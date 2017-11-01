Выбор WDay.ru: мама года в Барнауле

Самые красивые и успешные мамы Барнаула поделились своими секретами воспитания детей и очаровательными семейными фотографиями.
Предлагаем вам принять участие в голосовании, которое проходит в рамках федерального конкурсного проекта – премии «Выбор WDay.ru» – и отдать свой голос той паре, которую вы считаете самой достойной. В этом проекте уже прошло голосование за самых успешных леди, самых стильных девушек и самых завидных холостяков Барнаула, а также за свадьбу года.
Напомним, масштабный федеральный проект – премия «Выбор WDay.ru» посвящен 10-летию сайта Woman’s Day. Этот конкурс включает в себя различные номинации, которые будут проходить сначала на региональном этапе – в крупных городах России. А затем победителей ждет федеральный этап.
Наталья Пашинина
Возраст. 35 лет.
Дети. Анастасия (13 лет), Максим (8 лет).
Главный секрет воспитания детей. Собственный пример во всем.
Анна Драничникова
Возраст. 33 года.
Дети. Анастасия (13 лет), Валерия (11 лет), Евгений (4 года).
Главный секрет воспитания детей. Главное – стараться быть близкими с ними. Мои дети доверяют мне многое, и это ценно!
Светлана Пантюхина
Возраст. 40 лет.
Дети. Максим (9 лет).
Главный секрет воспитания детей. Честность, доверие друг к другу. Мы можем обсудить любые вопросы.
Дина Харламова
Возраст. 27 лет.
Дети. Артемий (2,4 года).
Главный секрет воспитания детей. Всегда прислушиваться к желаниям ребенка и его мнению.
Анастасия Горобивская
Возраст. 26 лет.
Дети. Мария (1,1 года).
Главный секрет воспитания детей. Любовь и понимание в семье.
Яна Колтыгина
Возраст. 39 лет.
Дети. Антон (20 лет), Арина (9 лет).
Главный секрет воспитания детей. Воспитание в режиме многозадачности: дети с детства мобильные, могут быстро перестраиваться с одного на другое.
Кристина Дашкова
Возраст. 26 лет.
Дети. Глеб (1,5 года).
Главный серкрет воспитания детей. Ласка, забота и любовь. Общаюсь с сыном, как со взрослым.
Елена Панькова
Возраст. 26 лет.
Дети. София (1,3 года).
Главный секрет воспитания детей. Любимый муж, взаимопонимание, терпение и любовь.
Дарья Болотина
Возраст. 25 лет.
Дети. Валерия (11 мес.).
Главный секрет воспитания детей. Любить и понимать потребности малыша.
Марина Немчикова
Возраст. 28 лет.
Дети. Татьяна (8 лет), Трофим (3 года).
Главный секрет воспитания детей. Метод кнута и пряника. Я чаще использую, конечно, пряник. Это значит, что за каждое достижение, хорошее дело, оценку я поощряю сладким или ласковым словом. Кнут пока не использую и, надеюсь, никогда не применю.
Ксения Блинова
Возраст. 27 лет.
Дети. Арина (1,3 года).
Главный секрет воспитания детей. Очень сильно любить ребенка и всегда говорить ему об этом.
Валерия Юдина
Возраст. 31 год.
Дети. Сергей (1,2 года).
Главный секрет воспитания детей. В воспитании ребенка мы с мужем руководствуемся выражением «Не воспитывайте детей – воспитывайте себя!»
Посмотреть на других участниц и проголосовать за маму года можно на следующей странице.