Какой автомобиль подходит для волгоградских дорог

Интерьер
Внутри YETI выглядит необыкновенно воздушным и просторным, во многом благодаря вертикальным боковым элементам и окнам. Этот автомобиль – один из самых вместительных в своем классе, что является результатом продуманного использования пространства и безупречной формы кузова.
Ничего лишнего в машине нет, но все подчинено функциональности. Подлокотники на дверях довольно широкие, а в дверную нишу легко влезет полуторалитровая баклага. Бардачок довольно вместительный, а на торпеде имеется дополнительный отсек для документов и разной мелочевки. Между передними сидениями имеется регулируемый по длине и наклону удобный подлокотник. Потолок в ŠKODA YETI по-внедорожному очень высокий. Здесь будет удобно водителю с любым ростом.
В салоне установлен двухзонный климат-контроль с понятной символикой и выверенными усилиями.
ŠKODA YETI обладает самыми широкими возможностями для подключения устройств через SmartLink[i] (MirrorLink™[ii], CarPlay[iii] и Android Auto[iv]), что дает возможность отображать и управлять совместимыми приложениями смартфона с помощью дисплея информационно-развлекательной системы. Это позволяет получить доступ к функционалу смартфона через дисплей мультимедийной системы автомобиля.
Удивительные трансформации салона
Многие, кто видел чешский кроссовер только снаружи и никогда не сидел внутри, считают его очень компактным и предполагают, что сзади для пассажиров будет очень мало места. Это не так, внешность обманчива. Размеры ŠKODA YETI обеспечивают высокую вместимость, так необходимую для дальних путешествий. В этот автомобиль без труда поместится необходимая экипировка для любого отдыха на природе: от рыбалки до альпинизма. С другой стороны, точно рассчитанные ширина и длина YETI позволяют ездить по городу, не испытывая каких-либо неудобств при перестроении в плотном потоке машин или парковке в ограниченном пространстве.
Посадка на задних местах чешского кроссовера более вертикальная. Зато перед коленями пассажиров довольно места. А по высоте салона и его трансформации ŠKODA YETI и вовсе рекордсмен. Крайние из трех раздельных сидений, составляющих задний диван, перемещаются на салазках, спинки регулируются по углу наклона. На тыльной стороне передних кресел закреплены откидные столики. И все это четко работает, выполняет свои функции. Передние кресла оборудованы плотными наполнителями и умеренной боковой поддержкой. На втором ряду и простор, и удобство. Спинки регулируются по наклону, а на обратных сторонах передних кресел есть откидные столики. Багажник объемом от 322 до 1665 л при сложенных спинках задних сидений также подкупает возможностями трансформации.
Багажник у Yeti имеет правильную форму, удобную для плотной «набивки». Его объем превосходит вместимость большинства машин в классе, притом что ŠKODA YETI даже короче их. Умение чешских инженеров и дизайнеров компоновать автомобили достигло апогея.
Эргономика водительского места
На месте водителя ŠKODA YETI академический порядок. Посадка удобна, дисплеи отлично читаются, кнопки упруго нажимаются, все переключатели информативно отсчитывают промежуточные позиции. Водительское сидение имеет как горизонтальную, так и вертикальную регулировки. Руль можно отрегулировать как по высоте, так и по вылету. Все ручки управления находятся именно на тех местах, на которых их и ждешь увидеть. Можно сказать, что чешские инженеры, похоже, все предусмотрели. Даже резиновый бортик на тыльной стороне педали тормоза, чтобы при переносе ноги случайно не зацепиться за нее краешком ботинка. Такая внимательность к мелочам очень импонирует. Единственно, незнакомому с салоном водителю первоначально требуется привыкнуть к выбранной дизайнерами комбинации приборов в виде двух «колодцев» с радиальной оцифровкой.
Парковка на ŠKODA YETI, благодаря хорошо настроенной системе сонаров, не вызывает проблем.
Ходовые качества
Проворный ŠKODA YETI, осторожно сомкнув диски сцепления на старте, хорошо разгоняется. С 9 секундами с 0 до 100 км/ч можно уверенно себя чувствовать как в городе, так и на трассе. Водитель за рулем чешского кроссовера полностью контролирует ситуацию, он управляет динамикой, орудуя точным акселератором, и отлично чувствует перспективу разгона. Быстродействие и логика работы коробки передач ŠKODA YETI устроит даже самых нетерпеливых водителей.
В поворотах ŠKODA YETI почти не кренится. По росту усилия на руле легко понять степень загрузки передних колес. ŠKODA YETI мгновенно реагирует на команды и очень крепко держится за холодный асфальт, демонстрируя малые крены. Руль кроссовера легок и прозрачен. В автомобиле установлена энергоемкая подвеска, способная выдержать наезд колеса на крупную неровность.
При съезде с асфальта автомобиль показывает хорошие ездовые качества и по бездорожью. На машине можно спокойно себя чувствовать при езде по различным балкам и оврагам, при вывешивании колес ŠKODA YETI выручает отлично работающий внедорожный ассистент.
Не составляет проблем и наличие под колесами рыхлого грунта. Чешский кроссовер хорошо себя чувствует при езде по песку и на малых оборотах.
Хорошие внедорожные возможности ŠKODA YETI демонстрирует за счет больших ходов подвески. У ŠKODA YETI хорошо работает электронная имитация блокировок.
Обслуживать ŠKODA YETI также не сложно, «горячие» точки, включая масляный фильтр, на виду. При желании замена всего необходимого не составит проблем для владельца машины.
Мнения владельцев о ŠKODA YETI
В целом за годы эксплуатации ŠKODA YETI в России у его владельцев сформировалось следующее мнение о машине:
· Продуманный салон и багажник, выверенная управляемость и отличная разгонная динамика.
· За 4 года владения YETI меня ни разу не подвел: проезжал где мне надо, перевозил грузы, без происшествий отвез на море и обратно, заводился в лютые морозы. Накатал 52500 км, проходил все ТО у официального дилера и заправлялся только 95-м бензином.
· Хорошая обзорность вперед, видно дорогу. Комфортное управление, все под рукой. Не надо отвлекаться, чтобы найти необходимую кнопку.
· Автомобиль едет без шума, в потоке не отстаешь. Динамика вполне приемлема для езды как в городе, так и загородом по трассе.
· YETI доволен на все 100 процентов и более. Не ожидал такой управляемости и проходимости. После обкатки по Н. Новгороду (около 1000 км) поехал с женой и багажом в Абхазию по трассе М4 Дон (22000 км в один конец). Не насиловал движок, машиной доволен.
Подарок при покупке ŠKODA YETI
На дворе осень, погода начинает портиться и настоящие холода не за горами. А с ними придут нелюбимые попутчики автомобилиста в холод: гололед, снег на дорогах и т. д. Какой бы хороший кроссовер ни разработали чешские инженеры, но без правильной обуви всех своих возможностей зимой он не покажет.
Поэтому при покупке нового автомобиля ŠKODA YETI у официального дилера в период с 1 октября по 31 декабря 2017 года вы получите комплект, состоящий из четырех колес в сборе. И ваш новый ŠKODA YETI с внешностью городского кроссовера и мощным техническим оснащением будет готов к самым суровым зимним испытаниям! Успейте воспользоваться выгодным предложением до конца декабря! Звоните по телефону в Волгограде (8442) 55−23−55 или прямо сейчас выбирайте свой автомобиль на сайте.
________________
[I] Смарт Линк
[II] Миррор линк
[III] КарПлей
[IV] АндроидАвто