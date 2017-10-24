Ларс Айдингер – о скандальной роли в «Матильде»

Страсти по «Матильде» в дни официальной премьеры, прошедшей 23 октября в Санкт-Петербурге и намеченной на сегодняшний вечер в Москве, накалились до предела. Пока одни выступают против показа картины, а другие – за, мы встретились с 41-летним немецким актером Ларсом Айдингером, чтобы узнать его мнение на этот счет.
– Мне интересна Россия. Я два раза был в театре, смотрел «Тартюф», три раза в опере и в комедии.
– Здесь все настолько другое, что трудно выделить что-то одно. Москва мне нравится. Меня поражает, насколько Россия отличается от других стран. Это жесткая страна, а люди очень серьезные и добросердечные. У меня появилось много друзей в Москве, потому что люди здесь интересуются другими людьми.
— Для меня немцы – это люди, которые всегда находятся на расстоянии, к ним трудно приблизиться и стать друзьями, а русские – страстные натуры. Я присутствовал на многих прослушиваниях, и меня поразило, что русские были очень близки эмоционально. Что касается актрис, им легко давались эмоции. Если нужно было плакать, они плакали и вообще были близки к трагедии. Казалось, что они много страдали. По крайней мере, так мне показалось. Вы видите людей на улице, играющих на гитаре, а люди стоят вокруг и плачут. Это меня сильно удивило.
— Я приехал на фестиваль со своим фильмом, снятым в Германии, «Цветы вчерашнего дня». Я очень горжусь этим проектом. Я влюбился в режиссера Криса Крауса. Картина рассказывает о трагедии Третьего рейха и о том, насколько это влияет на наши личности в современное время. Это очень интересная история. И для меня имеет больший смысл рассказать ее со своей точки зрения, чем просто разыгрывать сцены, произошедшие во время холокоста.
– Надеюсь, что нет. У меня не было такого мотива.
– Нет. Это было бы бессмысленно – провоцировать людей. Я хочу привлекать зрителей, хочу, чтобы они испытывали симпатию к моим героям. Я совершенно уверен, что все, кто критикует фильм, не посмотрев его, избавятся от своих предрассудков, как только сходят на премьеру.
– Я учил вашу историю в школе. Но на этот вопрос я бы не ответил даже в отношении немецкой истории.
– В принципе я не большой любитель монархии, потому что при таком режиме есть очень богатые и очень бедные люди, что ведет к конфликтам. Но у нас такая же проблема сегодня при капитализме. Кажется, это извечный конфликт, который невозможно решить. Но, я надеюсь, это случится в будущем, и это и будет мой любимый период в русской истории.
– Я был счастлив возможности работать с Кристен Стюарт, потому что ее игра очень близка к моему идеальному представлению об актерском ремесле. От нее узнаешь, что играть – это не значит обманывать или притворяться, а, наоборот, говорить правду. Кристен очень правдива перед камерой. Кстати, в жизни она тоже очень искренняя и настоящая. Мне запомнился случай, как в перерывах между съемками в Праге она захотела пойти на шопинг, но в этот день бутик был закрыт, и она просто стояла перед витриной и долго-долго любовалась одеждой на манекенах.
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