«Выбор Wday.ru: свадьба года в Перми». Мы наградили победителей!

Наш конкурс завершился, и мы подвели итоги голосования читателей.

В конкурсе приняли участие 12 пермских пар, которые поженились в этом году. Фотографии всех участников оказались настолько красивыми, стильными и эмоциональными, а истории знакомства столь романтичными и трогательными, что достойны издания маленькой книги. Но мы предложили читателям выбрать самую яркую, на их взгляд, свадьбу и проголосовать за нее. Борьба за победителя развернулась нешуточная. 16 октября в 19:00 мы завершили голосование. А позже и наградили победителей.

Олеся и Алексей Краевы, I место

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Супругов мы застали в офисе. Молодожены трудятся вместе, и это еще больше сплачивает их. В качестве награды от нашего сайта Олеся и Алексей получили сертификат на фотосессию фотографа Светланы Муксиновой и подарочный сертификат в фотостудию ALTEREGO Lodge. А также сертификат на косметику, глянцевые журналы нашего издательского дома и памятный диплом Woman”s Day. — Ура! Мы очень рады! — ликуют Олеся и Алексей. — Нас поддержало столько людей, спасибо им большое! Конкурс – это маленькое приключение, которое объединило нас еще больше.

Екатерина и Виталий Караваевы, II место

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День у супругов буквально расписан по минутам. На встречу с нами смогла приехать только Катя. Мы вручили очаровательной Екатерине наш диплом, сертификат на косметику и глянцевые журналы. — Очень приятно выиграть, а тем более получить такие подарки. Спасибо всем за поддержку! Это было мощно! — поблагодарила Катя.

Ольга Журавлева и Константин Гуляев, III место

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Константин сам приехал к нам в редакцию. Как и другим победителям, мы вручили ему диплом, журналы и сертификат на косметику. — Победили неожиданно. Но эта неожиданность тем более очень приятна! Сейчас привезу супруге призы, обрадую. Спасибо тем, кто за нас голосовал! Рад, что наша свадьба впечатлила читателей портала.

Победители также попадут в федеральный тур, который пройдет в декабре. Редакция Woman's Day поздравляет победителей, а всем участникам желает счастья, любви и новых совместных, только добрых приключений!

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