Забавные животные: выбираем самого уморительного домашнего питомца

Вернуться с дачи и оказаться после раздолья на природе снова в квартире – настоящий стресс для свободолюбивых четвероногих. Ведь до следующего лета они вынуждены томиться в заточении и проводить большее время суток в одиночестве. Woman’s Day публикует смешные фото любимцев и предлагает проголосовать за самого уморительного из них.