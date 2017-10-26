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Все через постель? Мифы и правда о модельном бизнесе

13 откровенных признаний модели из Волгограда, добившейся успеха в США.

26-летняя волгоградка Валерия Дмитриенко живет и работает в Нью-Йорке, снимается для лукбуков мировых брендов, сотрудничает с самыми весомыми фигурами фэшн-индустрии и появляется на страницах глянца разных стран и континентов. По просьбе Woman’s Day Валерия прокомментировала самые распространенные мифы, которые существуют вокруг ее профессии.

Модель Валерия Дмитриенко фото
Валерия Дмитриенко
Фото: @missvald
Модели всегда на съемках
Валерия Дмитриенко (Valeriya Dmitrienko)

Это не так, модели необходимо время на кастинги, перелеты, уход за собой и личную жизнь.

Они мало едят
Валерия Дмитриенко (Valeriya Dmitrienko)

Модели едят не мало, а правильно и, главное, вовремя.

Они почти не спят
Валерия Дмитриенко (Valeriya Dmitrienko)

Каждый человек любит поспать, и модели, я уверена, не исключение.

Высот можно достичь только через постель
Валерия Дмитриенко (Valeriya Dmitrienko)

Я думаю, всем известно, что в фэшн-индустрии почти 90% людей с нетрадиционной ориентацией. Это невозможно.

Модели получают очень много денег
Валерия Дмитриенко (Valeriya Dmitrienko)

Бывает и много, все зависит от модели.

Модель Валерия Дмитриенко фото
Фото: @missvald
За кулисами кастингов и выступлений модели вредят друг другу
Валерия Дмитриенко (Valeriya Dmitrienko)

Это все стереотипы, такого не было, нет и не будет.

Все модели очень глупые
Валерия Дмитриенко (Valeriya Dmitrienko)

Помимо внешней красоты модели должны уметь правильно общаться и находить общий язык с агентством, клиентами и многими другими работниками индустрии.

После подиумов все модели становятся путанами
Валерия Дмитриенко (Valeriya Dmitrienko)

За 11 лет моей карьеры о таких случаях не слышала.

Потолстевшая модель никому не нужна
Валерия Дмитриенко (Valeriya Dmitrienko)

Сейчас много моделей размера plus size, которые не менее успешны.

Модель Валерия Дмитриенко фото
Фото: @missvald
Все модели красавицы
Валерия Дмитриенко (Valeriya Dmitrienko)

Все девушки красивые, но у всех разные понятия красоты.

Модели всегда носят платья известных брендов
Валерия Дмитриенко (Valeriya Dmitrienko)

Не всегда.

В 25 модели уходят на пенсию
Валерия Дмитриенко (Valeriya Dmitrienko)

Мне 26, и я не собираюсь на пенсию.

Все модели очень богатые
Валерия Дмитриенко (Valeriya Dmitrienko)

Все очень индивидуально, как и в обычной жизни.

Большая разница: модели до и после макияжа
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Хочешь познакомиться с ведущими моделями мира, узнать о всех модных тенденциях? Приходи 28 октября в 17:00 на финал конкурса «Модель года» в ТРЦ «Акварель».

Организаторы ежегодного конкурса «Модель года» – агентство V.G.models и ТРК «Акварель».

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#Волгоград#Модельный бизнес#как живут супермодели
26 октября 2017Ирина Волга
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