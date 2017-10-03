Выбор WDay.ru: конкурс «Свадьба года» в Петербурге

Масштабный конкурс «Выбор WDay.ru» продолжается! Мы уже выбрали самых успешных, самых стильных жительниц Петербурга, определились с самым завидным холостяком города. А пока победители готовятся к федеральному этапу конкурса (он, напомним, пройдет с 1 по 21 декабря 2017 года), мы объявляем новое голосование в номинации «Свадьба года». Представляем истории наших героев. Читая их, понимаешь: истинная любовь существует! И встретить ее можно где угодно: в Интернете, на рыбалке или даже просто общаясь с незнакомцем по телефону.

— Встретились на рыбалке. Понял, что моя. Сделал предложение, дальше как в тумане, – так кратко, по-мужски рассказал свою историю любви Артем Ватутин.

Рассказ от его жены Евгении куда более красочен. Ведь мы, девочки, не скупимся на слова.

— Представьте себе большое озеро в Ленинградской области, – рассказывает Женя. — Остров посреди него. Молодые ребята в болотных сапогах с удочками в руках. Палатки и костер. И вот стою я в белых кедах, белой куртке и с маленьким пакетиком в руках. Такой я приехала в поход на несколько дней. Такой мой будущий муж запомнит меня навсегда. Предложение руки и сердца было в небе. Артем арендовал вертолет, который кружил над Финским заливом. Когда я увидела кольцо, расплакалась от радости.

В день нашей свадьбы мы первым делом поехали… кормить белок в парк. За все годы отношений это стало нашей фишкой: наловчились приманивать даже сытых.

Свадьбу отмечали в ресторане с видом на Финский залив. Под занавес праздника грянул гром, пошел сильнейший ливень. Официанты спасали шатер, еду и выгребали лужи с танцпола. Но ведь по приметам дождь – это к счастью, а мы были определенно самыми счастливыми в тот день!