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Выбор Wday.ru: мама года в Казани

Каково это – быть самым главным человеком на земле? О себе, своих детях и главных тайнах воспитания рассказали мамы Казани.

Портал Wday.ru в честь своего 10-летия проводит масштабный федеральный конкурс «Выбор WDay.ru». В предыдущих публикациях мы уже выбирали самых успешных и самых стильных женщин Казани, а также завидных казанских холостяков и Свадьбу года. На этот раз мы представляем вам самых главных женщин в жизни каждого человека – мам!

Мама – это не просто первое слово нового человека. Это целый мир, Вселенная. Мама – это самое первое и самое главное предназначение женщины. Мама – это большая ответственность за себя и своего ребенка.

Выбери Wday маму года в Казани!

Ирина Волынец, председатель национального родительского комитета

Рецепты воспитания от мам: лайфхак
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Фото: личный архив Ирины Волынец

Мама трех дочек и сына: Лизы (14 лет), Нади (12 лет), Кати (10 лет), Богдана (7 лет).

Быть мамой – это самый большой подарок, потому что это единственная возможность проживать несколько жизней одновременно. Мужчина, выбирая жену, выбирает маму для своих будущих детей. Я благодарна моему мужу за то, что он увидел во мне эту сущность. И я очень благодарна своим детям за то, что они выбрали в качестве родителей именно нас, за то огромное доверие, которое они нам оказали, придя в нашу жизнь.

С детьми очень интересно. Каждый из них это бесконечная Вселенная, не похожая на другие Вселенные… У каждого свой характер, свои ценности, мечты, секреты. То, что идеально подходит для одного ребенка, оказывается совершенно неподходящим для другого.

Рецепт воспитания:

– Главный секрет воспитания – личный пример. Можно тысячу раз объяснять, как себя вести, но наши дети делают не то, что мы им говорим, а то, что мы делаем сами. Поэтому я знаю, что живу под неусыпным вниманием моих маленьких контролеров. Вы замечали, что дети копируют не только поведение родителей, но даже их жесты, мимику, взгляд? Детям свойственно гордиться своими Родителями, восхищаться ими. И чем младше ребенок, тем сильнее эта потребность. Важно, чтобы по мере взросления неосознанное обожание ребенка перерастало в уважение. А это чувство уже сложнее, оно строится на взаимности. Именно поэтому любовь к ребенку – хоть и необходимая составляющая успешного воспитания, но явно недостаточная. Маленького человека нужно еще и уважать, доверять ему и принимать таким, как есть.

Главное, всегда помнить – ваш ребенок ничего вам не должен: ни быть самым умным, ни стать великим математиком, музыкантом или спортсменом. Он вообще не просил вас его рожать. Поэтому дайте ему возможность реализовать заложенный потенциал и исполнить свои, а не ваши мечты!

Альбина Галиева, владелица бренда «Театр Моды «Ильдан-Лик»

Рецепты воспитания от мам: лайфхак
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Фото: личный архив Альбины Галиевой

(Руководитель модельного агентства и школы эстетического и творческого развития детей и молодежи)

Мама трех дочек: Дианы (9 лет), Эльвины (6 лет), Софии (3 года).

Быть мамой для меня – это быть ориентиром не только для моих девочек, но и для многочисленных воспитанниц модельно-эстетической школы творческого развития Театра Моды «Ильдан-Лик».

Рецепт воспитания:

– Доверять друг другу, окружать детей любовью и заботой.

Елена Тихонова, собственник и руководитель Детского города «КидСпейс»

Рецепты воспитания от мам: лайфхак
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Фото: личный архив Елены Тихоновой

Мама двух дочек и сына: Варвары (15 лет), Надежды (12 лет), Бориса (7 лет).

Быть мамой – полюбить то состояние, когда твое сердце и жизнь уже вне тебя. Когда кусочки твоего сердца живут своей жизнью, и ты можешь только быть рядом и тихонечко любить, поддерживать. Быть ангелом-хранителем до самого конца… А конца, как известно, нет.

Рецепт воспитания:

– Не мешать. Но у меня не получается. Я еще только учусь быть мамой. Наверное, став бабушкой, я точно буду идеальной мамой для внуков. Но у них будут свои мамы… Вечная история.

Светлана Морозова, начальник бюро по коммерческим вопросам Казанского вертолетного завода

Рецепты воспитания от мам: лайфхак
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Фото: личный архив Светланы Морозовой

Мама дочки Александры (20 лет).

Быть мамой – это быть примером во всем для своих детей. Стремление к тому, чтобы ребенок вырос маленькой копией тебя, но еще лучше.

