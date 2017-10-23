Юлия Ахмедова: пять каверзных вопросов для сильной и независимой

Журналисты Woman`s Day побывали за кулисами концерта шоу Stand Up в Томске и задали участнице проекта Юлии Ахмедовой вопросы, которые раньше многие даже не решались озвучить.

Опытные журналисты давно составили свой перечень вопросов, которые нельзя задавать звездам. Среди них: «Как вам наш город?», «Расскажите о творческих планах», «Что вы хотите рассказать своим творчеством?» – и еще штук двадцать подобных. А какие вопросы вы бы добавили к этим? О чем (глупом, смешном и др.) вас чаще всего спрашивают ваши поклонники или журналисты? – Давайте не путать – есть смешные вопросы, а есть те, которые задаются из раза в раз, и которые можно отбросить. Первый – «Как вам быть единственной девочкой в мужском коллективе»? Второй – «Совпадает ли ваш образ на сцене и в жизни»? Третий – «А вот если вы выйдите замуж, то что – все закончится? Над чем тогда вы будете шутить»? Четвертый – «Вы с Русланом Белым поженитесь или нет»?

Звездам обычно дарят то, о чем они поют (рассказывают). Шатунова завалили белыми розами, а Стаса Михайлова – иконами. Что дарят вам, одинокой и независимой (мы сейчас судим по образу в шоу Stand Up)? – Только цветы! Вот такой несмешной ответ получился…

Юлия Ахмедова создала на сцене неповторимый образ Фото: Канал ТНТ

Прочитала про вас в одном СМИ: «Поскольку личная жизнь Юлии Ахмедовой остается без изменений, источник вдохновения неисчерпаем. Отсутствие постоянного надежного партнера дает Юлии новые идеи для творчества». А что будете делать, когда все изменится? Мы потеряем в вас юмористку и найдем домохозяйку, которая будет, к примеру, вести кулинарное шоу? – Вопрос входит в топ-4, которые нельзя задавать! Я понимаю, что все женщины сплетницы, но говорить об отсутствии у меня постоянного партнера, основываясь на моих шутках со сцены, – очень странно, не факт, что у меня его нет…

Был такой сериал «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». Как бы вы закончили эту фразу? И как вообще складываются отношения с мужчинами на работе? – Все мужики писают стоя, смотрят футбол, все мужики – дети и все мужики ноют!

Юлия Ахмедова на сцене и Юлия Ахмедова за столом жюри в различных конкурсах и проектах – это просто две разных Юлии. Не жалко «рубить» молодых юмористов? Отказывать им пройти в следующий тур «Открытого микрофона»? И вообще – о чем в жизни бывает жалко? – Конечно, жалко! Но всем участникам необходимо понимать, что они пришли в шоу, в котором изначально есть правила и их нужно соблюдать. А в жизни… Вот туфли новые купила, и набойка отлетела – вот жалко!

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