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Выбор WDay.ru: мама года в Барнауле

Самые красивые и успешные мамы Барнаула поделились своими секретами воспитания детей и очаровательными семейными фотографиями.

Предлагаем вам принять участие в голосовании, которое проходит в рамках федерального конкурсного проекта – премии «Выбор WDay.ru» – и отдать свой голос той паре, которую вы считаете самой достойной. В этом проекте уже прошло голосование за самых успешных леди, самых стильных девушек и самых завидных холостяков Барнаула, а также за свадьбу года.

Напомним, масштабный федеральный проект – премия «Выбор WDay.ru» посвящен 10-летию сайта Woman’s Day. Этот конкурс включает в себя различные номинации, которые будут проходить сначала на региональном этапе – в крупных городах России. А затем победителей ждет федеральный этап.

Наталья Пашинина

мама и ребенок
мама и ребенок
мама и ребенок
мама и ребенок
мама и ребенок
1/5
Листай фото правой стрелкой
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко

Возраст. 35 лет.

Дети. Анастасия (13 лет), Максим (8 лет).

Главный секрет воспитания детей. Собственный пример во всем.

Анна Драничникова

мама и ребенок
1/7
Листай фото правой стрелкой
Фото: Юлия Аверина

Возраст. 33 года.

Дети. Анастасия (13 лет), Валерия (11 лет), Евгений (4 года).

Главный секрет воспитания детей. Главное – стараться быть близкими с ними. Мои дети доверяют мне многое, и это ценно!

Светлана Пантюхина

мама и ребенок
1/6
Листай фото правой стрелкой
Фото: Юлия Аверина

Возраст. 40 лет.

Дети. Максим (9 лет).

Главный секрет воспитания детей. Честность, доверие друг к другу. Мы можем обсудить любые вопросы.

Дина Харламова

мама и ребенок
мама и ребенок
мама и ребенок
мама и ребенок
1/4
Листай фото правой стрелкой
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко

Возраст. 27 лет.

Дети. Артемий (2,4 года).

Главный секрет воспитания детей. Всегда прислушиваться к желаниям ребенка и его мнению.

Анастасия Горобивская

мама и ребенок
мама и ребенок
мама и ребенок
1/3
Листай фото правой стрелкой
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко

Возраст. 26 лет.

Дети. Мария (1,1 года).

Главный секрет воспитания детей. Любовь и понимание в семье.

Яна Колтыгина

мама и ребенок
мама и ребенок
мама и ребенок
1/3
Листай фото правой стрелкой
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко

Возраст. 39 лет.

Дети. Антон (20 лет), Арина (9 лет).

Главный секрет воспитания детей. Воспитание в режиме многозадачности: дети с детства мобильные, могут быстро перестраиваться с одного на другое.

Кристина Дашкова

мама и ребенок
мама и ребенок
мама и ребенок
1/3
Листай фото правой стрелкой
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко

Возраст. 26 лет.

Дети. Глеб (1,5 года).

Главный серкрет воспитания детей. Ласка, забота и любовь. Общаюсь с сыном, как со взрослым.

Елена Панькова

мама и ребенок
мама и ребенок
мама и ребенок
1/3
Листай фото правой стрелкой
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко

Возраст. 26 лет.

Дети. София (1,3 года).

Главный секрет воспитания детей. Любимый муж, взаимопонимание, терпение и любовь.

Дарья Болотина

мама и ребенок
мама и ребенок
мама и ребенок
мама и ребенок
1/4
Листай фото правой стрелкой
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко

Возраст. 25 лет.

Дети. Валерия (11 мес.).

Главный секрет воспитания детей. Любить и понимать потребности малыша.

Марина Немчикова

мама и ребенок
мама и ребенок
мама и ребенок
мама и ребенок
1/4
Листай фото правой стрелкой
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко

Возраст. 28 лет.

Дети. Татьяна (8 лет), Трофим (3 года).

Главный секрет воспитания детей. Метод кнута и пряника. Я чаще использую, конечно, пряник. Это значит, что за каждое достижение, хорошее дело, оценку я поощряю сладким или ласковым словом. Кнут пока не использую и, надеюсь, никогда не применю.

Ксения Блинова

мама и ребенок
мама и ребенок
мама и ребенок
мама и ребенок
1/4
Листай фото правой стрелкой
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко
Фото: Сергей Савченко

Возраст. 27 лет.

Дети. Арина (1,3 года).

Главный секрет воспитания детей. Очень сильно любить ребенка и всегда говорить ему об этом.

Валерия Юдина

Мама и ребенок
1/3
Листай фото правой стрелкой

Возраст. 31 год.

Дети. Сергей (1,2 года).

Главный секрет воспитания детей. В воспитании ребенка мы с мужем руководствуемся выражением «Не воспитывайте детей – воспитывайте себя!»

Посмотреть на других участниц и проголосовать за маму года можно на следующей странице.

