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Выбор WDay.ru: мама года в Краснодаре

Накануне Дня матери мы решили пообщаться с молодыми и успешными мамочками нашего города и края. Как им удается совмещать активную общественную работу и семью, быть примерной мамой и при этом не забывать про себя и свои увлечения. Знакомьтесь: краснодарские девушки, которые претендуют на титул «Мама года»!

Конкурс «Выбор WDay.ru» посвящен юбилею сайта Woman’s Day, которому в этом году исполняется 10 лет! Проект включает несколько номинаций, которые будут проходить на региональных этапах – во всех крупных городах России. А победители представят Краснодар в федеральном туре премии.

Конкурс «Мама года» проводится совместно с проектом «Мама совершенство», организованным Клубом близнецов Юга России при Молодежном центре Управления по делам молодежи г. Краснодара. Клуб создан для поддержки, общения и оказания помощи всем мамам нашего города, особенно мамам с двойнями, тройнями. Клуб близнецов стремится сделать жизнь всех мам города и края яркой и насыщенной!

Церемония награждения и большой праздник для всей семьи состоятся 26 ноября в 18:00 в ресторанном комплексе DreamCity.

Екатерина Водолацкая

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Фото: личный архив

25 лет, жена и супермама

Дети: Матвей, 5 лет, и Тимоша, 2,5 года!

О себе: целеустремленная, загораюсь идеей и довожу ее до конца! Энтузиаст, энергичная, легкая на подъем, ответственная. Дети всегда со мной.

Главный принцип воспитания детей: у меня нет принципов воспитания детей! Они все разные, и к каждому свой подход. Но, пожалуй, отмечу, что воспитываю их на собственном примере, наглядно.

Как маме все успеть? Дети помогают раскручивать орбиту быстрее и быстрее. Откуда-то берутся силы сделать больше за то же время! Мне кажется, что в сутках становится больше часов, и хватает на все запланированное! Главное, грамотно привлекать детей к домработе. Они четко знают, кто за что отвечает: один – за игрушки, другой – за вещи. План на день у нас такой: мы с мужем на работе, дети – в саду. После трех часов дня у них занятия в кружках. После 20.00 – играют с папой, а я занимаюсь собой.

Александра Ромашко

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Фото: личный архив

35 лет, психолог, радиоведущая.

Дети: Иван – 9 лет, Злата – 8 лет, Божена – 6 лет

О себе: люблю вышивать крестиком, использовать гуашь и акрил в написании картин, выращивать фаленопсисы, люблю когда они цветут, обожаю свой аквариум и рыб. Регулярно посещаю всевозможные мастер-классы, семинары, тренинги (йога, приготовление еды, массажные техники, лепка, керамика, акриловая техника и психологические тренинги об отношениях мужчина – женщина, интеллектуальное развитие детей, планирование).

Главный принцип воспитания детей: личный пример, любовь, забота. Стараюсь увидеть и раскрыть таланты каждого, помогая, направляя, заинтересовывая тем или иным видом деятельности. Также воспитываю в детях чувство сострадания, помощь окружающим людям. Хотя, по-моему, в них с рождения это чувство полностью сформировано.

Как маме все успеть: необходим положительный настрой на день! Настроиться очень помогают ритмичная музыка, правильная еда, комплименты любимого мужчины. И тогда все получается легко и непринужденно. И борщ варится, уроки учатся, и на работе ладится, и пробки уже не пробки.

Евгения Герасимчук-Карпова

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Фото: личный архив

31 год, режиссер

Дети: 2 ребенка, 6 лет и 2 года

О себе: не могу жить без общения с людьми, с людьми разными и в большом количестве. Обожаю творчество, поэтому моя профессия – мой кайф! Не могу сидеть на одном месте и заниматься только одним делом, сегодня я шью и вяжу, а завтра рисую и пишу... Мой главный минус – торопливость, а еще я не умею ждать.

Главный принцип воспитания детей: воспитывать сердцем и душой. Я не читаю умных книг, а все советы очень жестко фильтрую! Бывает, спустя годя я вижу свои ошибки, но что поделаешь, это мой опыт и опыт моей семьи!

Как маме все успеть: мне так часто задают этот вопрос, но ответ на него я не знаю... я не стараюсь все успеть, само успевается. Наверное, мой секрет в моем муже, который помогает, и в работе и с детьми.

Лилия Ергакова

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Фото: личный архив

41, год, предприниматель

Дети: четверо. Елена – 19 лет, близнецы – Екатерина и Полина – по 14 лет, Егорушка – 1 год и 7 мес.

