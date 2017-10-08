«Я не Шурик, я другой»: как сложилась жизнь звезды «Спортлото-82»

35 лет назад на экраны вышла комедия Леонида Гайдая «Спортлото-82». А через 9 лет актер Альгис Арлаускас, сыгравший главную роль Кости Лукова, уехал жить в испанский Бильбао, а сейчас все чаще приезжает в Россию.

— Моя мама испанка, а папа литовец, – рассказал «Антенне» Альгис Арлаускас. — Во время Гражданской войны в Испании в 1937 году были серьезные бомбежки, от которых гибло мирное население, и мой дедушка отправил трех дочерей в Россию. Мама с папой познакомились в 1957 году в Сочи в доме отдыха, сидели за одним столом в столовой. Оба жили в Москве, папа после окончания вуза работал главным редактором издательства «Прогресс», а маму пригласила быть помощницей по делам молодежи легендарная женщина, председатель компартии Испании Долорес Ибаррури, после победы фашистского режима диктатора Франко жившая в СССР. У нас была интернациональная советская семья. Летом мы часто отдыхали в Литве, и с испанскими родственниками я познакомился уже в четыре года. Мы отправились на место встречи во Францию на границу с Испанией, куда приехали мои бабушка, дядя, двоюродные братья и сестры. В Испанию маму из-за ее работы не пускали, только не советские органы, а, наоборот, испанские франко-фашистские власти. С тех пор для меня стало поехать в Литву, а затем Испанию – как в деревню к бабушке.

Альгис Арлаускас Фото: киноконцерн «Мосфильм»

Актером я стал случайно. В наш детский сад пришла съемочная группа фильма «Путь к причалу» Георгия Данелии, и меня утвердили на роль сына боцмана. Потом моего персонажа сократили, но я попал в картотеку киностудии. Первую главную роль сыграл в девять лет в телеспектакле, а серьезную роль в кино – в 15 лет в «Юнге Северного флота» режиссера Владимира Рогового, это был его второй фильм после «Офицеров». Съемки проходили в Севастополе, на Соловках, в военных городках, все было так экзотично, что я влюбился в кино. И в 16 лет решил, что могу быть режиссером, поступал во ВГИК и, естественно, провалился. По совету Владимира Рогового отправился в театральные вузы на актерское отделение и оказался в Щукинском училище. Это была колоссальная удача! Конкурс был 100 человек на место! Учился, снимался, пять лет проработал в МТЮЗе. Я благодарен Леониду Иосифовичу Гайдаю, что он пригласил меня в «Спортлото-82». Фильм стал, как сказали бы сейчас, блокбастером, самым кассовым за год. Но мне проснуться знаменитым после этой картины не удалось. Рядом были такие актеры: Филлипов, Гребешкова, Кокшенов, Пуговкин, Брондуков! Да и Гайдаю нужен был новый Шурик, в силу возраста Александр Демьяненко быть им уже не мог. Когда тебя выбрали, чтобы не быть собой, а напоминать Демьяненко, сложно стать звездой. На съемках мы подружились с Михаилом Ивановичем Пуговкиным. В кулуарах он сожалел, что Гайдай не фонтанирует придумками, шутками и не гоняет актеров, как раньше. Леонид Иович работал устало. В первой половине дня еще ничего, а во второй – совсем без энергии. За обедом он незаметно доставал из чемоданчика коньячок, принимал для куражу пару рюмок, которые, наоборот, расслабляли его еще больше. А с Пуговкиным после съемок, так случайно получилось, мы семьями два года снимали по соседству дачи под Внуково, там собирались под чаек, иногда под водочку, и вели разговоры о профессии.

