Какой автомобиль подходит для волгоградских дорог

Интерьер

Внутри YETI выглядит необыкновенно воздушным и просторным, во многом благодаря вертикальным боковым элементам и окнам. Этот автомобиль – один из самых вместительных в своем классе, что является результатом продуманного использования пространства и безупречной формы кузова.

Ничего лишнего в машине нет, но все подчинено функциональности. Подлокотники на дверях довольно широкие, а в дверную нишу легко влезет полуторалитровая баклага. Бардачок довольно вместительный, а на торпеде имеется дополнительный отсек для документов и разной мелочевки. Между передними сидениями имеется регулируемый по длине и наклону удобный подлокотник. Потолок в ŠKODA YETI по-внедорожному очень высокий. Здесь будет удобно водителю с любым ростом.

В салоне установлен двухзонный климат-контроль с понятной символикой и выверенными усилиями.

ŠKODA YETI обладает самыми широкими возможностями для подключения устройств через SmartLink[i] (MirrorLink™[ii], CarPlay[iii] и Android Auto[iv]), что дает возможность отображать и управлять совместимыми приложениями смартфона с помощью дисплея информационно-развлекательной системы. Это позволяет получить доступ к функционалу смартфона через дисплей мультимедийной системы автомобиля.

Удивительные трансформации салона

Многие, кто видел чешский кроссовер только снаружи и никогда не сидел внутри, считают его очень компактным и предполагают, что сзади для пассажиров будет очень мало места. Это не так, внешность обманчива. Размеры ŠKODA YETI обеспечивают высокую вместимость, так необходимую для дальних путешествий. В этот автомобиль без труда поместится необходимая экипировка для любого отдыха на природе: от рыбалки до альпинизма. С другой стороны, точно рассчитанные ширина и длина YETI позволяют ездить по городу, не испытывая каких-либо неудобств при перестроении в плотном потоке машин или парковке в ограниченном пространстве.

Посадка на задних местах чешского кроссовера более вертикальная. Зато перед коленями пассажиров довольно места. А по высоте салона и его трансформации ŠKODA YETI и вовсе рекордсмен. Крайние из трех раздельных сидений, составляющих задний диван, перемещаются на салазках, спинки регулируются по углу наклона. На тыльной стороне передних кресел закреплены откидные столики. И все это четко работает, выполняет свои функции. Передние кресла оборудованы плотными наполнителями и умеренной боковой поддержкой. На втором ряду и простор, и удобство. Спинки регулируются по наклону, а на обратных сторонах передних кресел есть откидные столики. Багажник объемом от 322 до 1665 л при сложенных спинках задних сидений также подкупает возможностями трансформации.