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Мечтаешь стать юристом - приблизь свою мечту!

Если мечта всей вашей жизни – стать юристом, вам крупно повезло: в Нижнем Новгороде вот уже на протяжении 25 лет работает юридический факультет ННГУ им. Лобачевского, гарантирующий качественные профессиональные знания, которые позволят по окончании вуза найти хорошую работу.

Хотите больше знать о будущей alma mater? Тогда не пропустите день открытых дверей на юридическом факультете, который пройдет совсем скоро – 22 октября!

Приходите к 12:00 по адресу: ул. Ашхабадская, д. 4, аудитория 38 (актовый зал юридического факультета). Там вы получите исчерпывающую информацию об одном из самых престижных мест учебы и сможете получить ответы на все свои вопросы.

Вот как минимум пять причин, по которым эти мероприятия нельзя пропустить:

1. Только в этот день каждый желающий может увидеть, чем и как живет юридический факультет ННГУ им. Лобачевского, который является одним из самых престижных юридических факультетов в регионе и стране, что подтверждается его бессменным лидерством в рейтинге НРО Ассоциации юристов России, высочайшей квалификацией профессорско-преподавательского состава и блестящей карьерой многих его выпускников.

2. Только в этот день каждый желающий может задать интересующие его вопросы руководству факультета. Декан юридического факультета Виктор Иванович Цыганов расскажет о возглавляемом им факультете и ответит на вопросы присутствующих.

Виктор Иванович Цыганов, декан юридического факультета

3. Только в этот день каждый желающий сможет познакомиться с образовательными программами, реализуемыми на факультете: традиционной программой бакалавриата и магистратуры – «юриспруденция», новацией в бакалавриате – «документоведение и архивоведение», уникальной программой специалитета – «судебная экспертиза», специалитетом «правовое обеспечение национальной безопасности». Кроме того, здесь можно узнать подробнее о возможности поступить в университет даже без ЕГЭ на программу среднего специального образования «Право и организация социального обеспечения», «Правоохранительная деятельность».

4. Только в этот день для гостей факультета пройдет презентация исключительных образовательных возможностей, которые предоставляет своим студентам юридический факультет: программа ЭПЛ – получение двух дипломов – юриста и переводчика; программа «Переводчик в профессиональной сфере»; зарубежные стажировки и обучение в совместной с французскими вузами магистратуре и т. д.

5. Только в этот день будущие студенты и их родители смогут получить ответы на все вопросы об организации приема на юридический факультет в 2017 году от заместителя ответственного секретаря приемной комиссии университета по юридическому факультету Светланы Константиновны Крепышевой.

Внимание! День открытых дверей на юридическом факультете ННГУ им. Лобачевского пройдет 22 октября в 12:00 по адресу: ул. Ашхабадская, д. 4, ауд. 38 (актовый зал, здание юридического факультета)

Узнать больше о юридическом факультете можно на сайте http://www.unn.ru/law/ или по телефонам: 428-89-92, 278-39-46.

Лицензия № 0008005 серия 90Л01 рег. № 1035 от 25.06.2015 г.

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#ННГУ им. Лобачевского#юридический факультет#День открытых дверей
15 октября 2017Ярослава Рыбкина
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