Имена их я не буду называть. Правда, Натали не скрывает того, что я помогла ей. Когда пошла на 15-й сезон «Битвы экстрасенсов», но по определенным причинам не смогла его пройти полностью, то участвовала в туре «Мистер Х». Натали сидела в качестве гостьи, а мне нужно было с закрытыми глазами описать, что связанное с ней я вижу. Я нервничала: первое мое столкновение с камерами. К тому же огромное количество техники вокруг сбивает поток энергии, трудно сориентироваться. И я увидела вокруг Натали фантомы – духи ее рода, а среди них душу, которую она обязана сюда принести (это был ее будущий сын). А потом я сказала Натали, что у ее младшего на тот момент сына есть красный велосипед, от которого может быть беда. Она ответила, что у них нет красного велосипеда. А через какое-то время рассказала мне, что, придя после съемки домой, узнала, что ее отец именно в тот день подарил внуку красный велосипед. Натали, увидев его и помня мое предупреждение, сразу выбросила велосипед на помойку. И мне было приятно, когда после моей победы на «Битве экстрасенсов» Натали нашла мой номер телефона, поздравила и сказала, что благодаря нашей встрече многое осознала. Наверное, ради такого мне и стоит продолжать работать. Бывают ситуации магического характера (их процентов 30 от общего числа обратившихся) – проклятия, порча… Для меня стало неожиданностью, насколько подобное распространено в наши дни. Есть территории, где по каким-то историческим причинам процветает порча: Марий Эл, Краснодарский край, Казахстан, Воронежская область… В этих местах магия – часть жизни людей. Там бабка на бабке сидит, бабкой погоняет.

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