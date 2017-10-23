Юлия Ахмедова: пять каверзных вопросов для сильной и независимой

– Давайте не путать – есть смешные вопросы, а есть те, которые задаются из раза в раз, и которые можно отбросить. Первый – «Как вам быть единственной девочкой в мужском коллективе»? Второй – «Совпадает ли ваш образ на сцене и в жизни»? Третий – «А вот если вы выйдите замуж, то что – все закончится? Над чем тогда вы будете шутить»? Четвертый – «Вы с Русланом Белым поженитесь или нет»?
– Только цветы! Вот такой несмешной ответ получился…
– Вопрос входит в топ-4, которые нельзя задавать! Я понимаю, что все женщины сплетницы, но говорить об отсутствии у меня постоянного партнера, основываясь на моих шутках со сцены, – очень странно, не факт, что у меня его нет…
– Все мужики писают стоя, смотрят футбол, все мужики – дети и все мужики ноют!
– Конечно, жалко! Но всем участникам необходимо понимать, что они пришли в шоу, в котором изначально есть правила и их нужно соблюдать. А в жизни… Вот туфли новые купила, и набойка отлетела – вот жалко!
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