12
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#Барнаул#Выбор WDay.ru#советы мамам#молодая мама
1 ноября 2017Лида БуслаеваЮлия Аверина
Комментарии69
Гость02.11.17 17:50

Я голосую за Татьяну Забалуеву

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Гость02.11.17 17:49

Елена Загузина. Голосую за нее

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Гость02.11.17 16:59

Растушевали фото и выставили на сайт. Т.о. лучшие фото отдадут после голосования. Голосование не справдедливое и это факт

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Гость02.11.17 16:16

Валерия Юдина

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Гость02.11.17 15:38

Валерия Юдина

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Гость02.11.17 15:26

Наталья Дектярева!! я за нее!!

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Гость02.11.17 15:24

Наталья Дектярева. Голосую за нее..

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Гость02.11.17 14:41

Надежда Никифорова

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Гость02.11.17 14:08

Татьяна Чекалина

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Гость02.11.17 13:00

Татьяна Чекалина

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Гость02.11.17 12:57

Татьяна Чекалина

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Гость02.11.17 12:54

Валерия Юдина

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Гость02.11.17 12:53

Валерия Юдина

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Гость02.11.17 12:50

Валерия Юдина

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Гость02.11.17 12:26

Девочки вперед

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Гость02.11.17 11:58

Анна Драничникова

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Гость02.11.17 11:56

Анна Драничникова

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Гость02.11.17 11:52

Валерия Юдина

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Гость02.11.17 11:45

Кристина Дашкова

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Гость02.11.17 11:28

Марина Немчикова

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Гость02.11.17 11:25

Лера Юдина

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Гость02.11.17 11:25

Татьяна Файнфельд

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Гость02.11.17 11:23

Валерия Юдина

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Гость02.11.17 11:23

Татьяна Файнфельд

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Гость02.11.17 11:14

Татьяна Файнфельд

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Гость02.11.17 11:03

Лера Юдина! Голосуем единогласно!

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Гость02.11.17 10:55

Надюшка Никифорова

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Гость02.11.17 10:55

Лера Юдина!

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Гость02.11.17 10:50

Валерия Юдина

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Гость02.11.17 10:45

Валерия Юдина!

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Гость02.11.17 10:44

Надежда Никифорова

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Гость02.11.17 10:41

Валерия Юдина!

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Гость02.11.17 10:26

Надежда Никифорова и ее сынок САМЫЕ САМЫЕ!!!!

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Гость02.11.17 10:16

Наталья Пашинина супер-мамочка!

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Гость02.11.17 09:32

Ох, не доверяла бы я онлайн-голосованию якобы для выбора победительницы по итогам читательского опроса... Как показали два предыдущих голосования в других конкурсах, редакция "по итогам читательского опроса" награждает участниц не тех, кто набрал наибольшее количество голосов, а тех, кого редакция сама соизволила выбрать по непонятным критериям. Подобные комментарии с недовольством в адрес редакции удаляются, поэтому и этот комментарии будет в скором времени с большой вероятностью удалён!

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Гость02.11.17 13:43

Вы не правы! 2 победителей всегда определяют зрители и 1- редакция! Об этом сказано в условиях

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Гость02.11.17 09:12

Татьяна Файнфельд

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Гость02.11.17 08:04

Надежда Никифорова! Номер один!

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Гость02.11.17 07:30

Анна Дымова вперёд

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Гость02.11.17 07:30

Анна Дымова вперёд

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Luvena0702.11.17 06:50

Наталья Пашинина! Реально мама года!

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Гость02.11.17 06:48

Наталья Пашинина

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Гость02.11.17 06:41

Анастасия Горобивская

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Гость02.11.17 06:34

Марина Немчикова

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Гость02.11.17 06:21

Надежда Никифорова! Без вариантов)

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Гость02.11.17 06:20

За марину Немчикову

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Гость02.11.17 06:04

Мы за Немчикову Марину !!!

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miller-751102.11.17 05:23

Наталья Пашинина - лучшая!!

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Виктория Волосова02.11.17 04:58

Анастасия Горобивская

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Гость01.11.17 21:25

Надежда Никифорова! Лучшая!

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Гость01.11.17 20:55

Надежда Никифорова -

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Гость01.11.17 20:32

Однозначно Инна Гладышева

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Гость01.11.17 20:32

Анна Драничникова лучше всех!

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Гость01.11.17 20:26

Несомненно- Надежда Никифорова

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Гость01.11.17 19:43

Елена Загузина

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Гость01.11.17 19:17

Дина Харламова

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Гость01.11.17 19:03

Анна Драничникова!!!

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Гость01.11.17 18:57

Анечка Дранничникова! Ты лучшая! Мой голос за тебя!

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Гость01.11.17 18:54

Анечка Драничникова! Мы с тобой! Ты лучшая!

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Гость01.11.17 18:53

голос за Кристину Дашкову

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Гость01.11.17 18:47

Мой голос за Драничникову Анюту! Она чудесная мама

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Гость01.11.17 18:37

Кристина Дашкова

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Гость01.11.17 18:35

Анна Драничникова

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Гость01.11.17 18:24

Кристина Дашкова

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Гость01.11.17 18:19

Инна Гладышева

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Гость01.11.17 18:15

Анюта Драничникова- достойна победы

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Гость01.11.17 18:03

Анна Драничникова

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Гость01.11.17 17:40

Наталья Пашинина

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Гость01.11.17 17:05

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