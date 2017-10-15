Вся такая белая и пушистая: ТОП лучших осенних луков

Это наилучшим образом демонстрируют участницы нашего нового проекта. За понравившуюся осеннюю принцессу можно проголосовать на последней страничке!
Юлия Шмакова
22 года, работаю бухгалтером. Не замужем, обожаю свою семью. Мои родители – это самое дорогое, что есть в моей жизни. Люблю готовить, а еще создавать новые рецепты. Свободное от работы время провожу со своими друзьями. Обычно мы гуляем по вечернему Омску, ходим в наши любимые места. Как и все девушки, люблю шопинг.
Осенью меня согревает горячий кофе из любимой кофейни, моя кошка и любовь близких мне людей.
Дарья Ильиных
Учусь на мировой экономике на ФМБ в ОмГУ. Но вместе с этим я люблю творчество: рисовать, составлять букеты, придумывать разные сюрпризы, организовывать и оформлять мероприятия, порой даже быть на них в роли ведущей, люблю делать этот мир ярче. Поэтому чуть меньше года назад благодаря поддержке близких я начала печь торты на заказ, так и зародилось мое кондитерское хобби – Dara Desserts.
Осень - это одно из моих любимых времен года. На самом деле я обожаю весь год, поскольку в каждом месяце есть свое волшебство и свои плюсы! Очень много людей действительно мерзнет осенью и пытаются согреться за счет теплых носочков, шерстяных пледов, вязаных шапок и горячего чая. Признаюсь, я люблю все эти милые мелочи, но для меня это больше красивый антураж, нежели действительно согревающие вещи. Я убеждена в том, что ничего не греет нас так, как это делает любовь! Когда наша жизнь полна любви, чувств и искренних эмоций, когда ты получаешь достаточную порцию теплых объятий, улыбок и согревающих слов, ты просто забываешь о холоде снаружи. Важно, чтобы внутри было тепло, тогда никакой осенний холод тебе не будет страшен. Только любовь способна сделать наш мир прекрасным!
Анна Леготина
Юрист и мама. Люблю петь, поэтому занимаюсь вокалом, люблю фотографировать, а у моего сына однозначно получается в сто раз лучше.
Осенью меня согревают мысли о том, что потом обязательно снова наступит лето! И еще осень бывает очень красивая.
Маргарита Терещенко
Позитивный, открытый и постоянно чем-то увлеченный человечек. Учусь на 3-м курсе журфака в ОмГУПС. Нравится фотографировать все подряд (только не себя). В университете мою любовь к фотографиям разделяет и поддерживает агиткампания. Вместе объехали разные города. Люблю постоянно куда-то ехать. Хоть с веселой компанией, или же в гордом одиночестве с наушниками в ушах или с книгой. Неважно. Дорога и приключения – моя страсть.
Осенью прежде всего меня согревает любовь. Уют родного дома с родителями и эти вечерние посиделки за чаем – то, что нужно холодной осенью. И как ни странно согревают хорошие книги, по-своему добрые, семейные фильмы, теплый плед и горячий шоколад.
Татьяна Чернявская
Окончила Финансовый университет при правительстве РФ. Всю жизнь была творческим человеком. Еще в школьные годы отучилась на фотографа и сегодня считаю это своим главным увлечением. Я очень позитивный человек и просто обожаю новые знакомства!
Считаю осень очень атмосферным временем года. А греет меня красота вокруг! И, конечно, какая осень без горячего чая и ароматных пирогов!
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