Зависть богов: 13 моделей, которых погубила их красота

Известность, обожание мужчин, роскошные наряды, драгоценности и виллы на островах!.. Кажется, жизнь королев красоты похожа на сказку. Но мало кто задумывается об обратной стороне славы! Редакция Woman's Day вспомнила 12 погибших моделей, которые с радостью бы променяли внешность на долгую и счастливую жизнь.

Влада Дзюба

Фото: @_dzyuba

14-летняя модель из Перми скончалась 27 октября в Шанхае. Подростку стало плохо после продолжительного модного показа – всего он длился 13 часов. Хотя, согласно контракту, в таком возрасте не должна была работать более четырех часов в день, того же требует и российский закон. Несмотря на то, что девочку почти сразу доставили в больницу, спасти ее не удалось. Несмотря на юный возраст, Влада считалась перспективной моделью. Она работала в китайском модельном агентстве Esee, там она была представителем молодежной одежды марки Paul Frank. Недавно она начала сотрудничать и с Great Model. Представители модельного агентства сообщили, что в тот роковой вечер у девочки была температура 40 градусов. После транспортировки в лечебное учреждение она сразу впала в кому, в которой провела двое суток, пишет сайт «Комсомольская правда». Предварительная причина смерти – менингит и сильнейшее переутомление. Сейчас китайские специалисты проводят медицинские экспертизы. Ее мама Оксана после случившегося собиралась вылететь в Китай и в срочном порядке оформляла загранпаспорт и визу, но попрощаться с дочерью перед смертью не успела. Покойная училась в восьмом классе школы. У нее остались брат и маленькая сестра. Сама Дзюба активно вела аккаунт в Instagram, в котором активно делилась фотографиями со своими работами.

Джонбенет Рэмси

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На раскрытие этого убийства следователям потребовалось почти 20 лет. И имя виновного до сих пор загадка. 6-летнюю «Мисс Колорадо» Джонбенет Рэмси нашли мертвой в подвале родительского дома в канун Рождества. Долгое время основными подозреваемыми были родители девочки и 9-летний брат. Обвинения с них сняли лишь спустя 15 лет. Известно, что в день убийства Джон Рэмси, его жена Патрисия и дети отправились праздновать Рождество в гости к друзьям. Торжество удалось на славу: детвору весь вечер развлекал Санта-Клаус. Довольная девчушка заснула в машине по дороге домой, и папа, доехав до дома, отнес ее в детскую и уложил спать. Последний раз девочку видели живой в 22:00. А на следующий день мать Джонбенет встала в 5 утра, чтобы подготовиться к семейной поездке на озеро Мичиган. Спустившись по лестнице, женщина увидела на последней ступеньке письмо. В послании было сказано, что ее дочь похищена и необходимо заплатить за ее возвращение 118 тысяч долларов. Патрисия тут же позвонила в полицию. Члены семьи и стражи порядка принялись ожидать звонка от похитителей. Однако так никто и не позвонил. Тогда полицейские решили обыскать дом – бездыханное тело девочки, завернутое в одеяло, нашли в подвале.

Руслана Коршунова

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Руслана – фотомодель. Она прославилась, снявшись в рекламе духов от Nina Ricci. Красивая девушка в длинном белом платье взбирается на гору красных яблок, чтобы сорвать с дерева самое вкусное… Карьера девушки продолжала идти в гору, пока 28 июня 2008 года ее не нашли мертвой. По официальной версии – девушка выбросилась из окна девятого этажа своей квартиры на Манхэттене. Близкие в один голос заявляли, что у Русланы не было причин для самоубийства. Один нюанс – Руслана почти год ходила на тренинги в «Розу» по развитию личности. За несколько месяцев до гибели написала: «Я совсем потерялась, найду ли я себя когда-нибудь?» Но мама девушки не считает это причиной. Более того, на месте не нашли и предсмертной записки, которую обычно оставляют в таких случаях.

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Агнешка Котлярска

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Агнешка стала самой красивой девушкой Польши в 1990-м. Но вместе с короной и аплодисментами в тот же год девушка обрела навязчивого поклонника – некого Ежи. «Ромео» забрасывал девушку угрозами и признаниями в любви одновременно… Однако Агнеша не считала их реальными. Однако все изменилось, когда красотка вышла замуж. Тогда влюбленный юноша решил, что Агнешка сломала ему жизнь, и часами сидел у их с мужем «семейного гнездышка» в засаде. А дождавшись удобного момента, выскочил из-за кустов и набросился с ножом на мужа девушки. Агнешка поспешила на помощь, и тогда Ежи выместил на ней весь свой гнев, ударив ее четыре раза подряд лезвием в грудь. Полиция арестовала Ежи в тот же день. За убийство он был осужден на 14 лет.

Лайна Кеза

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Чернокожую модель, обладательницу титула «Мисс Африка», часто сравнивали с Наоми Кэмпбелл и даже в шутку называли «черной пантерой». Но жизнь ее прервалась в 29 лет! Виновником, как ни странно, стал возлюбленный Лайны и отец ее 3-летней дочери. За день до убийства она порвала с ним, сообщив, что ее «достали его выходки и постоянные упреки». Но 38-летний клубный промоутер Дэвид Кикава отпускать самую красивую женщину Африки был не намерен! И решил, что раз Лайна не будет с ним, то и ни с кем другим. Полицию вызвали соседи, услышав доносившиеся из квартиры крики. Но было уже слишком поздно. Приехавшие на место полицейские нашли женщину мертвой в ванной.

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