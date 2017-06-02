Юлия Снигирь о работе, личной жизни и ребенке

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Актриса ответила на вопросы Woman's Day.

– Юлия, вы сейчас снимаетесь в сериале по эпопее Алексея Толстого «Хождение по мукам», где играете главную героиню Катю Булавину. Катя хочет жить честно, но обстоятельства подталкивают ее к влюбленности в беспринципного поэта, к измене мужу, и только через страдания она находит настоящую любовь. Вы с вашей героиней в чем-то похожи?

— Да, у нас очень много общего. Видимо, когда Константин Павлович (режиссер Худяков. — Прим. «Антенны») подбирает артиста на роль, эта схожесть важна. Наверное, в моем случае произошло попадание в роль. Я много вытаскиваю из себя. Мне всегда понятно, почему Катя так поступает. Я понимаю ее глупые поступки, а вспыльчивые поступки – тем более. Мне тоже это свойственно.

– Есть что-то, что вам очень нравится во времени начала XX века, в котором разворачивается действие сериала?

— Мода того времени мне нравится больше, чем сегодняшняя. Тогда в ней было какое-то достоинство и целомудрие, а сейчас все стало слишком откровенным и напоказ. Я одеваюсь достаточно скромно, меня иногда даже называют учительницей.

Фото: Getty Images

– В сериале у вас красивые завитые локоны. Тяжело добиваться такой прически?

— Да, волосы мы крутим каждое утро по полтора часа. Я за это время успеваю написать все SMS на день вперед.

– Сериал снимается в исторических местах, в частности, в Доме-музее Михаила Лермонтова в Пятигорске. Вам это помогает?

— Как бы здорово ни были сделаны декорации, они пусты. Когда я снимаюсь в интерьере, чувствую энергетику места. И в жизни, например в Третьяковской галерее или Пушкинском музее, я не могу посмотреть сразу много картин. Физически могу долго ходить, но перестаю воспринимать эмоционально. Организм устает от мощной энергии. И на съемках в интерьерах начинаешь верить во все, что происходит. Для меня это важно.

– Вы такая красивая, и глаза у вас огромные на пол-лица. А сами довольны своей внешностью?

— Я женщина, а очень мало есть женщин, довольных своей внешностью. Я знаю коллег-артисток невероятной красоты и таланта, которые на съемочной площадке ведут себя так: «У меня уши, нос – катастрофа, поэтому меня близко снимать нельзя, а еще лучше я вам все спиной сыграю». Я ни секундочки не лукавлю, когда говорю, что не боюсь быть в кадре некрасивой. Наоборот, радуюсь, когда оператор выстраивает свет, кадр так, что я получаюсь дурнушкой. Мне сразу кажется, что я становлюсь хорошей драматической актрисой. Это придает мне уверенности.

– У вас невероятно длинные пальцы! Не хотели стать музыкантом? Или балериной? Вы такая пластичная.

— Нет. В детстве меня мучили, родители хотели заставить играть на пианино, но не сложилось, о чем я страшно жалею. Не сложилось из-за моего упрямства: меня уговаривали, а я назло не хотела. Я с ужасом смотрю на балерин. Они инопланетяне. Такая дисциплина, самоотверженность, самопожертвование. Очень хочу посмотреть фильм «Большой» (о судьбе балерины режиссера Валерия Тодоровского. — Прим. «Антенны»), очень его ждала. Когда я училась в театральном училище имени Щукина, кто-то из педагогов сказал: «Вот если бы у актеров было как у канатоходцев в цирке: сыграл не так, как надо, и упал». Отсутствие такой ответственности чуть-чуть расхолаживает. А с другой стороны, ответственного человека непонимание, правильной дорогой он идет, может свести с ума.

– Вы перфекционист?

— Я редко бываю довольна, особенно собой и вообще жизнью. Все время нахожусь в каком-то внутреннем поиске. Мне это немножко мешает жить. Кажется, это мучает и меня, и людей, которые находятся рядом со мной. Они говорят: «Юля, успокойся уже, пожалуйста». Сегодня я читала высказывания Андрея Тарковского. Он говорил о том, что когда человек сомневается в смысле жизни, это сомнения против Бога. Просто объясняя: Бог поставил человеку задачу – переплыть озеро, и дал лодку, а человек рассуждает: «Не знаю: плыть, не плыть. Зачем плыть?» Хотя всем творческим людям свойственны сомнения.

Фото: канал НТВ

– На что у вас уходит больше времени, на работу или личную жизнь?

— Ой, у меня это тесно переплетено. Никак не научусь разделять эти зоны. Иногда на площадке могу стоять и что-то писать, читать в телефоне вплоть до слов «Камера, мотор!». Но это не значит, что я легкомысленно отношусь к работе. К сожалению, бывает, что на работе не могу переключиться с домашних вопросов, они не дают мне покоя, а потом могу про них забыть и весь вечер и ночь мучиться, не спать и думать о работе. Такой неподвластный мне процесс.

– Расскажите, пожалуйста, как поживает ваш сын Федор.

— Это моя очень личная жизнь, которую я не хочу выставлять напоказ. Никогда не буду публиковать фотографии сына в «Инстаграме», давать его фото в газеты и журналы. Вот когда он подрастет, станет самостоятельным, тогда будет сам решать, становиться ли публичным человеком.

– Какой отдых для вас лучший?

— В свободное время люблю смотреть кино. Когда работаю, всегда переживаю: вот опять в кинотеатрах прошел фильм, который я хотела посмотреть и не успела.

– Вы родили чуть больше года назад, а такая хрупкая. Кажется, что весите меньше 45 килограммов. Сидите на жестких диетах?

— Я много работаю и не успеваю поесть.

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