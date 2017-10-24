Ларс Айдингер – о скандальной роли в «Матильде»

Как рассказал режиссер картины Алексей Учитель, испугавшись возможных провокаций в свой адрес, на показ фильма главный герой не приехал, зато побывал в столице незадолго до него на Третьем московском еврейском кинофестивале. Мы, пользуясь случаем, поговорили с немецким актером о съемках в России и творческих планах.

Страсти по «Матильде» в дни официальной премьеры, прошедшей 23 октября в Санкт-Петербурге и намеченной на сегодняшний вечер в Москве, накалились до предела. Пока одни выступают против показа картины, а другие – за, мы встретились с 41-летним немецким актером Ларсом Айдингером, чтобы узнать его мнение на этот счет.

– Ларс, съемки «Матильды» проходили в России. Как вам наша страна? – Мне интересна Россия. Я два раза был в театре, смотрел «Тартюф», три раза в опере и в комедии.

– Что вас больше всего поразило в России? – Здесь все настолько другое, что трудно выделить что-то одно. Москва мне нравится. Меня поражает, насколько Россия отличается от других стран. Это жесткая страна, а люди очень серьезные и добросердечные. У меня появилось много друзей в Москве, потому что люди здесь интересуются другими людьми.

Ларс Айдингер Фото: Getty Images

– Какое, на ваш взгляд, главное различие между русской и немецкой культурой? — Для меня немцы – это люди, которые всегда находятся на расстоянии, к ним трудно приблизиться и стать друзьями, а русские – страстные натуры. Я присутствовал на многих прослушиваниях, и меня поразило, что русские были очень близки эмоционально. Что касается актрис, им легко давались эмоции. Если нужно было плакать, они плакали и вообще были близки к трагедии. Казалось, что они много страдали. По крайней мере, так мне показалось. Вы видите людей на улице, играющих на гитаре, а люди стоят вокруг и плачут. Это меня сильно удивило.

– В столице вы посетили Третий московский еврейский кинофестиваль со своим проектом. Расскажите об этом. — Я приехал на фестиваль со своим фильмом, снятым в Германии, «Цветы вчерашнего дня». Я очень горжусь этим проектом. Я влюбился в режиссера Криса Крауса. Картина рассказывает о трагедии Третьего рейха и о том, насколько это влияет на наши личности в современное время. Это очень интересная история. И для меня имеет больший смысл рассказать ее со своей точки зрения, чем просто разыгрывать сцены, произошедшие во время холокоста.

Ларс Айдингер в роли Николая II в фильме «Матильда» Фото: кадр из фильма

– Это все здорово, но, как мы все знаем, весь этого год в России обсуждают другой фильм с вами в главной роли. Считаете ли вы, что оскорбили религиозные чувства россиян, играя нашего императора Николая II в «Матильде»? – Надеюсь, что нет. У меня не было такого мотива.

– А у режиссера он был? Как вы думаете? – Нет. Это было бы бессмысленно – провоцировать людей. Я хочу привлекать зрителей, хочу, чтобы они испытывали симпатию к моим героям. Я совершенно уверен, что все, кто критикует фильм, не посмотрев его, избавятся от своих предрассудков, как только сходят на премьеру.

– Что вы знаете о том периоде нашей страны? Есть ли у вас любимая эпоха в истории нашего отечества? – Я учил вашу историю в школе. Но на этот вопрос я бы не ответил даже в отношении немецкой истории.

– Есть ли еще какие-то российские цари, императоры, президенты, которых вы бы хотели сыграть? – В принципе я не большой любитель монархии, потому что при таком режиме есть очень богатые и очень бедные люди, что ведет к конфликтам. Но у нас такая же проблема сегодня при капитализме. Кажется, это извечный конфликт, который невозможно решить. Но, я надеюсь, это случится в будущем, и это и будет мой любимый период в русской истории.

– И не могу не спросить вас напоследок о совместной работе с Кристен Стюарт в фантастическом триллере «Персональный покупатель». Чем вам запомнились эти съемки? – Я был счастлив возможности работать с Кристен Стюарт, потому что ее игра очень близка к моему идеальному представлению об актерском ремесле. От нее узнаешь, что играть – это не значит обманывать или притворяться, а, наоборот, говорить правду. Кристен очень правдива перед камерой. Кстати, в жизни она тоже очень искренняя и настоящая. Мне запомнился случай, как в перерывах между съемками в Праге она захотела пойти на шопинг, но в этот день бутик был закрыт, и она просто стояла перед витриной и долго-долго любовалась одеждой на манекенах.

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