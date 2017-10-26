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Вы удивитесь: эта девушка может трансформироваться в кого угодно

Дело даже не в костюме и макияже. Ее мимика — это что-то!

Грим – великая вещь. Помните, как постарались гримеры в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой». Никто так и не понял, что легендарного поэта сыграл Сергей Безруков. Но то работали профессионалы.

18-летняя Илона Бугаева из Петербурга школу гримеров не заканчивала. Но когда она перевоплощается в героев фильмов и компьютерных игр, это действительно поразительно.

— Никто меня не гримирует, макияж и прически делаю сама, – рассказала Илона Woman’s day. — С костюмами помогает швея, но какие-то детали также приходится делать самой. В этом плане очень сложным получился костюм Дейенерис из «Игры престолов». В ее свадебном образе было много металлических деталей, с которыми пришлось повозиться.

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Уэнсдей, «Семейка Аддамс»
Фото: @sladkoslava

Илона увлеклась косплеем три года назад. И за это время побывала Гермионой из «Гарри Поттера», той самой мрачной девочкой Уэнсдей из «Семейки Аддамс». Кроме Дейенерис в «Игре престолов» она опробовала образы Маргери Тирелл и Мелиссандры. А еще были Белль из мультфильма «Красавица и Чудовище», Джокер из «Отряда самоубийц» и даже жуткий клоун из «Оно».

Любимый же образ Илоны – Йоланди Виссер из группы Die Antwoord. Она же сыграла главную роль в фильме «Робот по имени Чаппи».

Каждый костюм обходится Илоне в пределах 15 тысяч рублей, а по времени приготовление всего образа занимает полтора-два месяца.

— Сначала я смотрю на персонажа в движении, подмечаю его мимику, – говорит косплейщица. — А уже потом детально изучаю фотографии, макияж героя.

Похоже, считывать человеческие эмоции у Илоны – настоящий дар. Так тонко она подмечает каждую деталь лица, каждый прищур, ухмылку и взгляд. Может, поэтому девушка решила поступать на факультет психологии.

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#косплей#грим#фильмы#Игра престолов#Гарри Поттер#Санкт-Петербург#Петербург
26 октября 2017Ксения Воронежцева
Комментарии2
Гость27.10.17 13:13

ей лучше в актрисы идти, профессия психолога тоже не помешает)

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Гость26.10.17 18:53

Ну что сказать,молодчинка девочка.Умная,талантливая и терпеливая.Успехов ей и всего доброго.

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