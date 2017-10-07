Я шью сама! Портнихи похвастались своими нарядами

Этим волгоградкам красиво шить не запретишь! Смотри на наряды, которые они сотворили своими руками, и проголосуй за ту, чьи вещи понравились тебе больше всего.

Фото: Личный архив

Светлана Балашова, 44 года, домохозяйка Какие вещи, какую одежду вы обычно шьете? Обычно у меня в работе разная одежда – от повседневной до костюмов для восточных танцев. Как происходит выбор модели? Какие выкройки, как и где выбираете ткань? Выбор моделей происходит по-разному, кто-то приходит с готовой картинкой, а бывает так, что приходит человек с одной задумкой, а в процессе работы получается совсем противоположное задуманному, иногда придумываем общими усилиями. Ткань часто девочки привозят с собой. Иногда фасон придумывается, отталкиваясь от ткани, но бывает, что за тканями отправляюсь сама по своим любимым магазинчикам. Если ткани надо много, то и на склады. Самое интересное – это даже не выбор ткани, а подбор отделки. У меня есть любимый магазинчик, называется он «Русский лен». Выкройки иногда беру готовые из журналов, иногда конструирую сама, а иногда бывает сплошная импровизация... Когда и как научились шить? Что сшили первым? Шить я начала еще в детстве. У нас во дворе был клуб «Факел», вот там я и получила первые уроки. А вообще, я самоучка. Правда, еще окончила двухгодичные курсы кройки и шитья в Доме офицеров у очень хорошего педагога. Первым, что я сшила, была летняя юбка годе. Какой сшитой вещью вы гордитесь? Какой вещью горжусь? Даже не знаю. Если вещь получается и идеально сидит, да к тому же я смогла научиться чему-то новому, это здорово! Есть любимые, но их очень-очень много. Как реагируют ваши друзья и знакомые на ваше увлечение? Мои друзья – это мои постоянные клиенты, они приходят ко мне из года в год. Носят мои вещи, танцуют в моих костюмах и радуют детишек. Все вокруг в один голос твердят, что пора открывать ателье, а я не хочу, потому что шитье – это мое увлечение, которое приносит удовольствие. Что сшили нового в этом году? В новом году попробовала сшить костюмы для аниматоров, и вроде неплохо получилось. Правда, в этой сфере я пока новичок, хотя очень интересная ниша и дает невероятный простор для творчества для меня как дизайнера. Как научиться шить новичку? Какую модель и ткань лучше взять для начала? Новичкам лучше начинать с простых и недорогих тканей – и шить легче, и, даже если испортите, будет не так жалко. Можно начать с самого простого – фартука или юбки. А вот без чего ничего не получится – так это желание, так как профессия эта требует большого терпения, усидчивости и стремления учиться чему-то новому.

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Елена Белая, 41 год, предприниматель Какие вещи, какую одежду вы обычно шьете? Легкие платья, верхнюю одежду, изделия из кожи и меха, брюки, юбки, блузы. Как происходит выбор модели? Какие выкройки, как и где выбираете ткань? Выбор моделей происходит по журналу, через Интернет или придумываю. Выкройки беру из журнала мод или конструирую сама. Ткань покупаю в магазине, иногда через Интернет, а вот мех покупаю у знакомого скорняка. Когда и как научились шить? Что сшили первым? Первое свое изделие я сшила в третьем классе. Это была санитарная сумка, косынка и повязка на руку с красным крестом. Рукодельничала я под пристальным вниманием своей родной тети, она была закройщиком-портным. Какой сшитой вещью вы гордитесь? Я горжусь своей шубой из каракуля, которую до сих пор ношу с большим удовольствием. Как реагируют ваши друзья и знакомые на ваше увлечение? Все мои друзья и знакомые пользуются моими услугами и советами. Что сшили нового в этом году? Мое хобби со временем переросло в работу. Сейчас я открыла свою швейную мастерскую, где работают закройщик-портной, скорняк и портниха. Благодаря опыту, который я приобрела, мне легко руководить процессом, и я научилась получать от этого удовольствие, однако шить не перестаю. Возможно, не в таком количестве, как раньше, но все же. В этом году сшила себе платье. Как научиться шить новичку? Какую модель и ткань лучше взять для начала? Прежде всего, это желание и терпение. Мастерство приходит с опытом, а для опыта нужно время. Для того чтобы научиться шить, можно пойти на курсы кройки и шитья. И обязательно нужно много шить, сначала для себя и родственников, потом подруг и знакомых. Можно также пользоваться журналами мод, их сейчас много разных и там все доступно показано и расписано. Первую вещь, конечно же, лучше сшить для себя. Это может быть юбка или легкое платье из штапеля, хлопка или вискозы. Проголосовать за Елену можно на третьей странице!

