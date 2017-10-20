11 способов тратить меньше, но жить роскошно

Предположим, что вы потратили все свои сбережения на отпуск и теперь не хватает на обновление гардероба. Как правильно начать экономить, чтобы купить новые сезонные вещи, не отказываясь от мелких радостей? Попробуем разобраться.

1. Понять, сколько у вас есть денег на самом деле

Допустим, ваша ежемесячная зарплата 50 000 рублей. Из них 10 000 уходит на коммунальные платежи, тысяча на оплату мобильной связи и интернета, еще около 1000 на проездной и 14 000 на продукты. В результате у вас остается 24 000 на другие покупки. Делим 24 000 на 30 дней и получаем 774 рубля в день. Если вы откладываете деньги, то дневной бюджет станет еще меньше. Такие вычисления помогают осознать, сколько денег у нас на самом деле. Обычно это спасает от непредвиденных, эмоциональных трат. Например, покупки милого чехла для телефона за 1000 рублей или очередного лака для ногтей за 800. Если вам некогда рассчитывать ежедневный бюджет самостоятельно, советуем обратить внимание на приложение Тяжеловато. Оно рассчитывает бюджет на день, исходя из размера зарплаты.

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2. Оформить карту с кэшбэком

Кэшбэк возвращает до 10% от суммы покупки на ваш счет. Размер кэшбэка и способ возвращения денег на счет зависит от банка. Например, «Рокетбанк» возвращает на счет 1% от каждой траты и до 10% на покупки в магазинах месяца (в сентябре это «Л’Этуаль», «Магнит» и Kassir.ru). Потратить накопленные деньги получится тогда, когда на счету накопится 3000 рублей. В «Тинькофф банке» клиент каждые три месяца выбирает категории магазинов для повышенного кэшбэка в 5%. В сентябре это транспорт, аптеки и спорттовары. Накопленные деньги приходят в конце каждого месяца. Обычно их хватает на большую чашку капучино в кафе или на оплату за обслуживание банка. Такие бонусные системы работают в каждом банке. Они отличаются только названием: в «Сбербанке» это программа «Спасибо», в «Альфа-Банке» – простая карта с кэшбэком. Средняя стоимость месячного обслуживания банковской карты – 130 рублей. С кэшбэком – 0 рублей.

3. Пользоваться скидкой за подписку на рекламную рассылку интернет-магазинов

Магазины Mango, Benetton, Zara всегда предлагают 10% скидку тем, кто подпишется на их рассылку. Удобно, если вы уже присмотрели себе новое пальто, но сомневаетесь. Помимо рекламы на вашу почту будут приходить и полезные письма: анонсы закрытых распродаж или скидка ко дню рождения. На закрытой распродаже скидки достигают максимум 30%, но это отличная возможность купить одежду, которую еще не испортили бесконечными примерками. Если сомневаетесь в покупке очередного свитера или юбки, советуем разделить стоимость вещи не предположительное количество выходов в ней. Так удобно вычислять, какая вещь перед вами: универсальная или нет. Иногда такие вычисления спасают от покупки ненужных вещей и экономят деньги. Применяйте этот принцип и к косметике, кремам и маскам для лица. Пальто в Mango – 6000 рублей. Со скидкой за подписку – 5400 рублей.

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4. Покупать оптом

Совместные закупки работают так: организатор закупки находит оптового поставщика, заключает с ним договор и делится с остальными участниками информацией о планирующейся закупке и оптовыми ценами. Вы получаете свой заказ после того, как организатор наберет покупателей на необходимую для оптовой закупки сумму. Дальше остается ждать отправки товара. В среднем на ожидание заказа уходит 2−3 недели, если закупают популярный товар. Иногда приходится ждать больше месяца, потому что не набирается нужное количество участников. Стать участником закупки можно на форуме молодых мам LittleOne и на сайте «BB Совместные закупки». Расческа Tangle Teezer – 1100 рублей. В общей закупке – 550 рублей.

5. Искать мастера по маникюру без посредников

Не всегда выходит отказаться от ненужной услуги в салоне красоты, потому что в таких местах продают комплексную услугу. Из-за этого стоимость маникюра может быть завышена. Поэтому мы рекомендуем искать своего мастера без посредников-салонов. Есть два варианта договориться работать с мастером напрямую. — Несколько раз посетить салон, наладить доверительные отношения со своим мастером, а потом пригласить его к себе домой или приехать к нему. — Найти профессионального мастера на онлайн-сервисе бытовых услуг YouDo.com. Чтобы начать поиски, опубликуйте задание, в котором как можно четче сформулируйте, какой вид услуги вам нужен (маникюр, педикюр, покрытие, наращивание и т. д.) и сколько вы готовы заплатить. Сориентироваться по стоимости можно, изучив похожие задания других заказчиков. Маникюр с нанесением гель-лака на дому в Shelly – 1490 рублей. Маникюр с гелевым покрытием на YouDo.com – от 600 рублей.

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6. Покупать абонементы в танцевальную школу по купонам

Средняя стоимость абонемента в танцевальную школу на 8 занятий в Москве – 2500 рублей. Купить его со скидкой можно на сервисах-купонаторах «Биглион» или Frendi. Единственный минус в том, что не всегда получается находить школу рядом с домом или работой. На таких сервисах можно найти купоны, которые предоставят до 90% скидки на услуги в салоне красоты, занятия фитнесом или ужин в ресторане. Абонемент на 8 танцевальных занятий – 2500 рублей. По купону – 1800 рублей.

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