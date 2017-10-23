Все таланты в «Мисс Кузбасс – 2017»

На творческом конкурсе претендентки на корону королевы красоты пели, танцевали, читали стихи и даже рисовали портреты…

Фото: Игорь Семикашев

В этом году в рамках подготовки конкурса «Мисс Кузбасс» финалистки продемонстрировали свои творческие способности. Вечер красоты и талантов прошел в ресторане Paulaner, где все 16 участниц удивляли и поражали гостей вечера.

№ 1 Анастасия Волгина Фото: Игорь Семикашев

№ 2 Анастасия Глазкова Фото: Игорь Семикашев

№ 3 Ольга Шеповалова Фото: Игорь Семикашев

№ 4 Анастасия Зенкова Фото: Игорь Семикашев

№ 5 Мария Шильникова Фото: Игорь Семикашев

№ 6 Наталья Высоцкая Фото: Игорь Семикашев

№ 7 Анастасия Лазарева Фото: Игорь Семикашев

№ 8 Анна Вовк Фото: Игорь Семикашев

№ 9 Татьяна Беркутова Фото: Игорь Семикашев

№ 10 Кристина Вавиленкова Фото: Игорь Семикашев

№ 11 Кристина Козлова Фото: Игорь Семикашев

№ 12 Виктория Ведерникова Фото: Игорь Семикашев

№ 13 Ольга Коваленко Фото: Игорь Семикашев

№ 14 Анастасия Маштакова Фото: Игорь Семикашев

№ 15 Елена Самойлова Фото: Игорь Семикашев

№ 16 Светлана Матвейкина Фото: Игорь Семикашев

Браво, девушки! Вечер талантов превратился в настоящий концерт благодаря стараниям участниц и организаторов «Мисс Кузбасс – 2017». Но все-таки это был конкурс, где фаворитов выбирало компетентное жюри – Илона и Андрей Ковзель и партнеры конкурса. Победительницей стала Ольга Коваленко.

Победительница творческого конкурса Фото: Игорь Семикашев