Вы удивитесь: эта девушка может трансформироваться в кого угодно

Грим – великая вещь. Помните, как постарались гримеры в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой». Никто так и не понял, что легендарного поэта сыграл Сергей Безруков. Но то работали профессионалы.
18-летняя Илона Бугаева из Петербурга школу гримеров не заканчивала. Но когда она перевоплощается в героев фильмов и компьютерных игр, это действительно поразительно.
— Никто меня не гримирует, макияж и прически делаю сама, – рассказала Илона Woman’s day. — С костюмами помогает швея, но какие-то детали также приходится делать самой. В этом плане очень сложным получился костюм Дейенерис из «Игры престолов». В ее свадебном образе было много металлических деталей, с которыми пришлось повозиться.
Илона увлеклась косплеем три года назад. И за это время побывала Гермионой из «Гарри Поттера», той самой мрачной девочкой Уэнсдей из «Семейки Аддамс». Кроме Дейенерис в «Игре престолов» она опробовала образы Маргери Тирелл и Мелиссандры. А еще были Белль из мультфильма «Красавица и Чудовище», Джокер из «Отряда самоубийц» и даже жуткий клоун из «Оно».
Любимый же образ Илоны – Йоланди Виссер из группы Die Antwoord. Она же сыграла главную роль в фильме «Робот по имени Чаппи».
Каждый костюм обходится Илоне в пределах 15 тысяч рублей, а по времени приготовление всего образа занимает полтора-два месяца.
— Сначала я смотрю на персонажа в движении, подмечаю его мимику, – говорит косплейщица. — А уже потом детально изучаю фотографии, макияж героя.
Похоже, считывать человеческие эмоции у Илоны – настоящий дар. Так тонко она подмечает каждую деталь лица, каждый прищур, ухмылку и взгляд. Может, поэтому девушка решила поступать на факультет психологии.