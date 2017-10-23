ГлавнаяСтиль жизниВыбор редакции

Юлия Ахмедова: пять каверзных вопросов для сильной и независимой

Журналисты Woman`s Day побывали за кулисами концерта шоу Stand Up в Томске и задали участнице проекта Юлии Ахмедовой вопросы, которые раньше многие даже не решались озвучить.
Опытные журналисты давно составили свой перечень вопросов, которые нельзя задавать звездам. Среди них: «Как вам наш город?», «Расскажите о творческих планах», «Что вы хотите рассказать своим творчеством?» – и еще штук двадцать подобных. А какие вопросы вы бы добавили к этим? О чем (глупом, смешном и др.) вас чаще всего спрашивают ваши поклонники или журналисты?
Юлия Ахмедова (Yulia Akhmedova)

– Давайте не путать – есть смешные вопросы, а есть те, которые задаются из раза в раз, и которые можно отбросить. Первый – «Как вам быть единственной девочкой в мужском коллективе»? Второй – «Совпадает ли ваш образ на сцене и в жизни»? Третий – «А вот если вы выйдите замуж, то что – все закончится? Над чем тогда вы будете шутить»? Четвертый – «Вы с Русланом Белым поженитесь или нет»?

Звездам обычно дарят то, о чем они поют (рассказывают). Шатунова завалили белыми розами, а Стаса Михайлова – иконами. Что дарят вам, одинокой и независимой (мы сейчас судим по образу в шоу Stand Up)?
Юлия Ахмедова (Yulia Akhmedova)

– Только цветы! Вот такой несмешной ответ получился…

Юлия Ахмедова
Юлия Ахмедова создала на сцене неповторимый образ
Фото: Канал ТНТ
Прочитала про вас в одном СМИ: «Поскольку личная жизнь Юлии Ахмедовой остается без изменений, источник вдохновения неисчерпаем. Отсутствие постоянного надежного партнера дает Юлии новые идеи для творчества». А что будете делать, когда все изменится? Мы потеряем в вас юмористку и найдем домохозяйку, которая будет, к примеру, вести кулинарное шоу?
Юлия Ахмедова (Yulia Akhmedova)

– Вопрос входит в топ-4, которые нельзя задавать! Я понимаю, что все женщины сплетницы, но говорить об отсутствии у меня постоянного партнера, основываясь на моих шутках со сцены, – очень странно, не факт, что у меня его нет…

Был такой сериал «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». Как бы вы закончили эту фразу? И как вообще складываются отношения с мужчинами на работе?
Юлия Ахмедова (Yulia Akhmedova)

– Все мужики писают стоя, смотрят футбол, все мужики – дети и все мужики ноют!

Юлия Ахмедова на сцене и Юлия Ахмедова за столом жюри в различных конкурсах и проектах – это просто две разных Юлии. Не жалко «рубить» молодых юмористов? Отказывать им пройти в следующий тур «Открытого микрофона»? И вообще – о чем в жизни бывает жалко?
Юлия Ахмедова (Yulia Akhmedova)

– Конечно, жалко! Но всем участникам необходимо понимать, что они пришли в шоу, в котором изначально есть правила и их нужно соблюдать. А в жизни… Вот туфли новые купила, и набойка отлетела – вот жалко!

Самый «семейный» резидент Stand up Comedy стал отцом
  • Подробнее
13 гонораров звезд, которые вы не заработаете за всю жизнь
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#Юлия Ахмедова#Камеди Клаб#юмор#чувство юмора#мужчина и женщина
23 октября 2017Арина Молчанова
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Сергей Ланг
Парапсихолог
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Ольга Халикова
Адвокат
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет