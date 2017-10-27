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Зависть богов: 13 моделей, которых погубила их красота

Известность, обожание мужчин, роскошные наряды, драгоценности и виллы на островах!.. Кажется, жизнь королев красоты похожа на сказку. Но мало кто задумывается об обратной стороне славы! Редакция Woman's Day вспомнила 12 погибших моделей, которые с радостью бы променяли внешность на долгую и счастливую жизнь.

Влада Дзюба

Фото: @_dzyuba

14-летняя модель из Перми скончалась 27 октября в Шанхае. Подростку стало плохо после продолжительного модного показа – всего он длился 13 часов. Хотя, согласно контракту, в таком возрасте не должна была работать более четырех часов в день, того же требует и российский закон.

Несмотря на то, что девочку почти сразу доставили в больницу, спасти ее не удалось.

Несмотря на юный возраст, Влада считалась перспективной моделью. Она работала в китайском модельном агентстве Esee, там она была представителем молодежной одежды марки Paul Frank. Недавно она начала сотрудничать и с Great Model.

Представители модельного агентства сообщили, что в тот роковой вечер у девочки была температура 40 градусов. После транспортировки в лечебное учреждение она сразу впала в кому, в которой провела двое суток, пишет сайт «Комсомольская правда». Предварительная причина смерти – менингит и сильнейшее переутомление.

Сейчас китайские специалисты проводят медицинские экспертизы. Ее мама Оксана после случившегося собиралась вылететь в Китай и в срочном порядке оформляла загранпаспорт и визу, но попрощаться с дочерью перед смертью не успела. Покойная училась в восьмом классе школы. У нее остались брат и маленькая сестра. Сама Дзюба активно вела аккаунт в Instagram, в котором активно делилась фотографиями со своими работами.

Джонбенет Рэмси

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Фото: Splash/Gallo Images
Фото: Splash/Gallo Images
Фото: Getty Images
Фото: Splash/Gallo Images

На раскрытие этого убийства следователям потребовалось почти 20 лет. И имя виновного до сих пор загадка.

6-летнюю «Мисс Колорадо» Джонбенет Рэмси нашли мертвой в подвале родительского дома в канун Рождества. Долгое время основными подозреваемыми были родители девочки и 9-летний брат. Обвинения с них сняли лишь спустя 15 лет.

Известно, что в день убийства Джон Рэмси, его жена Патрисия и дети отправились праздновать Рождество в гости к друзьям. Торжество удалось на славу: детвору весь вечер развлекал Санта-Клаус. Довольная девчушка заснула в машине по дороге домой, и папа, доехав до дома, отнес ее в детскую и уложил спать.

Последний раз девочку видели живой в 22:00. А на следующий день мать Джонбенет встала в 5 утра, чтобы подготовиться к семейной поездке на озеро Мичиган. Спустившись по лестнице, женщина увидела на последней ступеньке письмо. В послании было сказано, что ее дочь похищена и необходимо заплатить за ее возвращение 118 тысяч долларов. Патрисия тут же позвонила в полицию. Члены семьи и стражи порядка принялись ожидать звонка от похитителей. Однако так никто и не позвонил. Тогда полицейские решили обыскать дом – бездыханное тело девочки, завернутое в одеяло, нашли в подвале.

Руслана Коршунова

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Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Руслана – фотомодель. Она прославилась, снявшись в рекламе духов от Nina Ricci. Красивая девушка в длинном белом платье взбирается на гору красных яблок, чтобы сорвать с дерева самое вкусное…

Карьера девушки продолжала идти в гору, пока 28 июня 2008 года ее не нашли мертвой. По официальной версии – девушка выбросилась из окна девятого этажа своей квартиры на Манхэттене.

Близкие в один голос заявляли, что у Русланы не было причин для самоубийства. Один нюанс – Руслана почти год ходила на тренинги в «Розу» по развитию личности. За несколько месяцев до гибели написала: «Я совсем потерялась, найду ли я себя когда-нибудь?» Но мама девушки не считает это причиной. Более того, на месте не нашли и предсмертной записки, которую обычно оставляют в таких случаях.

