Закулисье цирка: как живут четвероногие звезды манежа

Животные, занятые в цирковых представлениях - настоящие мастера своего дела. То, что они демонстрируют на манеже, под силу выполнить не каждому человеку. А как живут четвероногие артисты по ту сторону кулис?

Корреспонденты Woman’s Day побывали за кулисами нижегородского цирка и увидели четвероногих и пернатых артистов шоу «Баронеты» в их обычной жизни.

«Жилищный вопрос» каждого животного решается в соответствие с его размерами, характером и образом жизни. Хищники (тигры, пантеры, леопарды, лилигры, медведи и волки) живут в клетках. Кто-то занимает одиночные апартаменты, кто-то прекрасно уживается вдвоем. Например, две молодые медведицы Вита и Лила любят устраивать шумные игры, стремительно перемещаясь по клетке (не только по полу, но и по ее боковым поверхностям!). Кстати, не зря дрессировщик медведей Алексей Плотников предостерегал от приближения к клетке: одна из медведиц совершенно неожиданно просунула когтистую лапу между прутьями клетки сантиметров на тридцать! А ведь со стороны казалось, что в это отверстие может пролезть только ее мокрый черный нос. Глядя на разрезвившихся косолапых, понимаешь, что представления о неуклюжести медведей абсолютно не соответствуют действительности. «Наверное, животные нервничают, когда около их клетки появляются незнакомые люди?» – спрашиваем мы и получаем неожиданный ответ. «Это же цирковые артисты, и публика для них – дело привычное, – говорит Алексей. — Но не смотрите, что со мной они такие игривые и ласковые (одна из медведиц в это время с чувством лизала руку дрессировщика. — Прим. Woman’s Day). Я с ними работаю, вырастил их с младенческого возраста, и они воспринимают меня как своего вожака. Но стоит только незнакомцу нарушить их личное пространство, и сразу станет понятно, что медведь – это хищник».

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Интересуемся, какие продукты составляют ежедневное меню мишек. Оказывается, всем продуктам косолапые предпочитают… морковку. Овощи вообще в рационе медведей в приоритете. Уважают они и рыбу, а вот мясо им не дают (очевидно, чтобы не провоцировать хищные инстинкты). Медведи очень любят сладкое, и оно тоже входит в их рацион, но не в виде булочек, пирожных и конфет: все, что вредно людям, не полезно и косолапым. Дальше идем к тиграм и лилиграм (лилигр – это плод любви льва-самца и лигрицы-самки, а лигр, в свою очередь – это гибрид льва и тигрицы). Еще на подходе к помещению, где находятся клетки с хищниками, слышим грозный рык. Такой в дикой природе услышишь – ноги к земле прирастут! Андрей Широкалов, дрессировщик группы хищников, зорко следит, чтобы наше любопытство не перешло границы разумного (в плане расстояния до клеток с животными). Но его беспокойство в данном случае излишне: любой разумный человек, глядя на клыки размером с большой палец взрослого человека, начинает инстинктивно пятиться назад. Зато сколько истинно кошачьей нежности по отношению к дрессировщику проявляли лилигры! Андрей, стоявший вплотную к клетке, едва успевал уворачиваться от их «поцелуев». Но эти ласки были адресованы только ему одному: делаешь шаг в сторону клетки – и невольно останавливаешься под мгновенно меняющимся взглядом животного. Дальше провоцировать эту «кошечку» нет никакого желания.

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Красавцы-кони в своих стойлах бьют копытами и машут головами с красиво заплетенными косами. Поначалу косы вводят нас в заблуждение относительно половой принадлежности скакунов. Однако выясняется, что в конной группе только самцы, пусть и с «дамскими» прическами. Представительниц прекрасного пола среди подкованных артистов нет: кобылицы внесли бы ненужное волнение в душевное состояние меринов. Нам разрешают угостить коней морковкой (кстати, почищенной, вымытой и порезанной). В этот момент даже те животные, которые высокомерно полеживали в глубине стойла, резво поднимаются и тянутся за лакомством. Угощать коня надо осторожно, потому что вместе с морковкой он может ухватить и ладонь, а лошадиные челюсти ой какие мощные! Верблюды флегматично полеживают в своих стойлах и отстраненно смотрят на людей, не проявляя к нам никакого интереса. Какие же они огромные – в стойла не помещаются, и «корма» каждого «корабля пустыни» заканчивается в проходе. Гладим их по упругой шерсти – и двугорбый гигант лениво поворачивает голову. «Осторожнее, – говорит сотрудник цирка. — От избытка чувств он и плюнуть может». А мы-то думали, что верблюды плюются только от негативных эмоций!

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Зато розовые пеликаны одарили нас таким вниманием! Они радостно хлопали крыльями и слегка прихватывали своими большущими клювами протянутые к ним руки. Вот если бы в наших руках оказалась некрупная речная рыба, которой кормят этих птиц, их благодарность не знала бы границ. Мы покидали цирковое закулисье на эмоциональном подъеме. Четвероногие артисты вне манежа вовсе не выглядят грустными. Просто они ведут себя более спокойно, и это понятно – они же дома, а не на работе. Кстати, поближе познакомиться с ними могут и зрители, пришедшие на шоу «Баронеты». После каждого представления для них работает зоопарк за кулисами цирка, где можно познакомиться с животными поближе под присмотром дрессировщиков. Такое знакомство точно из разряда незабываемых!

Шоу «Баронеты»: свирепые хищники, медведи на лошадях и красавцы на кинжалах Подробнее