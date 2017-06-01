Юлия Ахмедова: «В стендапе нет места редактуре»

В эту пятницу состоится финал первого сезона шоу «Открытый микрофон» на ТНТ. Девять лучших комиков впервые поднимутся на сцену шоу Stand Up, чтобы побороться за право выступать на ней постоянно. Выбирать победителя «Открытого микрофона» будут наставники проекта: Руслан Белый, Тимур Каргинов, Слава Комиссаренко и прекрасная Юлия Ахмедова. Именно она рассказала Woman`s Day любопытные моменты шоу.

Юля, вы несколько раз за проект нарушали правила, даже взяли в финал троих участников. Ждать ли нам в финале каких-то сюрпризов от вас? Есть шанс, что победит дружба?

Да уж, я оказалась самым неприспособленным к соревнованиям наставником, порой сделать выбор казалось совершенно невозможным для меня. В финале мы будем принимать решение коллегиально, поэтому ничего заранее спрогнозировать невозможно.

Как вы вели работу со своей командой – сколько раз собирались все вместе, делили ли вы ребят по парам для написания шуток, с кем работали индивидуально?

Делить по парам? Это какой-то интересный способ, я о нем не слышала ничего раньше. Я не писала с ребятами шутки, но советовала им помогать друг другу и писать вместе, коллективный разум иногда бывает очень полезен.

Вы явно благоволите девушкам/женщинам-комикам. Это женская солидарность? Или просто женские темы в юморе вам ближе, и вы можете большему научить участниц, а не участников?

Я не делю комиков по гендерному признаку. Если говорить о Лене о Ире, то они просто очень смешные и интересные, поэтому их попадание в финал – результат их упорного труда, а никак не женской солидарности.

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Все наставники неподдельно смеются над выступлениями комиков из своих команд. Разве вы не просматриваете материал участников заранее?

Конечно, мы видим материал до съемок, но от этого он не становится менее смешным. Вы же можете по нескольку раз пересматривать выступления любимых комиков?

Пришлось ли вам за время проекта настойчиво просить кого-то из участников опустить ту или иную шутку? С чем это было связано?

Нет, я за свободу творчества. Мне кажется, в стендапе вообще нет места редактуре. Смешно или не смешно – решает только зритель.

Что за время проекта вам дали участники вашей команды? Чему вы сами научились? На что взглянули по-новому?

Самое главное – это новые знакомства. Я увидела и узнала столько замечательных и талантливых людей, для меня это главное достижение.

Как каждый из участников вашей команды готовил финальное выступление? Чем вы им помогали на последнем этапе?

Мы не придавали особого значения тому, что это финал. Подготовка велась такая же, как и на всех остальных этапах, чтобы хоть немного снизить моральное давление на комиков. Я, конечно, как могла, поддерживала ребят, старалась внушить им веру в себя и свой талант.

В финал вышли девять лучших молодых комиков страны. Если бы каждый наставник мог отдать свой голос за любого участника не из своей команды, за кого бы вы проголосовали и почему?

Не из своей команды? Это бы был Сергей Детков – меня восхищает трудолюбие и самоирония этого парня. Надеюсь, его ждет успешная карьера.

А вообще, дух соперничества присутствует между наставниками? Насколько вам важно, чей комик победит?

Это вообще неважно, потому что шоу «Открытый микрофон» не о наставниках, а о комиках.

Участник, который в эту пятницу победит в шоу «Открытый микрофон», попадет в основной состав шоу Stand Up на ТНТ. А что получат наставники?

Нам важно, чтобы в шоу Stand Up пришел новый талантливый комик. Это наставники и получат в итоге, это цель проекта и личная цель каждого из нас.

Смотрите финал шоу «Открытый микрофон» в пятницу в 22.00 на ТНТ!

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