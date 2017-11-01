Выбор WDay.ru: выбираем маму года в Ростове!

Самые очаровательные мамы Ростова рассказали о своих семьях и дали советы, как воспитывать любимых сыновей и дочек.

В этом году сайт празднует 10-летие и объявляет федеральную премию «Выбор WDay.ru». Мы хотим познакомиться с нашими читательницами и лучше узнать вас. Победители городского этапа конкурса примут участие в федеральном. Ростовчанка, которую читатели выберут обладательницей звания «Мама года», получит приз – диплом сайта Woman’s Day и сертификат на профессиональную фотосессию от фото- и видеостудии Gregory James.

Юлия Васильцова, 39 лет, генеральный директор

Дети: сын Михаил, 10 лет, дочь Маргарита, 8 лет. О семье. Мы с мужем 17 лет вместе. Очень важно быть не только супругами, но и партнерами, друзьями, гореть одной идеей, дополнять друг друга во всем. Для нас источником вдохновения и энергии являются наши дети. Их воспитание – очень важная составляющая жизни. Среди детей нет соперничества, каждый поддерживает другого и уникален по-своему. Сын более творческий человек. Он любит быть в центре внимания, может сам организовать свой день, понимает, что старше, и старается нести ответственность за сестру. Обучается в музыкальной школе по программе для одаренных детей по классу фортепиано. Дочь увлекается акробатикой, рисованием, оба изучают языки. Мы поддерживаем детей в любых их увлечениях и радуемся вместе их успехам. Нам важно воспитать в детях лидерские качества, чтобы они понимали, что успех в жизни зависит только от них. Мы никогда не ругаем детей за оценки, никогда не ставим учебу и уроки во главу угла. Жизнь ребенка должна быть гармонична и насыщена разными событиями и приятными моментами, но при этом они должны сознавать, что учеба поможет им быть успешными людьми. Воспитывая лидера в ребенке, мы должны помнить, что он должен быть целеустремлен. Мы собственным примером учим детей сострадать, помогать, быть внимательными к младшим и старикам, быть благодарными людьми. Никогда не балуем их, дети знают цену деньгам. Мотивируем детей походами в кинотеатр, театр, различными детскими развлечениями. Мы все любим активно проводить время, путешествуем, вместе разрабатываем маршрут поездок, любим горы, море, увлекаемся верховой ездой, знакомимся с новыми людьми, получаем новые эмоции и впечатления. Для нас любовь, семья, дружба – это три составляющие счастья! Совет: направляйте ребенка, предлагайте пробовать новое, но не действуйте вместо него. Нельзя максимально удовлетворять желания маленького человека без всяких усилий с его стороны. Жизнь детей должна быть комфортной, наполненной любовью, но не тепличной.

Лилия Ильченко, 31 год

Дети: Даная, 4 года, Анна, 1 год. О семье. И на этом мы не останавливаемся. Мечтаем о большой семье в большом доме. Вряд ли я кого-то удивлю, но с мужем мы познакомились через соцсети. Наши желания иметь крепкую и дружную семью совпали, поэтому свадьбу не откладывали в долгий ящик! Вместе мы уже 5 лет. Наши дети – наше счастье. В них мы видим будущее. Мечтаем, чтобы у них в жизни все сложилось, чтобы они избежали наших ошибок и просто стали хорошими людьми. Воспитание детей познается в процессе. И Даночка, и Анечка – очень активные, общительные и громкие девочки, любят играть на чувствах, настоящие актрисы, но все это так по-детски, наивно и трогательно, ну как тут не подыграть?! Конечно, не обходятся наши будни и без строгости, чаще всего с моей стороны. Но еще чаще ловлю себя на мысли: они же дети, а ведь детство одно и должно быть ярким и запоминающимся. Поэтому иногда и помидоры размазаны по полу, и ноги изрисованы фломастерами, и в супе печеньки. Мы стараемся прививать детям любовь к спорту, здоровому образу жизни и путешествиям. Папа играет в хоккейном клубе, мама ходит в спортзал, старшая – на танцы и джиу-джитсу, а младшая вникает и уже подражает сестренке, танцуя под музыку. А еще мы любим путешествовать. Очень хотим еще дочку и сына, чтобы семейные праздники стали еще теплее, уютнее и были наполнены детским смехом и эмоциями! Совет: ведите себя перед детьми достойно, ведь они – наша копия во всем!

Алла Чалая, 32 года, руководитель

Дети: Илья, 3 года 8 месяцев. О семье. Наша с мужем свадьба была тихой и уютной. Только самые близкие и родные. А меньше чем через год на свет появился Илюша. Еще будучи невестой, я и представить не могла, как далеко заведет нас судьба от родного края. И что мой сын родится на другом континенте, в другом полушарии Земли. И уже в свои 6 недель жизни этот малюсенький человек станет пассажиром самого большого в мире авиасудна и перелетит через океан, чтобы попасть к себе домой. Я уверена, что любовь к путешествиям сохранится у него на всю жизнь. Ведь в свои три года Илья побывал уже в 9 странах. И даже здесь, в Ростове, мы никогда не сидим на месте и стараемся каждые выходные посещать новые, красивые и интересные уголки Ростовской области: Старочеркасск, Таганрог, Мержаново, парк «Лога» и многие другие удивительные и завораживающие места. Совет: мы не только воспитываем ребенка изо дня в день, поучая его, что хорошо, а что плохо. Но и он учит нас быть терпимее, учит любви и ласке. И это, мне кажется, самое важное в воспитании – отдавать своему ребенку столько же, сколько он отдает тебе.

Юлианна Вдовина, 26 лет, работник банка

Дети: Эмма, 1 год 8 месяцев. О семье. Ей совсем недавно исполнилось 3 года. Эмма была очень желанным ребенком, особенно со стороны папы. Теперь мы планируем расширение нашей дружной семьи, и я надеюсь принять на себя роль матери мальчика. Совет: не бойтесь, что ваши дети не слушают вас. Бойтесь, что они все время наблюдают за вами. Давно увиденная где-то цитата настолько приглянулась, что стала своего рода лозунгом материнства. А как «воспитывать» детей, я и сама не знаю.