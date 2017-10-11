Забавные животные: выбираем самого уморительного домашнего питомца

Вернуться с дачи и оказаться после раздолья на природе снова в квартире – настоящий стресс для свободолюбивых четвероногих. Ведь до следующего лета они вынуждены томиться в заточении и проводить большее время суток в одиночестве. Woman’s Day публикует смешные фото любимцев и предлагает проголосовать за самого уморительного из них.
Внимание! Голосование (стр. 5) продлится до 18.00 18 октября.
Хозяин четвероногого друга, чье фото наберет наибольшее количество голосов, получит приз – сертификат на пиццу.
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