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Агнешка Котлярска

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Фото: Архив пресс-службы
Фото: Архив пресс-службы
Фото: Архив пресс-службы

Агнешка стала самой красивой девушкой Польши в 1990-м. Но вместе с короной и аплодисментами в тот же год девушка обрела навязчивого поклонника – некого Ежи. «Ромео» забрасывал девушку угрозами и признаниями в любви одновременно… Однако Агнеша не считала их реальными.

Однако все изменилось, когда красотка вышла замуж. Тогда влюбленный юноша решил, что Агнешка сломала ему жизнь, и часами сидел у их с мужем «семейного гнездышка» в засаде. А дождавшись удобного момента, выскочил из-за кустов и набросился с ножом на мужа девушки. Агнешка поспешила на помощь, и тогда Ежи выместил на ней весь свой гнев, ударив ее четыре раза подряд лезвием в грудь.

Полиция арестовала Ежи в тот же день. За убийство он был осужден на 14 лет.

Лайна Кеза

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Фото: Facebook Remembrance – Linah Keza
Фото: Facebook Remembrance – Linah Keza
Фото: Facebook Remembrance – Linah Keza

Чернокожую модель, обладательницу титула «Мисс Африка», часто сравнивали с Наоми Кэмпбелл и даже в шутку называли «черной пантерой». Но жизнь ее прервалась в 29 лет! Виновником, как ни странно, стал возлюбленный Лайны и отец ее 3-летней дочери.

За день до убийства она порвала с ним, сообщив, что ее «достали его выходки и постоянные упреки». Но 38-летний клубный промоутер Дэвид Кикава отпускать самую красивую женщину Африки был не намерен! И решил, что раз Лайна не будет с ним, то и ни с кем другим.

Полицию вызвали соседи, услышав доносившиеся из квартиры крики. Но было уже слишком поздно. Приехавшие на место полицейские нашли женщину мертвой в ванной.

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#модели#фанаты#личная жизнь звезд#звездный скандал#выбор редакции
27 октября 2017Екатерина СтриженоваЕлена Мильчановска
Комментарии12
Irina251014.01.17 22:43

кто нибудь знает как сложилась судьба у Эли Кондратюк?очень хотелось бы чтоб у неё всё было хорошо.

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Гость07.10.16 06:00

Ни о чем....

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Гость06.10.16 14:14

как, а где Эля Кондратюк? А Саша Петрова? про них забыли?

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Гость05.10.16 05:37

я че то не догнал а где ссвязь их гибели с их красотой то что с ними произошломогло произойти да и вобщем то происходит с любым другим человеком в том числе и с не кросивым . вобще статья не о чем громкими заголовками завлекают читаешь думаеш интересное что то а в итоге тупо статистика смертей . огромный минус вам и блокирую ваш источник

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Гость06.10.16 16:51

подписываюсь под каждым Вашим словом!

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RuEw196001.10.16 15:51

Первую девочку убил человек в костюме Санта-Клауса. Но 10 проц- что мог и брат-хотя я не знаю его возраст.

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Гость04.10.16 01:51

Брату тогда было лет 7...

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Елена Зеленина30.09.16 21:24

Петрова(20лет)--- мисс России 1996г(застрелили с другом бизнесменом)

Светлана Котова(22года)--- финалистка мисс России 1996г( в 1997г.убили в Греции заоднем с киллером Солоником)

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Гость30.09.16 11:15

Не написали тут еще про "Мисс Россию 1996" Шуру Петрову. Ее тоже убили. Похороны были в ее день рождения, должно было исполниться 20 лет

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Гость30.09.16 13:52

Так "Мисс Россия 1996" была ведь Светлана Котова.Как же в один год двух мисс выбрали?Или путаница какая- то?

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Гость04.10.16 09:53

"Мисс Россия 1996" была Шура Петрова из Чебоксар. Она застала сообщение про Котову, которую убили, и которую журналисты случайно назвали "Мисс Россия 1996". Шура была в шоке. И вот ее тоже убили спустя какое-то время.

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Зиля Сафина01.10.16 13:24

Петрова - Мисс России, а Котова - финалистка

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