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Выбор WDay.ru: выбираем маму года в Ростове!

Самые очаровательные мамы Ростова рассказали о своих семьях и дали советы, как воспитывать любимых сыновей и дочек.

В этом году сайт празднует 10-летие и объявляет федеральную премию «Выбор WDay.ru». Мы хотим познакомиться с нашими читательницами и лучше узнать вас. Победители городского этапа конкурса примут участие в федеральном.

Ростовчанка, которую читатели выберут обладательницей звания «Мама года», получит приз – диплом сайта Woman’s Day и сертификат на профессиональную фотосессию от фото- и видеостудии Gregory James.

Юлия Васильцова, 39 лет, генеральный директор

Выбираем маму года в Ростове!
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Дети: сын Михаил, 10 лет, дочь Маргарита, 8 лет.

О семье. Мы с мужем 17 лет вместе. Очень важно быть не только супругами, но и партнерами, друзьями, гореть одной идеей, дополнять друг друга во всем. Для нас источником вдохновения и энергии являются наши дети. Их воспитание – очень важная составляющая жизни. Среди детей нет соперничества, каждый поддерживает другого и уникален по-своему. Сын более творческий человек. Он любит быть в центре внимания, может сам организовать свой день, понимает, что старше, и старается нести ответственность за сестру. Обучается в музыкальной школе по программе для одаренных детей по классу фортепиано. Дочь увлекается акробатикой, рисованием, оба изучают языки. Мы поддерживаем детей в любых их увлечениях и радуемся вместе их успехам. Нам важно воспитать в детях лидерские качества, чтобы они понимали, что успех в жизни зависит только от них. Мы никогда не ругаем детей за оценки, никогда не ставим учебу и уроки во главу угла. Жизнь ребенка должна быть гармонична и насыщена разными событиями и приятными моментами, но при этом они должны сознавать, что учеба поможет им быть успешными людьми. Воспитывая лидера в ребенке, мы должны помнить, что он должен быть целеустремлен. Мы собственным примером учим детей сострадать, помогать, быть внимательными к младшим и старикам, быть благодарными людьми. Никогда не балуем их, дети знают цену деньгам. Мотивируем детей походами в кинотеатр, театр, различными детскими развлечениями. Мы все любим активно проводить время, путешествуем, вместе разрабатываем маршрут поездок, любим горы, море, увлекаемся верховой ездой, знакомимся с новыми людьми, получаем новые эмоции и впечатления. Для нас любовь, семья, дружба – это три составляющие счастья!

Совет: направляйте ребенка, предлагайте пробовать новое, но не действуйте вместо него. Нельзя максимально удовлетворять желания маленького человека без всяких усилий с его стороны. Жизнь детей должна быть комфортной, наполненной любовью, но не тепличной.

Лилия Ильченко, 31 год

Выбираем маму года в Ростове!
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Дети: Даная, 4 года, Анна, 1 год.

О семье. И на этом мы не останавливаемся. Мечтаем о большой семье в большом доме.

Вряд ли я кого-то удивлю, но с мужем мы познакомились через соцсети. Наши желания иметь крепкую и дружную семью совпали, поэтому свадьбу не откладывали в долгий ящик! Вместе мы уже 5 лет. Наши дети – наше счастье. В них мы видим будущее. Мечтаем, чтобы у них в жизни все сложилось, чтобы они избежали наших ошибок и просто стали хорошими людьми. Воспитание детей познается в процессе. И Даночка, и Анечка – очень активные, общительные и громкие девочки, любят играть на чувствах, настоящие актрисы, но все это так по-детски, наивно и трогательно, ну как тут не подыграть?! Конечно, не обходятся наши будни и без строгости, чаще всего с моей стороны. Но еще чаще ловлю себя на мысли: они же дети, а ведь детство одно и должно быть ярким и запоминающимся. Поэтому иногда и помидоры размазаны по полу, и ноги изрисованы фломастерами, и в супе печеньки. Мы стараемся прививать детям любовь к спорту, здоровому образу жизни и путешествиям. Папа играет в хоккейном клубе, мама ходит в спортзал, старшая – на танцы и джиу-джитсу, а младшая вникает и уже подражает сестренке, танцуя под музыку. А еще мы любим путешествовать. Очень хотим еще дочку и сына, чтобы семейные праздники стали еще теплее, уютнее и были наполнены детским смехом и эмоциями!