На съемках «Спортлото-82» с Михаилом Пуговкиным Фото: киноконцерн «Мосфильм»

С женой Мариной Шиманской мы познакомились на кинопробах на студии Горького, как сейчас помню, 7 июня 1977 года. Накануне я прочитал сценарий, и он мне показался кондовой политагиткой. Прийдя на студию, увидел красивую, похожую на подростка блондинку, мы разговорились, и выяснилось, что она тоже видит слабые стороны сценария. Когда появился режиссер, мы в один голос стали ему об этих недостатках говорить, на что он ответил: «Ну вы и спелись! Раз вам так не нравится сценарий, то вас обоих даже пробовать не будем». И мы несолоно хлебавши ушли. Я пригласил Марину в кафе студии, а потом выяснилось, что у меня с собой нет денег. Она меня угостила. Мы задружились и в августе 80-го года расписались. А в 1991 году мы переехали жить в Испанию в город Бильбао. В основном это было желание жены. Ситуация в стране сложилась взрывоопасная, по улицам Москвы ездили танки. Хотелось, чтобы дочь и сын росли в другой, теплой, домашней обстановке. К тому же мне предложили в Испании работу. Юношеская мечта стать режиссером, как гвоздь, застряла в моем мозгу. Литовцы и баски упорные, бескомпромиссные народы-борцы. Настырность и целеустремленость у меня от них. В результате с четвертого раза я поступил во ВГИК на режиссерский факультет, там влюбился в документальное кино, с 1985 года постепенно отложил актерство и считаю себя режиссером-документалистом. Правительство Страны Басков предложило мне как продюсеру и режиссеру снять телевизионный документальный сериал «Жить и умирать в России» про басков в России, что я и сделал.

Экс-жена актера Марина Шиманская Фото: кадр из фильма «Рядом с вами»

Переезд был не иммиграцией, а возвращением на круги своя. Мы жили в доме моего деда, дети пошли в школу, в которую ходила моя мама. Правда, Марине сначала оказалось непросто, она даже хотела вернуться в Россию, но постепенно выучила испанский язык, стала сниматься в сериалах и преподавать. Мы вместе создали театральную школу, которая существует и сейчас. Так сложилось, что пару лет назад мы с женой разошлись. Мои родители в свое время тоже развелись на 31-м году совместной жизни, мы с Мариной – на 34-м. Такое бывает. Но мы до сих пор вместе преподаем в нашей школе. Моя нынешняя супруга англичанка, балерина. Пока это мой интимный, не для обсуждения круг, который только складывается, и я только начинаю ощущать себя в нем комфортно.

Альгис с дочерью Ольгой и сыном Александром Фото: личный архив Альгиса Арлаускаса

Наши с Мариной дети давно выросли. Дочь Ольга после окончания испанского университета поехала получать дополнительное образование в Москву на Высших режиссерских курсах и познакомилась с Никитой Тихоновым-Рау. Он наш человек, из актерско-режиссерской семьи. Они поженились, счастливы, создали свою студию документального кино. Сейчас с детьми, 9-летней Аней и 2-летним Марком, гостят у нас в Испании, встречаются с Мариной, со мной и моей новой половиной. Так что жизнь налаживается. Сын Александр тоже учился в Бильбао, работает в туризме, снимает видео, вывешивает в соцсетях, в «Ютубе» у него свой канал, и очень хочет поехать в Россию.

Альгис Арлаускас в сериале «Анна-детектив» Фото: ТВ-3

Хоть я и говорю с легким славянско-нордическим акцентом, но быстро нашел работу актером в Испании. Как возникает необходимость сыграть русского, немецкого, шведского шпиона-разведчика, обращаются ко мне. В прошлом году сезон снимался в роли романтичного разведчика Петрова в известном ежедневном сериале «Любовь навсегда», который идет уже 12 лет. И в России у меня все больше работы. Как режиссер я сделал фильмы «Победитель», «Женщина под грифом «секретно», в обоих проектах снималась Марина. Недавно мой новый документальный фильм «Заговор сумасшедших», где сопродюсером выступает зять Никита Тихонов-Рау, получил несколько гран-при на российских фестивалях. Сейчас ищу средства для документального фильма «Подели мое сердце», посвященного испанско-русским связям в поэзии и литературе. Как актер сыграл в сериале «Анна-детектив». Я всегда считал, что Испания, Литва – это мои малые родины, а мое сердце принадлежит России.

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