Все через постель? Мифы и правда о модельном бизнесе

26-летняя волгоградка Валерия Дмитриенко живет и работает в Нью-Йорке, снимается для лукбуков мировых брендов, сотрудничает с самыми весомыми фигурами фэшн-индустрии и появляется на страницах глянца разных стран и континентов. По просьбе Woman’s Day Валерия прокомментировала самые распространенные мифы, которые существуют вокруг ее профессии.