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Заигрались: звезды «Sex & the City» повторяют судьбу героинь

О том, что третьей части фильма быть, создатели культового сериала говорили давно. Главной интригой оставалось одно – будет ли участвовать в ней исполнительница роли Саманты Ким Кэттролл. И вот после окончательного отказа от съемок актриса рассказала об истинных причинах своего решения. Удивительным образом актрисы повторяют жизненный путь своих героинь.

Свободная и независимая

Раскрепощенная и независимая Саманта Джонс стала для многих поклонниц фильма примером для подражания. Смело говорить о своих желаниях, когда тебе за 40 – даже в Голливуде на такое осмелится не каждый. Но именно возможность откровенно рассказать о том, что женщины в возрасте имеют право на полноценную жизнь, не обращая внимания на мнение общества, и заставило Ким Кэттролл согласиться на съемки «Секса в большом городе».

«Мне был 41 год, и я не знала, смогу ли выдержать все это. Мне не хотелось, чтобы надо мной смеялись. Сейчас 40 лет – это практически молодость, но тогда эйджизм был повсюду, не только в Голливуде, и было непросто согласиться играть взрослую женщину, соблазняющую молодых мужчин», – призналась в актриса в эфире британского ток-шоу Life Stories с Пирсом Морганом.

Роль Саманты позволила Кэттролл по-иному взглянуть на интимную сторону жизни женщины и смело заявить о своих собственных сексуальных отношениях, о чем Ким рассказала в своих книгах «Досье на сексуальность» и «Найти себя».

Фото: издательство «Добрая книга»
Фото: издательство «Добрая книга»
Фото: кадр из фильма «Секс в большом городе»

Однако главным для себя Кэттролл считает возможность выбора. И именно эту истину она осознала благодаря съемкам в «Сексе в большом городе».

«Поскольку мне за 60, теперь я четко понимаю, сколько лет уже позади и сколько я еще должна успеть сделать, чего не сделала раньше. Я ни минуты не сомневаюсь, что мое будущее – это только мой выбор. Это мое право. По иронии судьбы, именно об этом и был сериал «Секс в большом городе».

А выбор ради профессии Ким Кэттролл пришлось сделать непростой. В конце 1990-х, когда работа над сериалом была в самом разгаре, актриса и ее муж Марк Левинсон всерьез раздумывали о рождении детей. Не имея возможности забеременеть естественным путем, Ким планировала воспользоваться процедурой ЭКО. Но изнуряющий график привел женщину к мысли о том, что она никогда не будет иметь детей.

«Мне было чуть больше 40, я как раз начала сниматься в «Сексе в большом городе». Были шансы забеременеть с помощью ЭКО, об этой процедуре в то время как раз начали говорить. Но мой график… Смены длились по 19 часов, а то и больше. Иногда пятничный рабочий день мы заканчивали только в субботу утром. В понедельник съемки начинались в 4:45 утра, а заканчивались в час-два ночи. Как бы я смогла совмещать беременность и работу, особенно в таком возрасте? Речь шла об очень большой ответственности. Я не думала, что жизнь сложится именно так. Это был первый раз, когда я поняла, что не буду иметь детей».

Фото: кадр из фильма «Секс в большом городе – 2»

Из актрис в губернаторы

Жизненные принципы своего сериального персонажа Миранды Хоббс, юриста, гражданской активистки и борца за права женщин, оказались близки еще одной «сериальной подруге» Синтии Никсон. В августе этого года стало известно, что актина намерена баллотироваться на пост губернатора штата Нью-Йорк. При этом, как пишут американские СМИ, Никсон имеет серьезные шансы на победу, ее называют «готовым претендентом на пост губернатора с прогрессивными идеями». Актриса успешно совмещает актерскую и общественную деятельность. Несколько лет назад Синтия работала в предвыборном штабе нынешнего мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио.

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#Ким Кэтролл#Сара Джессика Паркер#Синтия Никсон#Кристин Дэвис#секс в большом городе
24 октября 2017Анна Лист
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