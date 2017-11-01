Выбор WDay.ru: WDay мама

Woman’s Day объявляет старт федерального конкурсного проекта «Выбор WDay.ru». Конкурс начинается на региональном уровне – в ноябре выбираем победительниц в номинации «WDay мама».

В преддверии международного праздника – Дня матери, который отмечается 26 ноября, Woman’s Day выбирает лучшую маму Челябинска. Наши мамочки точно могут все что угодно и сразу: быть успешной в карьере, внимательной женой и замечательной мамой. Как только они все успевают? Узнай их секрет и выбирай самую-самую.

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На странице 3 голосуй за ту, кто вызывает у тебя восхищение. Мы представляем мамочек по алфавиту. Три победительницы (две набравшие максимальное число голосов и одна, которую выберет редакционное жюри) получат фирменные подарки от Woman’s Day и попадут в федеральный этап конкурса, где их будут ждать конкурсантки из двух десятков крупных городов страны – они поборются за три призовых места. Вот тогда все челябинцы объединятся в едином порыве и проголосуют, чтобы наши победили! Итак, челябинские конкурсантки отвечают на вопросы WDay.ru: • Какая вы мама? • Какие высказывания и комплименты запомнились больше всего, которые говорили вам, когда встречали вас с ребенком?

Данные результатов голосования обновляются раз в 5 минут. Приветствуется честное голосование. У редакции есть техническая возможность отследить «накрученные» голоса и вычесть их из общего числа. ВНИМАНИЕ! Победитель будет определен по количеству уникальных голосов. Все «накрученные» голоса однозначно будут удалены из общего числа при итоговом подсчете. Голосование завершается 20 ноября 2017 года в 17:00. Три пары, ставшие победителями, – две, набравшие максимум голосов, и одна по выбору редакции – выходят на федеральный этап конкурса.

Ольга Ануприева, 33 года, визажист, сын Володя, 3 года 5 месяцев, и дочь Анна, 8 месяцев

Какая вы мама? «Я творческая, рукастая, очень активная мама, люблю узнавать и применять новое – особенно в сфере саморазвития. Учусь быть мамой простой и мудрой одновременно». Какие высказывания и комплименты запомнились больше всего, которые вам говорили, когда встречали вас с ребенком? «Последнее время часто говорят о том, что я стильно выгляжу. В прошлом я конструктор одежды, а сейчас визажист, думаю о профессии стилиста. Еще слышала от других, что я реактивная, болтушка и хохотушка. Увидев меня с детьми, говорят: «Вот это мама!». Особенно когда разрешаю сыну на улице скакать в лужах до одури или когда мы играем в догонялки по дороге из садика: сын и я с дочей в коляске. А как-то я решила сына слегка подсадить на дерево, была в ботинках на небольшом, но каблуке, а наблюдавший за мной мужчина удивился и тоже сказал: «Вот это да!»

Анна Ботова, 27 лет, визажист, и дочка Кира, 4 года

Какая вы мама? «Мама я строгая и требовательная. Но, конечно, я стараюсь для дочки быть лучшей подружкой. Никогда не было привычки с рождения с ней сюсюкаться. Я всегда старалась разговаривать с доченькой как со взрослой, именно поэтому сейчас одного взгляда может быть достаточно, чтобы понять друг друга». Какие высказывания и комплименты запомнились больше всего, которые вам говорили, когда встречали вас с ребенком? «В адрес нашей семьи мы часто слышим только хорошие и добрые слова, так как мы очень открытые и искренние, всегда готовы к новым знакомствам и общению. Совсем недавно на День города «банда» Ботовых полным составом исполнила нашу авторскую песню, и, конечно, после выступления было безумно приятно получать массу положительных отзывов и комментариев, многие подходили и говорили, что мы очень творческие и яркие. Для нас большая честь слышать, когда нашей семьей восхищаются и умиляются».

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Гульназ Дедовец, 24 года, помощник проректора ЮУрГУ по учебной работе, и сын Ярослав, 1 год 1 месяц

Какая вы мама? «На этот вопрос, надеюсь, уже очень скоро ответит мой сын. А пока хочется верить, что я чуткая, образованная, активная и, прежде всего, мама-подруга для своего лучшего друга-сына. Уверена, что быть хорошей мамой совсем не сложно, если окутать ребенка неистовой, чистой любовью во всех ее проявлениях. Считаю, что самое главное описание любой мамы – это ее абсолютно счастливейшее сегодня. А главное предназначение любой уважающей себя женщины я уже выполнила – я счастливая мама». Какие высказывания и комплименты запомнились больше всего, которые вам говорили, когда встречали вас с ребенком? «На самом деле хотелось бы услышать что-то оригинальное, но не скрою, что чаще всего так: «Как повезло вашему мужу», «Ах, если б не сын!», «Вы правда месяц назад родили?». Хотя в прошлом году своим послеродовым фото, которое я выставила в «Инстаграме», я вдохновила одного замечательного фотографа на абсолютно бесплатную фотосессию молодой мамочки с коляской. Думаю, это вполне себе оригинальный комплимент от творческого и профессионального человека».

