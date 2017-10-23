Тайлер – Змея, Фокс – Тигр: на кого ты похожа по восточному знаку

Узнай, с кем из знаменитостей ты одного года рождения и что это означает.

На Востоке верят, что не только число и месяц рождения влияют на характер человека, но и год. Проверим, есть ли сходство между звездными красавицами, которые появились на свет под одним знаком восточного календаря.

Крыса. 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Джулианна Мур, Тильда Суинтон, Кэмерон Диас, Дженнифер Гарнер, Гвинет Пэлтроу, София Вергара, Ванесса Паради, Елена Корикова, Мария Аронова, Скарлетт Йоханссон, Оливия Уайлд, Екатерина Вилкова, Мария Кожевникова, Юлия Пересильд, Валерия Гай Германика, Фрида Пинто, Евгения Лоза, Зендея.

Кэмерон Диас, Дженнифер Гарнер, Гвинет Пэлтроу Фото: Getty Images

Крыса считается мужским знаком в восточном гороскопе, поэтому женщины, рожденные в год Крысы, зачастую обладают мужским характером. Им свойственны амбициозность, настойчивость, решительность и стремление к успеху. Они готовы бороться за свое место под солнцем без посторонней помощи и из-за этого, конечно, достигают карьерных высот. Однако рядом с любимым человеком женщины-Крысы становятся сентиментальными и ранимыми. Но в эту часть своей жизни они впускают далеко не всех. Вспомним Марию Кожевникову, Валерию Гай Германику, Софию Вергару, Скарлетт Йоханссон и других знаменитых представительниц этого знака, которые всегда активно обсуждают общественную позицию и творческие планы, но неохотно отвечают на вопросы о личной жизни, мужьях и детях. Однако можно не сомневаться в том, что в семье женщины-Крысы из борца за справедливость и успех превращаются в ранимых и сентиментальных жен и матерей.

Бык. 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Маргарет Тэтчер, принцесса Диана, Мег Райан, Елена Яковлева, Кейт Бекинсейл, Айшвария Рай, Мария Миронова, Мария Порошина, Тайра Бэнкс, Юлия Высоцкая, Кира Найтли, Аманда Сайфред, Галь Гадот, Руни Мара, Катерина Шпица, Елизавета Боярская, Светлана Иванова, Настя Задорожная, Наталия Медведева, Хлоя Морец.

Мег Райан, Кейт Бекинсейл, Кира Найтли Фото: Getty Images

Женщины, рожденные в год Быка, отличаются невероятной трудоспособностью и внутренним стержнем, а также душевной добротой и порядочностью. Они могут стать примером для подражания и идеалом настоящей женщины, как олицетворение добропорядочного сотрудника и любящей жены и матери. Женщина-Бык может удачно совмещать карьеру и семью, сил у нее хватит на всех и вся. Она и награды за свою деятельность получит, и создаст в доме такую теплую атмосферу, от которой будут приходить в восторг все родственники, друзья и соседи. Классическим примером представительниц этого знака считается принцесса Диана, Юлия Высоцкая, Елена Яковлева, Елизавета Боярская, Айшвария Рай, Аманда Сайфред. Находите в них общие черты?

Тигр. 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Мэрилин Монро, Деми Мур, Джоди Фостер, Марсия Кросс, Пенелопа Крус, Эми Адамс, Ева Мендес, Екатерина Волкова, Жанна Фриске, Олеся Судзиловская, Меган Фокс, Эмилия Кларк, Эмбер Херд, Линдси Лохан, Аманда Байнс, Анна Хилькевич, Мэри-Кейт и Эшли Олсен, Миша Бартон, Мирослава Карпович, Леди Гага, Эль Фаннинг.

Мэрилин Монро, Меган Фокс, Эмилия Кларк Фото: Getty Images

Женщины-Тигры обычно обладают яркой внешностью, которая привлекает к ним лиц противоположного пола. Хотя, возможно, все дело в том, что они умеют преподнести себя и всегда уверены в себе. Не зря именно под этим знаком восточного гороскопа родились такие звезды, как Мэрилин Монро, Деми Мур, Пенелопа Крус, Меган Фокс, Эмилия Кларк, Жанна Фриске, Олеся Судзиловская, Анна Хилькевич. Все они не раз попадали в рейтинги самых привлекательных медийных людей и являлись объектом восхищения для миллионов. Надо отметить, что рожденные в год Тигра любят пристальное внимание к себе. Также они не могут сидеть на месте, их жизнь должна быть наполнена яркими событиями и приключениями, новыми знаниями и навыками. В роли домохозяйки их представить сложно. Даже если они решили посвятить себя воспитанию детей, для полного счастья какая-либо внешняя деятельность им крайне необходима.

