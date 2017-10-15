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Вся такая белая и пушистая: ТОП лучших осенних луков

Осень – время фотографий с разноцветными листьями, горячего чая и кофе, вечеров с любимыми или за книгой.

Это наилучшим образом демонстрируют участницы нашего нового проекта. За понравившуюся осеннюю принцессу можно проголосовать на последней страничке!

Юлия Шмакова

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Фото: личный архив

22 года, работаю бухгалтером. Не замужем, обожаю свою семью. Мои родители – это самое дорогое, что есть в моей жизни. Люблю готовить, а еще создавать новые рецепты. Свободное от работы время провожу со своими друзьями. Обычно мы гуляем по вечернему Омску, ходим в наши любимые места. Как и все девушки, люблю шопинг.

Осенью меня согревает горячий кофе из любимой кофейни, моя кошка и любовь близких мне людей.

Дарья Ильиных

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Фото: личный архив

Учусь на мировой экономике на ФМБ в ОмГУ. Но вместе с этим я люблю творчество: рисовать, составлять букеты, придумывать разные сюрпризы, организовывать и оформлять мероприятия, порой даже быть на них в роли ведущей, люблю делать этот мир ярче. Поэтому чуть меньше года назад благодаря поддержке близких я начала печь торты на заказ, так и зародилось мое кондитерское хобби – Dara Desserts.

Осень - это одно из моих любимых времен года. На самом деле я обожаю весь год, поскольку в каждом месяце есть свое волшебство и свои плюсы! Очень много людей действительно мерзнет осенью и пытаются согреться за счет теплых носочков, шерстяных пледов, вязаных шапок и горячего чая. Признаюсь, я люблю все эти милые мелочи, но для меня это больше красивый антураж, нежели действительно согревающие вещи. Я убеждена в том, что ничего не греет нас так, как это делает любовь! Когда наша жизнь полна любви, чувств и искренних эмоций, когда ты получаешь достаточную порцию теплых объятий, улыбок и согревающих слов, ты просто забываешь о холоде снаружи. Важно, чтобы внутри было тепло, тогда никакой осенний холод тебе не будет страшен. Только любовь способна сделать наш мир прекрасным!

Анна Леготина

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Фото: личный архив

Юрист и мама. Люблю петь, поэтому занимаюсь вокалом, люблю фотографировать, а у моего сына однозначно получается в сто раз лучше.

Осенью меня согревают мысли о том, что потом обязательно снова наступит лето! И еще осень бывает очень красивая.

Маргарита Терещенко

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Фото: личный архив

Позитивный, открытый и постоянно чем-то увлеченный человечек. Учусь на 3-м курсе журфака в ОмГУПС. Нравится фотографировать все подряд (только не себя). В университете мою любовь к фотографиям разделяет и поддерживает агиткампания. Вместе объехали разные города. Люблю постоянно куда-то ехать. Хоть с веселой компанией, или же в гордом одиночестве с наушниками в ушах или с книгой. Неважно. Дорога и приключения – моя страсть.

Осенью прежде всего меня согревает любовь. Уют родного дома с родителями и эти вечерние посиделки за чаем – то, что нужно холодной осенью. И как ни странно согревают хорошие книги, по-своему добрые, семейные фильмы, теплый плед и горячий шоколад.

Татьяна Чернявская

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Фото: личный архив

Окончила Финансовый университет при правительстве РФ. Всю жизнь была творческим человеком. Еще в школьные годы отучилась на фотографа и сегодня считаю это своим главным увлечением. Я очень позитивный человек и просто обожаю новые знакомства!

Считаю осень очень атмосферным временем года. А греет меня красота вокруг! И, конечно, какая осень без горячего чая и ароматных пирогов!

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15 октября 2017Екатерина ВоронинаЕлена Бодрова
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