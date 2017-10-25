Winter is coming! Звезды утепляются

Журналист, ведущая программы «Утренний кофе» на телеканале «Афонтово».

– Для меня осень и зима – это какое-то особенное время года, волшебное, по-своему душевное и романтичное. Холодной сибирской зимой в ход пойдут мех и горнолыжные костюмы, а сейчас осень, для меня это время пальто и вязаных вещей. Как-то сложилось, что очень ярких вещей в моем гардеробе совсем немного, чаще всего это пастельные оттенки либо черно-белая гамма. Для меня в первую очередь одежда должна быть комфортной и удобной, а в осеннюю сырость еще и греющей тело и душу. Что касается каких-либо дополнительных аксессуаров, последнее время полюбила гетры и объемные шарфы, а шапки и перчатки ношу только в мороз. А главное, на мой взгляд, это не какое время года за окном, а какое время года у тебя в душе. Рядом с любимыми и близкими людьми даже самый морозный день может оказаться по-настоящему теплым и солнечным.