Юлия Карапетян, 30 лет, счастливая жена и мама, и сын Давид, полтора года

Какая вы мама? «Говорят, что я хорошая мама: справедливая, веселая и, как и многие новоиспеченные мамочки, немного уставшая. Стараюсь показать своему сыну, что такое жизнь. Часто с ним разговариваю и пою. Благодарна, что с ребенком вновь вспомнила прелести нашего детства». Какие высказывания и комплименты запомнились больше всего, которые вам говорили, когда встречали вас с ребенком? «Запомнились два высказывания: «По тебе не скажешь, что ты мама и что ночами не спишь» и «У вас такие красивые, длинные, ухоженные волосы».

Мария Каретникова, 24 года, руководитель студии Event Decor, и сыновья Климентий, 2 года 10 месяцев, и Михаил, 1 год

Какая вы мама? «Я мама любвеобильная! Мое самое любимое занятие – поцеловать пузико сонного ребенка. Как только мои малыши просыпаются, они сразу зовут меня. Я все бросаю и бегу к ним, что бы я ни делала и где бы ни была. Они так сладко потягиваются в постели, футболочка задирается, и я, улыбаясь, начинаю целовать теплые животики своих малышей. Они хохочут, обнимают меня и просят полежать с ними – вот это прелести моего материнства. Конечно, я понимаю, что с мальчиками нужно быть и строгой мамой, поэтому иногда и такой приходится становиться. Но пока они маленькие, я расцеловываю их больше, чем одариваю строгим взглядом, ведь совсем скоро эти мужчины вырастут и уже точно не оголят свои пузики, чтобы я их поцеловала». Какие высказывания и комплименты запомнились больше всего, которые вам говорили, когда встречали вас с ребенком? «Детки у меня погодки, и когда прохожие видят, как одного я несу на руках, либо умудряюсь обоих везти в коляске, или когда старший убегает, а я с коляской догоняю его, люди говорят мне: «Как? Как ты справляешься с ними?»

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Ксения Матвеева, 25 лет, мама в декрете, и сын Матвей, 5 месяцев

Какая вы мама? «Мне всегда было интересно: какой я буду мамой? Думала, буду спокойная, как штиль. Ха, наивная была! Сейчас же знаю, что штилем тут и не пахнет, зато штормит частенько. Я понимаю, что чересчур переживаю по каждому поводу, пытаюсь найти всему происходящему объяснение, а когда не нахожу, меня начинает мучить внутреннее «я». У меня какой-то синдром правильной мамы. Вроде и понимаю, что если что-то идет не по норме, то это тоже норма и нужно расслабиться и успокоиться, но не могу. Как будто все должно быть идеально! Самой от этого смешно, честное слово. Материнство – это труд, ежедневная работа над собой, ежедневное решение задач (никогда не знаешь, какую задачку подкинет тебе ребенок в любой день), самоорганизация. К этому невозможно быть готовым, приходится учиться «на месте». Но взамен ты видишь плод своих стараний и бессонных ночей. Ребенок с каждым днем удивляет тебя и познает этот мир с огромной скоростью. Его эмоции – самые искренние, и если ты видишь, что он тебе улыбается, значит, ты на верном пути и все делаешь правильно. Такую простую философию нужно повторять себе чаще и очищать свою голову от лишнего мусора». Какие высказывания и комплименты запомнились больше всего, которые вам говорили, когда встречали вас с ребенком? «Высказываний еще много не услышали, так как ребенок еще маленький и все время в коляске. Но было пару раз, если кто заглядывал, говорили: «Да он просто милашка, такой хорошенький!» и «Так на папу похож».

Алиса Пономарева, 30 лет, дизайнер украшений бренда Happy, и сын Тимур, 4 года 5 месяцев

Какая вы мама? «Я – мама! Но на самом деле я весьма сумасшедшая и шебутная маман, которая, посидев дома в декрете, чуть не взорвалась. Во мне накопилось столько идей и энергии, что, выйдя на работу, я сразу открыла свое дело и постоянно участвую в различных семейных проектах и съемках. Папа Леша уже к этому привык, а сын в полном восторге». Какие высказывания и комплименты запомнились больше всего, которые вам говорили, когда встречали вас с ребенком? «Недавно с нами приключился смешной случай: этим летом мы с сыном и бабушкой летали в Турцию, и отдыхающие практически до конца отпуска принимали нас с сыном за брата и сестру».

На странице 3 голосуй за ту, кто вызывает у тебя восхищение.

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