Совет: ведите себя перед детьми достойно, ведь они – наша копия во всем!

Алла Чалая, 32 года, руководитель

Выбираем маму года в Ростове!
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Дети: Илья, 3 года 8 месяцев.

О семье. Наша с мужем свадьба была тихой и уютной. Только самые близкие и родные. А меньше чем через год на свет появился Илюша. Еще будучи невестой, я и представить не могла, как далеко заведет нас судьба от родного края. И что мой сын родится на другом континенте, в другом полушарии Земли. И уже в свои 6 недель жизни этот малюсенький человек станет пассажиром самого большого в мире авиасудна и перелетит через океан, чтобы попасть к себе домой. Я уверена, что любовь к путешествиям сохранится у него на всю жизнь. Ведь в свои три года Илья побывал уже в 9 странах. И даже здесь, в Ростове, мы никогда не сидим на месте и стараемся каждые выходные посещать новые, красивые и интересные уголки Ростовской области: Старочеркасск, Таганрог, Мержаново, парк «Лога» и многие другие удивительные и завораживающие места.

Совет: мы не только воспитываем ребенка изо дня в день, поучая его, что хорошо, а что плохо. Но и он учит нас быть терпимее, учит любви и ласке. И это, мне кажется, самое важное в воспитании – отдавать своему ребенку столько же, сколько он отдает тебе.

Юлианна Вдовина, 26 лет, работник банка

Выбираем маму года в Ростове!
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Дети: Эмма, 1 год 8 месяцев.

О семье. Ей совсем недавно исполнилось 3 года. Эмма была очень желанным ребенком, особенно со стороны папы. Теперь мы планируем расширение нашей дружной семьи, и я надеюсь принять на себя роль матери мальчика.

Совет: не бойтесь, что ваши дети не слушают вас. Бойтесь, что они все время наблюдают за вами. Давно увиденная где-то цитата настолько приглянулась, что стала своего рода лозунгом материнства. А как «воспитывать» детей, я и сама не знаю.

Голосуйте на последней странице за маму года в Ростове!

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#Выбор WDay.ru#Ростов
1 ноября 2017Юлия ДмитриеваОксана УсачеваЕкатерина Рижская
Комментарии87
Гость02.11.17 15:33

Кулагина Анастасия

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Гость02.11.17 15:31

Анна Левченко

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Гость02.11.17 15:01

Левченко Анна

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Гость02.11.17 14:11

Кулагина Анастасия

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Гость02.11.17 13:27

Васильцова Юля

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Гость02.11.17 13:21

Васильцова Юлия

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Гость02.11.17 13:16

Юлия Васильцова

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Гость02.11.17 12:43

Левченко Анна

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Гость02.11.17 12:39

Юлия Васильцова

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Гость02.11.17 12:37

Юлия Васильцова

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Гость02.11.17 12:29

Анна Левченко

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Гость02.11.17 11:56

Анна Левченко

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Гость02.11.17 11:55

Анна Левченко

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Гость02.11.17 11:35

Анна Левченко

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Гость02.11.17 11:19

Аннушка Левченко!!! Победы тебе, самая лучшая мама Ростова и самый лучший мастер маникюра!!!

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Гость02.11.17 11:13

Анна Левченко

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Гость02.11.17 10:57

Кулагина Анастасия

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Гость02.11.17 10:57

Анна Левченко

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Гость02.11.17 10:57

Кулагина Анастасия

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Гость02.11.17 10:55

Анна Левченко

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Гость02.11.17 10:48

Кулагина Анастасия

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Гость02.11.17 10:10

Нина Приходько

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Гость02.11.17 09:56

Юлия Васильцова

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Гость02.11.17 09:37

Анна Левченко

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Гость02.11.17 09:32

Юлия Васильцова

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Гость02.11.17 09:23

Анна Левченко

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Гость02.11.17 08:59

Анна Левченко

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Гость02.11.17 08:54

все интересные! удачи!

