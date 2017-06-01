Юлия Ахмедова: «В стендапе нет места редактуре»
В эту пятницу состоится финал первого сезона шоу «Открытый микрофон» на ТНТ. Девять лучших комиков впервые поднимутся на сцену шоу Stand Up, чтобы побороться за право выступать на ней постоянно. Выбирать победителя «Открытого микрофона» будут наставники проекта: Руслан Белый, Тимур Каргинов, Слава Комиссаренко и прекрасная Юлия Ахмедова. Именно она рассказала Woman`s Day любопытные моменты шоу.
Да уж, я оказалась самым неприспособленным к соревнованиям наставником, порой сделать выбор казалось совершенно невозможным для меня. В финале мы будем принимать решение коллегиально, поэтому ничего заранее спрогнозировать невозможно.
Делить по парам? Это какой-то интересный способ, я о нем не слышала ничего раньше. Я не писала с ребятами шутки, но советовала им помогать друг другу и писать вместе, коллективный разум иногда бывает очень полезен.
Я не делю комиков по гендерному признаку. Если говорить о Лене о Ире, то они просто очень смешные и интересные, поэтому их попадание в финал – результат их упорного труда, а никак не женской солидарности.
Конечно, мы видим материал до съемок, но от этого он не становится менее смешным. Вы же можете по нескольку раз пересматривать выступления любимых комиков?
Нет, я за свободу творчества. Мне кажется, в стендапе вообще нет места редактуре. Смешно или не смешно – решает только зритель.
Самое главное – это новые знакомства. Я увидела и узнала столько замечательных и талантливых людей, для меня это главное достижение.
Мы не придавали особого значения тому, что это финал. Подготовка велась такая же, как и на всех остальных этапах, чтобы хоть немного снизить моральное давление на комиков. Я, конечно, как могла, поддерживала ребят, старалась внушить им веру в себя и свой талант.
Не из своей команды? Это бы был Сергей Детков – меня восхищает трудолюбие и самоирония этого парня. Надеюсь, его ждет успешная карьера.
Это вообще неважно, потому что шоу «Открытый микрофон» не о наставниках, а о комиках.
Нам важно, чтобы в шоу Stand Up пришел новый талантливый комик. Это наставники и получат в итоге, это цель проекта и личная цель каждого из нас.
Смотрите финал шоу «Открытый микрофон» в пятницу в 22.00 на ТНТ!
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