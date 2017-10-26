Все через постель? Мифы и правда о модельном бизнесе

26-летняя волгоградка Валерия Дмитриенко живет и работает в Нью-Йорке, снимается для лукбуков мировых брендов, сотрудничает с самыми весомыми фигурами фэшн-индустрии и появляется на страницах глянца разных стран и континентов. По просьбе Woman’s Day Валерия прокомментировала самые распространенные мифы, которые существуют вокруг ее профессии.
Это не так, модели необходимо время на кастинги, перелеты, уход за собой и личную жизнь.
Модели едят не мало, а правильно и, главное, вовремя.
Каждый человек любит поспать, и модели, я уверена, не исключение.
Я думаю, всем известно, что в фэшн-индустрии почти 90% людей с нетрадиционной ориентацией. Это невозможно.
Бывает и много, все зависит от модели.
Это все стереотипы, такого не было, нет и не будет.
Помимо внешней красоты модели должны уметь правильно общаться и находить общий язык с агентством, клиентами и многими другими работниками индустрии.
За 11 лет моей карьеры о таких случаях не слышала.
Сейчас много моделей размера plus size, которые не менее успешны.
Все девушки красивые, но у всех разные понятия красоты.
Не всегда.
Мне 26, и я не собираюсь на пенсию.
Все очень индивидуально, как и в обычной жизни.
- Подробнее
Хочешь познакомиться с ведущими моделями мира, узнать о всех модных тенденциях? Приходи 28 октября в 17:00 на финал конкурса «Модель года» в ТРЦ «Акварель».
Организаторы ежегодного конкурса «Модель года» – агентство V.G.models и ТРК «Акварель».