Вы удивитесь: эта девушка может трансформироваться в кого угодно

Грим – великая вещь. Помните, как постарались гримеры в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой». Никто так и не понял, что легендарного поэта сыграл Сергей Безруков. Но то работали профессионалы.

18-летняя Илона Бугаева из Петербурга школу гримеров не заканчивала. Но когда она перевоплощается в героев фильмов и компьютерных игр, это действительно поразительно.

— Никто меня не гримирует, макияж и прически делаю сама, – рассказала Илона Woman’s day. — С костюмами помогает швея, но какие-то детали также приходится делать самой. В этом плане очень сложным получился костюм Дейенерис из «Игры престолов». В ее свадебном образе было много металлических деталей, с которыми пришлось повозиться.