Рецепт воспитания:

– Своевременно помогать, хвалить, а если какие-то ошибки, то вместе исправлять.

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Ульяна Луговцева, исполнительный директор Казанского камерного оркестра La Primavera

Рецепты воспитания от мам: лайфхак
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Фото: личный архив Ульяны Луговцевой

Мама пятерых детей: Полины (24 года), Сафии (20 лет), Алисы (6 лет), Эдуарда (3 года), Леонарда (1 месяц).

– Что означает для меня быть мамой? Раньше я считала, что мама – это человек, который воспитывает. Сейчас я понимаю, что мама, во-первых, дает жизнь. Это главное, что может сделать мама. А дальше она растит ребеночка и любит. Вот и все. Мама выводит в большой мир нового человека.

Рецепт воспитания:

– Слышать и понимать ребенка. Услышать и понять, что у него на душе. И показать пример того, как нужно делать. Я пришла к выводу, что даже у самых маленьких детей взрослая душа. Они очень умные, и им после рождения надо только приспособиться к своему телу и научиться говорить. Они могут разговаривать глазами, понимать, какой перед ними человек, чувствовать настроение без слов. Но дети смотрят на нас и учатся на нашем примере. Это надо помнить.

Алина Гималтдинова (Missrisovski), мама, домохозяйка, SMM-специалист, блогер, копирайтер

Рецепты воспитания от мам: лайфхак
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Фото: личный архив Алины Гималтдиновой

Мама двоих детей: Тамерлана (5 лет), Лилианы (3 года).

Быть мамой – это безусловная любовь к ребенку, труд над собой и сверхвозможности. Только став мамой, можно развить высочайший уровень интуиции, острую чуткость и открыть новые грани себя.

Рецепт воспитания:

– На мой взгляд, это абсолютное избавление от стереотипов и шаблонов. Именно тогда и наступит гармония.

Мария Веденеева, ведущая программы «Новое утро»

Рецепты воспитания от мам: лайфхак
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Фото: личный архив Марии Веденеевой

Мама троих детей: Полины (22 года), Ники (14 лет), Миши (10 лет).

— Для меня быть мамой означает быть самым счастливым человеком на Земле. Я не верю в счастливые истории женщин, у которых к определенному возрасту «ни семьи, ни родины, ни флага». У одной прекрасной поэтессы есть отличное выражение: «Я счастлива, когда мне есть кого кормить». Вот в этом вся суть. Женщина может управлять государством, но только после того, как выросли ее дети и накормлен муж. Сначала надо навести порядок вокруг себя, а потом можно приниматься за переделку остального мира.

Рецепт воспитания:

– Детей воспитывать можно только своим примером. Или антипримером. Но лучше все-таки примером, потому что только очень сильные личности способны осознать весь негатив родительского влияния (алкоголизм, распущенность, лень) и не выстраивать жизнь по родительскому алгоритму. А так, хотим мы или нет, мы будем в большей степени повторять образ жизни родителей. Самому быть примером для детей – вот рецепт. И обязательно находить время для каждого отдельно. Поэтому я ужасно горжусь, когда наш достаточно взрослый сын просит покататься на велосипеде. Только со мной. Я ему: «Сынок, покатайся с ребятами». Он: «Я уже покатался, я с тобой хочу!». С нашей старшей дочерью мы не реже раза в неделю уходим куда-нибудь секретничать. Завтракаем, болтаем, ходим по магазинам. Я всегда прислушиваюсь к ее советам, как и к советам нашей средней – Ники. Вот кто помогает разобраться в сложных взаимоотношениях с друзьями, коллегами и поклонниками. Мы все между собой обмениваемся книжками, слушаем общую музыку в машине, вместе убираемся. Вот это и значит для меня быть мамой, вить гнездо, воспитывать детей.

Евгения Сонц, руководитель проекта Умная Казань, pr-консультант

Рецепты воспитания от мам: лайфхак
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Фото: личный архив Евгении Сонц

Мама сына Давида (2 года).

– Для меня быть мамой – это когда у твоей жизни есть смысл, и каждый день твой наполнен любовью (даже если ты так устала, что просто хочешь упасть лицом в кровать и лежать так несколько суток).

Рецепт воспитания:

– Мой самый главный рецепт звучит так: любовь, впитанная ребенком в детстве, – капитал на всю жизнь. Поэтому нужно безгранично обнимать и целовать своего ребенка и быть рядом.

Голосуй за Wday Маму года в Казани на следующей странице!

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#Выбор WDay.ru#Казань#мама#многодетные мамы#советы#полезные советы#рецепты#воспитание детей#психология
1 ноября 2017Ольга Король
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