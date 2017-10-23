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Все таланты в «Мисс Кузбасс – 2017»

На творческом конкурсе претендентки на корону королевы красоты пели, танцевали, читали стихи и даже рисовали портреты…
Фото: Игорь Семикашев

В этом году в рамках подготовки конкурса «Мисс Кузбасс» финалистки продемонстрировали свои творческие способности. Вечер красоты и талантов прошел в ресторане Paulaner, где все 16 участниц удивляли и поражали гостей вечера.

№ 1 Анастасия Волгина
Фото: Игорь Семикашев
№ 2 Анастасия Глазкова
Фото: Игорь Семикашев
№ 3 Ольга Шеповалова
Фото: Игорь Семикашев
№ 4 Анастасия Зенкова
Фото: Игорь Семикашев
№ 5 Мария Шильникова
Фото: Игорь Семикашев
№ 6 Наталья Высоцкая
Фото: Игорь Семикашев
№ 7 Анастасия Лазарева
Фото: Игорь Семикашев
№ 8 Анна Вовк
Фото: Игорь Семикашев
№ 9 Татьяна Беркутова
Фото: Игорь Семикашев
№ 10 Кристина Вавиленкова
Фото: Игорь Семикашев
№ 11 Кристина Козлова
Фото: Игорь Семикашев
№ 12 Виктория Ведерникова
Фото: Игорь Семикашев
№ 13 Ольга Коваленко
Фото: Игорь Семикашев
№ 14 Анастасия Маштакова
Фото: Игорь Семикашев
№ 15 Елена Самойлова
Фото: Игорь Семикашев
№ 16 Светлана Матвейкина
Фото: Игорь Семикашев

Браво, девушки! Вечер талантов превратился в настоящий концерт благодаря стараниям участниц и организаторов «Мисс Кузбасс – 2017». Но все-таки это был конкурс, где фаворитов выбирало компетентное жюри – Илона и Андрей Ковзель и партнеры конкурса. Победительницей стала Ольга Коваленко.

Победительница творческого конкурса
Фото: Игорь Семикашев

На следующей неделе, 2 ноября в 19.00 в ДК «Алюминщик» нас ждет финал конкурса «Мисс Кузбасс». Встретимся на финале и поболеем за красавиц!

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#Новокузнецк#мисс Кузбасс#Мисс Россия#конкурс красоты
23 октября 2017Надежда Беленькая
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