О себе: уже 20 лет живем душа в душу, в любви и взаимопонимании. Как говорят мои домочадцы, я замечательная мама, любящая, заботливая, открытая, жизнерадостная, коммуникабельная, порядочная и отличная хозяйка.

Главный принцип воспитания детей: главное – любить и гордиться семьей. У меня самый лучший муж и самые красивые, добрые, талантливые дети. Моя старшая дочь Елена учится в КубГу и одновременно там же и работает, а именно в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кубанский государственный университет», на юридическом факультете, кафедра уголовного процесса, секретарь-лаборант, средние дочери- близняшки Екатерина и Полина учатся в гимназии № 44, а также занимаются пением и танцами творческом коллективе «Карамель». Они имеют многочисленные награды за выступления и участия в конкурсах. И, конечно же, я обожаю моего самого сладкого сыночка Егорушку.

Как маме все успеть: правильное планирование дел очень помогает. И баланс: хорошо поработали – хорошо отдохнули. Сейчас многие наши друзья ставят нашу семью в пример, что на самом деле очень приятно. Я люблю путешествовать, и часто мы посещаем разные места вместе с детьми. У меня даже есть две благодарности как лучшей маме за замечательных детей.

Дарья Гондель

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Фото: личный архив

30 лет, бухгалтер

Дети: двойняшки – Захар и Егор, 2 года

О себе: во мне живут ангел и демон. Люблю проводить время с семьей и в кругу своих друзей. Уже 4 года как жена и 2 года как мама. В прошлом – бухгалтер. Сейчас все мое время посвящено моим любимым мужчинам, мужу и моим малышам. Но стараюсь находить время на свое любимое дело! Будучи в декрете, начала печь тортики, капкейки, прянички, и так втянулась, что теперь все свое свободное время посвящаю своей маленькой домашней кондитерской!

Главный принцип воспитания: любить детей такими, какие они есть.

Как маме все успеть? Легко! После рождения моих ангелочков жизненный режим сразу стал намного насыщенней! И здесь уже не посидишь, как раньше, лишнюю минутку! Сейчас детки подросли, и я могу позволить себе заняться построением своего бизнеса, а именно домашней кондитерской.

Мария Гостевских

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Фото: личный архив

29 лет, учитель английского языка

Дети: двое, сын – 8 лет, дочь – 6 лет, жду третьего малыша

О себе: веселая, позитивная и дружелюбная. По жизни супероптимист. При этом очень романтичная и ранимая. Люблю праздники и разные мероприятия. Работаю в школе, пою в городской группе, занимаюсь спортом, люблю путешествовать.

Главный принцип воспитания детей: придерживаюсь принципа собственного примера в воспитании. Взаимоотношения с детьми строю на доверии и честности. Отношусь к ним как ко взрослым, всегда узнаю и уважаю их мнение в любой ситуации. Мы стараемся принимать совместные решения.

Как маме все успеть? Главное, определить для себя приоритеты того, что действительно важно именно для вас. Подходить к любому делу нужно с удовольствием, а ни в коем случае не с напрягом. Меньше сна, и все успеешь.

Людмила Домашева

Фото: личный архив

34 года, кассир

Дети: 3 детей, дочери – 13 лет и 1,3 месяца, сын – 5 лет

О себе: бываю разная. Добрая, приду на помощь, когда меня просят. Когда нашу семью коснулась беда, открыла в себе талант рукоделия и когда все спят, я творю. Ночь – моя стихия. Делаю украшения на свадьбу, букеты из цветов и фруктов.

Главный принцип воспитания детей: вместе мы – сила. Это девиз нашей семьи. Быть всегда вместе и на своем примере показывать, как правильно себя вести.

Как маме все успеть? Рассчитывать на помощь семьи. Это та сила, благодаря которой можно браться за любые трудности. Я знаю, что рядом всегда плечо мужа и множество детских рученок, от прикосновения которых силы просто множатся, а идеи переполняют. Скажу по секрету, как супруга офицера, должна все успевать.

Какую из наших участниц вы считаете достойной титула «Мама года»? Голосование на последней странице.

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#день матери#дети#родители#Краснодар#Выбор WDay.ru#конкурс
1 ноября 2017Елена ЛеммерманАнна Семенова
Комментарии8
Гость02.11.17 18:09

Айгуль Зайнуллина

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Гость02.11.17 17:52

Юлия Компаниец

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Гость02.11.17 17:46

Мария Гостевских

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Гость02.11.17 16:53

Алена Украйнчук

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Гость02.11.17 16:42

Айгуль Зайнуллина

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Гость02.11.17 16:28

Алена Украинчук

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Гость02.11.17 16:20

Евгения Герасимчук - Карпова

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Гость02.11.17 15:01

Алена Украинчук

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