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Гость02.11.17 08:34

Анна Левченко

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Гость02.11.17 08:05

Гость

Анна Левченко

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Гость02.11.17 07:56

Анна левченко

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Виктория Павликова02.11.17 07:39

Аня Левченко

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Гость02.11.17 07:35

Анна Левченко

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Гость02.11.17 07:30

Анна Левченко!!!!!

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Гость02.11.17 06:42

Анна левченко

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Гость02.11.17 06:31

Анна Левченко

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Гость02.11.17 06:10

Анна Левченко

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Елена Елена02.11.17 05:30

Анастасия Кулагина

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Людмилка Панько02.11.17 05:05

Анна Левченко

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mr.ilchenko02.11.17 02:00

Лилия Ильченко

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inuchkina02.11.17 01:00

Анна Левченко

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diasikrozhnova02.11.17 00:29

Анна Левченко

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Гость01.11.17 23:58

Анна Левченко

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Гость01.11.17 23:54

Юлия Васильцова

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Гость01.11.17 23:51

Анна Левченко

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Гость01.11.17 23:50

Лиля Ильченко

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Гость01.11.17 23:50

Анна Левченко

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Гость01.11.17 23:48

Аня Левченко

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Гость01.11.17 23:37

Анна Левченко

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Гость01.11.17 23:35

Анна Левченко

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Гость01.11.17 23:33

Анна Левченко лучшая

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Гость01.11.17 23:18

Анна Левченко

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Гость01.11.17 23:18

Эльвира Струтина!!!

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Гость01.11.17 23:15

Инна Бабкина

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Гость01.11.17 23:07

Юля Васильцова

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Гость01.11.17 23:00

Юлия Васильцова голосую за нее!

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Гость01.11.17 22:48

Анна Левченко

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Гость01.11.17 22:41

Юлия Васильцова

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Гость01.11.17 22:40

Лилия Ильченко

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Гость01.11.17 22:39

Юлия Васильцова

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Гость01.11.17 22:17

Юлия Васильцова

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Гость01.11.17 21:38

Юлия Васильцова

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Гость01.11.17 21:37

Юлия Васильцова

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Гость01.11.17 23:16

Юлия Васильцова

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Гость01.11.17 21:34

Анна Мотина

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Гость01.11.17 21:27

Анастасия Кулагина

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Гость01.11.17 21:18

Юлия Васильцова

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Гость01.11.17 21:11

Юлия Васильцова

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Гость01.11.17 21:08

Юлия Васильцова

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Гость01.11.17 21:00

Юлия Васильцова

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somebody01.11.17 20:59

Юлия Васильцова

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Гость01.11.17 20:57

Юлия Васильцова

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Гость01.11.17 20:53

Юлия Васильцова

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Гость01.11.17 20:52

Юлия Васильцова!!!

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Гость01.11.17 20:49

Юлия Васильцова

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Гость01.11.17 20:47

Юлия Васильцова

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Гость01.11.17 20:43

Люся

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Гость01.11.17 20:43

Юля Васильцова-simple the best!

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Гость01.11.17 20:42

Юля Васильцова-simple the best!

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Гость01.11.17 20:42

7

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Гость01.11.17 20:41

Юля Васильцова-simple the best!

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Гость01.11.17 20:39

Я за Кулагину)))

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Гость01.11.17 20:20

Голосую за Настю Кулагину.

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Гость01.11.17 19:58

Настя Кулагина лучшая мама, самая заботливая, любящая, мудрая, душевная,а еще светлый, позитивный человек! Обожаю вашу семью.

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Гость01.11.17 19:40

Инночка, самая искренняя и душевная! Удачи!

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Гость01.11.17 19:33

Юлия Васильцова! Самая крутая мама на свете! Мудрая, красивая, замечательная!

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Гость01.11.17 19:26

Голосуем ща Васильцову

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