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Как научиться рисовать акварелью за один день: личный опыт

Рассказываем, как мы работали с самым, пожалуй, женским художественным направлением – ботанической иллюстрацией и писали цветы.

В редакции разный уровень владения кистями – кто-то особо никогда не рисовал и прогуливал в школе ИЗО, кому-то нравится браться за краски в дни особого вдохновения несколько раз в год, а есть и те, кто и дня не может прожить без рисования! Однако овладеть уроками ботанической иллюстрации, которые, кстати, несколько веков назад входили в воспитательный минимум в любой приличной дворянской семье и их должна была знать каждая «тургеневская барышня», удалось всем! А вспоминать навыки рисования нам помогала мастер Анна из студии Art of You (Ул. Маршала Рыбалко, д.2) в Москве.

Редактор рубрики «Красота и здоровье» Ольга Алымова:
Алымова Ольга

— Я обожаю практиковаться во всех техниках – масляная живопись, графика, пастель. С акварелью особая история – от бабушки-картографа мне досталась коробка «Ленинградкой акварели». Это небывалое сокровище – большая палитра ярких и удобных в работе красок, с которыми мы вместе много лет. Ботаническую иллюстрацию я нежно люблю, и хотелось попробовать изобразить объем лепестков и листьев.

Фото: Wday.ru

Со свей картинкой я справилась довольно быстро – мастер Анна не поправляла отдельные работы, а подсказывала стиль и направление. Особенно ей понравился выбор цвета и то, как прописаны нижние листья. Она задала тему «Как живопись объединяется с космосом», и было забавно что-то придумать дальше, развивая сюжет.

В студии царит расслабленная и творческая атмосфера – нет отдельных парт, все трудятся за одним столом. Попутно можно выпить чай или кофе (главное – не начать смывать в нем кисточку от краски – я, забывшись, именно так и поступила!) и обсудить свою работу с коллегами.

Настя Обухова, редактор «Мода»:
Настя Обухова

— Рисовать не умею вообще. В школе учителя всегда сочувственно смотрели на мои потуги в изобразительном искусстве: ставили пятерки из жалости и за мои адские муки. Не думала, что я смогу нарисовать в своей жизни хоть что-то более или менее симпатичное.

Фото: Wday.ru

Если честно, я думала, что акварельная живопись – это такой своеобразный психологический детокс. Сидишь себе, смешиваешь нежные оттенки, релаксируешь и наслаждаешься результатом. На деле же у меня вышло ровно наоборот: такой напряженной и нацеленной на результат я не была уже давно. Хотелось сделать действительно красиво! И, мне кажется, у меня получилось. При моих-то нулевых способностях!

Я правда горжусь собой и своим пионом. Преподаватель объяснила и показала, как нарисовать эскиз, как сформировать цветовую палитру, прорабатывать свет и тень. Акварель – очень сложная техника, но научиться с ней работать сможет, кажется, даже ребенок.

Ольга Бехтольт, редактор светской хроники:
Ольга Бехтольт (Olga Behtolt)

— Мне всегда казалось, что я обделена талантом к рисованию. В школе мне сложно было провести ровную линию на листе бумаги без помощи линейки! Как оказалось, в этом искусстве главное – как раз избегать четких линий.

Фото: Wday.ru

Признаюсь, что мне немного помогали рисовать эту красоту. Первая сложность была в том, что я понятия не имела, как правильно смешивать краски, чтобы добиться нужного оттенка. Показали разные техники, которые помогли оригинально обыграть белый фон, например, брызгами зеленого цвета, которые вы можете наблюдать на рисунке. Это было самым веселым из всего творческого процесса. Я человек весьма самокритичный, поэтому не скажу, что моя роза получилась шедевральной, но для первого раза неплохо. Повесила работу дома, чтобы напоминала о том, что свои таланты важно и нужно развивать в любом возрасте.

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#рисунок#живопись#искусство#хобби#как стать счастливой
29 сентября 2017Ольга Алымова
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