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Ольга Бондарева, корреспондент «МК в Волгограде» Какие вещи, какую одежду вы обычно шьете? Женственность для меня во многом находит отражение, в том числе и в одежде, поэтому люблю шить платья. Как происходит выбор модели? Какие выкройки, как и где выбираете ткань? Иногда покупаешь ткань под определенную модель, но чаще сама ткань определяет фасон. Когда и как научились шить? Что сшили первым? В нашей семье эти навыки передаются по наследству. Шили мои прабабушки и бабушки, шила и моя мама. Специально нас с сестрой никто этому не обучал. Но с детства мы впитали любовь к творчеству: с малых лет, наблюдая за взрослыми, учились шить сначала куклам, потом себе. Самой первой настоящей вещью стала классическая юбка, ее я сшила в 6-м классе. Какой сшитой вещью вы гордитесь? Я одинаково люблю все вещи, которые были мной созданы. Каждая из них дорога по-своему, потому что в определенный период жизни я вложила в нее свою душу. Как реагируют ваши друзья и знакомые на ваше увлечение? То, что я умею шить, известно всем знакомым уже давно, потому никакой реакции это не вызывает и воспринимается как данность. Кто-то недоумевает, зачем сегодня, когда все можно купить, тратить личное время на пошив, кто-то просит взять заказ. Что сшили нового в этом году? Работа и общественная нагрузка почти не оставляют времени на увлечения, поэтому в этом году удалось только продолжить создание костюма. Надеюсь, к осени запасусь обновками. Как научиться шить новичку? Какую модель и ткань лучше взять для начала? Как научиться? Наверное, стоит выбрать понравившуюся модель и просто начать. А варианты могут быть любыми – купить журнал с выкройкой, найти советы в Интернете или обратиться за помощью к профессионалам. Проголосовать за Ольгу можно на третьей странице!

Фото: Личный архив

Елизавета Денисенко, 42 года Какие вещи, какую одежду вы обычно шьете? Легкую повседневную одежду и одежду для торжества. Как происходит выбор модели? Какие выкройки, как и где выбираете ткань? Модели придумываю сама, основу выкройки беру из журнала «Бурда моден», а ткани выбираю в магазине. Когда и как научились шить? Что сшили первым? В 21 год сшила мужу зимнее пальто, на ножной машинке по инструкции из журнала «Бурда». Какой сшитой вещью вы гордитесь? Очень горжусь драповым пальто, которое сшила для своей пятилетней дочери. Как реагируют ваши друзья и знакомые на ваше увлечение? Всем нравятся мои модели. Многие обращаются с просьбой сшить им что-то такое же оригинальное и красивое. Что сшили нового в этом году? В этом году я сшила себе платье на весну. Как научиться шить новичку? Какую модель и ткань лучше взять для начала? Я пользовалась литературой по швейной технологии, и у меня был наставник, который давал практические советы, но главное все-таки – огромное желание шить и кроить. Новичку желательно начинать с прямой юбки из ткани, которая хорошо держит форму, например костюмной.

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Анна Ильенко, 23 года, кладовщик на оптовом складе швейной фурнитуры и товаров для рукоделия Какие вещи, какую одежду вы обычно шьете? Чаще всего шью платья, но иногда юбки и блузки. Как происходит выбор модели? Какие выкройки, как и где выбираете ткань? Выбор модели происходит каждый раз по-разному. Бывает, что сначала вижу ткань и у меня складывается примерное представление, что хочу сшить, затем достаю свою кипу журналов (Burda, Diana), перелистываю и отбираю приглянувшиеся модели. Бывает, что где-нибудь (в Интернете, магазине или просто у кого-нибудь) увижу интересную идею и потом подбираю выкройку и ткань. Так как я работаю в этой сфере, то в основном у себя или на соседнем складе. Когда и как научились шить? Что сшили первым? В школе на уроках труда не очень любила шить, все, что начинала, никогда не заканчивала, поэтому трудно сказать. Считаю, что начала шить уже в конце первого курса. Я очень хотела себе платье, просила сшить маму, на что услышала: «Хочешь – шей!» И так получилось, что первой вещью у меня было платье, причем не очень простое в исполнении, но с маминой помощью и подсказками я справилась. Вот тогда-то этот процесс и меня затянул окончательно и бесповоротно. Какой сшитой вещью вы гордитесь? Я занимаюсь восточными танцами, поэтому моей гордостью на сегодняшний день является танцевальное платье (хоть оно еще в процессе расшивки). Горжусь из-за того, что выкройку делала не по журналу, а на глаз, и узор из страз рождается по ходу расклейки и расшивки. На работу ушло много времени, зато это теперь мой любимый костюм. Как реагируют ваши друзья и знакомые на ваше увлечение? Реакция друзей и родных по большей степени – это восхищение. Некоторых друзей так вообще сподвигла на то, чтобы начать шить. Как научиться шить новичку? Какую модель и ткань лучше взять для начала? Сейчас в помощь новичку есть очень много полезных статей, видеоуроков и постов в Интернете. Поэтому могу сказать, для того чтобы научиться шить, нужно: 1) желание научиться; 2) не бояться сделать что-то неправильно или не совсем идеально; 3) не бояться новых и сложных (обычно это только кажется) операций; 4) конечно же, много практики. Что взять для начала? Лучше сшить модель, где меньше всего операций (хотя сама я начала с не самой простой модели). Для начала ткань лучше брать дешевую, чтобы не обидно было, если не получится, которая не будет скользить (иначе отобьет сразу все желание шить), и не трикотаж. Сейчас очень много видов тканей, найти ту, с которой будет легко и в удовольствие работать, не составит труда. Проголосовать за Анну можно на третьей странице!

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