Кролик (кот). 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Уитни Хьюстон, Эммануэль Беар, Лиза Кудроу, Ингеборга Дапкунайте, Анджелина Джоли, Шарлиз Терон, Кейт Уинслет, Марион Котийяр, Милла Йовович, Дрю Бэрримор, Ева Лонгория, Ферги, Чулпан Хаматова, Елена Захарова, Блейк Лайвли, Хилари Дафф, Оксана Акиньшина, Роузи Хантингтон-Уайтли, Настасья Самбурская, Анна Чиповская, Лили-Роуз Депп.

Шарлиз Терон, Анджелина Джоли, Роузи Хантингтон-Уайтли Фото: Getty Images

Женщины, рожденные в год Кролика, для одних могут казаться мягкими и кроткими, для других – боевыми и сильными. На самом деле они сочетают в себе все эти качества. Астрологи говорят, что описывать представителей, которые появились на свет в год Кролика, крайне сложно. Уж слишком они противоречивы. Впрочем, какими бы они ни казались, эмоции у них всегда бьют через край, даже если они их не показывают. Они живут чувствами, а не логикой. Кстати, об этой черте характера у себя не раз говорили в интервью Уитни Хьюстон, Лиза Кудроу, Эммануэль Беар, Шарлиз Терон, Оксана Акиньшина и Настасья Самбурская. Кроме этого, женщина-Кролик нуждается в любви и сама готова отдавать всю себя семье и заботе о муже. Ради этого она даже готова отказаться от карьеры.

Дракон. 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Моника Беллуччи, Сандра Буллок, Кортни Кокс, Жюльет Бинош, Тери Хэтчер, Кортни Лав, Риз Уизерспун, Айла Фишер, Диана Крюгер, Одри Тоту, Екатерина Гусева, Виктория Исакова, Рона Митра, Эмма Стоун, Алисия Викандер, Кристина Асмус, Паулина Андреева, Агния Дитковските, Рианна.

Диана Крюгер, Сандра Буллок, Риз Уизерспун Фото: Getty Images

Женщина-Дракон, как и женщина-Тигр, очень привлекательна для противоположного пола. Но не своей яркостью и уверенность, а загадочностью, сдержанностью, спокойствием. Моника Беллуччи, Диана Крюгер, Одри Тоту, Екатерина Гусева, Паулина Андреева, Агния Дитковските – типичные представительницы этого знака по восточному кадендарю. При этом, несмотря на внешнюю непроницаемость, женщина-Дракон знает, чего хочет от жизни, и не боится рисковать. Она максималистка. «Все или ничего», – один из ее девизов. Благо ей всегда везет и она часто оказывается в нужное время в нужном месте. Астрологи говорят, что это из-за мистического Дракона. В семье она предпочитает общаться с мужем на равных.

Змея. 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Ким Бейсингер, Елена Проклова, Сара Джессика Паркер, Элизабет Херли, Брук Шилдс, Кристин Дэвис, Ирина Безрукова, Татьяна Лютаева, Джессика Честейн, Сара Мишель Геллар, Бриттани Мерфи, Лив Тайлер, Наталия Орейро, Валентина Рубцова, Нина Добрев, Элизабет Олсен, Тейлор Свифт, Екатерина Старшова.

Лив Тайлер, Тейлор Свифт, Сара Джессика Паркер Фото: Getty Images

Назвать женщину змеей на Востоке считается комплиментом. Так говорят о женственных и мудрых особах. Именно такими являются и представительницы этого знака. Также, независимо от происхождения, женщина-Змея производит впечатление интеллигентной и воспитанной, она всегда приветлива и не любит ввязываться в скандалы и конфликты. Не удивительно, что самые нескандальные знаменитости родилисть в год Змеи – Ким Бейсингер, Элизабет Херли, Джессика Честейн, Наталия Орейро, Нина Добрев, Ирина Безрукова, Татьяна Лютаева. Однако это не значит, что Змеи добрые и пушистые. Даже наоборот. Они довольно обидчивые, а если нужно, могут больно «ужалить» своего собеседника. В личной жизни родившиеся в этот год полагаются только на свою интуицию. К счастью, она у них очень хорошо развита.

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