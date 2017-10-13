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Вот это опыт! Как школьнику полюбить химию

Есть такой способ! После невероятных «Научных шоу профессора Николя», его зрелищных экспериментов дети забросят гаджеты и совершенно точно влюбятся в этот предмет.

Итак, знакомьтесь – знаменитый выдумщик Профессор и его помощники, не менее известные химики-практики-экспериментаторы. В их научной лаборатории все взрывается, шипит и искрится! Вот, например, опыты с воздушной пушкой, сухим льдом, гидрофобным песком очень эффектные! А еще здесь делают батарейку из яблока, генерируют молнии в темноте, запустят машину из газировки и много чего еще. Главное, что запускать эти шумные, пенящиеся, бурлящие процессы знаменитому ученому помогают не только его подмастерья, но и маленькие зрители, которые пришли на «Научное шоу профессора Николя».

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«В арсенале нашей команды „Научные шоу профессора Николя“ – 18 программ. Мы выступаем как на открытых площадках, вы можете увидеть нас на крупных городских мероприятиях, так и выезжаем на частные домашние праздники. Любое наше шоу может быть скорректировано под место проведения и не потеряет зрелищности. Наши профессора – профессиональные аниматоры, которые регулярно проходят инструктаж. Поэтому родители могут не волноваться – техника безопасности при всех химических экспериментах соблюдается на 100%. Нет никаких причин переживать за ребят, которые всегда рады поучаствовать в программе», – говорят представители «Научного шоу профессора Николя».

Настоящее научное шоу, серьезное оборудование и фантастические результаты – лучшее для ребенка, который интересуется опытами.

Убедились, что яркий, запоминающийся детский праздник не обойдется без Профессора и его шоу? Ваш ребенок будет в восторге и наверняка порадует вас отличными оценками по химии.

Для того чтобы заказать «Научного шоу профессора Николя», позвоните по тел. 8 918 128 55 88. Менеджер ответит на все ваши вопросы и поможет выбрать подходящую программу.

Кстати, реактивы и оборудование, которыми пользуются ученые, можно купить в интернет-магазине. Здесь есть все – наборы для изготовления светящихся лизунов, гидрофобный песок, твердая вода… К каждому набору прилагается подробная инструкция.

Сайт проекта

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#шоу профессора николя#Краснодар#анимация#химия#детский праздник
13 октября 2017Анна Семенова
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