Выбор WDay.ru: мама года в Барнауле

Предлагаем вам принять участие в голосовании, которое проходит в рамках федерального конкурсного проекта – премии «Выбор WDay.ru» – и отдать свой голос той паре, которую вы считаете самой достойной. В этом проекте уже прошло голосование за самых успешных леди, самых стильных девушек и самых завидных холостяков Барнаула, а также за свадьбу года.

Напомним, масштабный федеральный проект – премия «Выбор WDay.ru» посвящен 10-летию сайта Woman’s Day. Этот конкурс включает в себя различные номинации, которые будут проходить сначала на региональном этапе – в крупных городах России. А затем победителей ждет федеральный этап.