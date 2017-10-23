Все таланты в «Мисс Кузбасс – 2017»

В этом году в рамках подготовки конкурса «Мисс Кузбасс» финалистки продемонстрировали свои творческие способности. Вечер красоты и талантов прошел в ресторане Paulaner, где все 16 участниц удивляли и поражали гостей вечера.
Браво, девушки! Вечер талантов превратился в настоящий концерт благодаря стараниям участниц и организаторов «Мисс Кузбасс – 2017». Но все-таки это был конкурс, где фаворитов выбирало компетентное жюри – Илона и Андрей Ковзель и партнеры конкурса. Победительницей стала Ольга Коваленко.
На следующей неделе, 2 ноября в 19.00 в ДК «Алюминщик» нас ждет финал конкурса «Мисс Кузбасс». Встретимся на финале и поболеем за красавиц!