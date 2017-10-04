День зверей: пушистые и очаровательные питомцы новосибирцев

Любимые домоседы с нетерпением ждут нашего возвращения домой: всегда радостно встречают, играют, прыгают, а иногда засыпают на наших руках. Специально к 4 октября, Всемирному дню животных, хозяева рассказали Woman’s Day, чем радуют их питомцы.

София и кошка Кася

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«Кася – настоящая девочка, ей важно присутствовать и следить за домашними делами, – рассказывает София. – Готовлю, убираю, стираю, обустраиваю дом – Кася тут же, следит очень внимательно. Морально поддерживает. А, может, и проверяет… Что меня в ней забавляет? Ее «полная отдача» в играх: она бегает как слон (хотя обычно ходит бесшумно), носится как слон, врезается в предметы, мебель, людей, и не замечает этого. Подбрасывает лапами игрушки свои, крутит двойные пируэты в воздухе, подпрыгивает, как блоха на батуте. Уж если она решила поиграть, то это – пара часов безумия, даже если убрать ее игрушки, она будет играть с ковриком, с дверью, с воздухом… Мы боимся закона о шуме домашних животных. Серьезно».

Анастасия и крыса Хрюня

«Раньше у меня никогда не было крыс и, если честно, я не воспринимала их как домашних животных. Сейчас же для меня мой Хрюк (так иногда я ее называю) – это очень умный и ласковый зверь, – делится Анастасия. – Когда прихожу с работы, люблю достать ее из клетки, почесать ей спинку или за ушком. Она очень это любит и начинает от удовольствия закрывать глазки. Хрюша не очень игривая. Но любит бегать по дивану за моей рукой. Она меня никогда не кусала, а вот если кто-то другой, например, засунет ей палец в клетку, то она его цапнет, причем больно. Меня же Хрюша любит облизывать, особенно в благодарность за то, что почесала ее».

«Иногда летом мы с Хрюшей гуляем. Я сначала переживала, искала ей шлейку. Но оказалась, что переживать не стоит. На прогулке Хрюша стоит на одном месте и жадно вдыхает свежий воздух. Когда ей надоедает такое времяпрепровождение, она залезает на мой кроссовок и по штанине поднимается наверх. Мол, давай вези меня домой, мой человек-автомобиль», – добавляет Анастасия.

Мария и ее питомец Дарси

«Дарси очень любит спать на мне, лежать на мне и смотреть фильмы со мной. Часто по поведению напоминает мне человека».

Тони (назван в честь Тони Старка)

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Кот Матисс, или коротко Мася

Фото: @abyssinians_ru

«Парода Маси – абиссинская кошка. Абиссинцы в принципе очень любознательные и любят делать с человеком все вместе. Мася не исключение, – рассказывает хозяйка. – Готовишь обед – сядет рядом и будет смотреть, помогать, что-то дегустировать; будешь читать или писать, будет странички переворачивать и так далее. Но больше всего мы любим смотреть телевизор вместе в обнимку. Мася очень любит обниматься, и обнимается он прям как человек! Забавляет то, как он реагирует на солнечные зайчики и любой другой яркий свет. Для него это круче всяких игрушек. Он, можно сказать, голову теряет и готов на стены лезть за любым бликом».

Анна и кот Оскар

Фото: @ansalfetkina

«Раньше, когда Оскар был маленький, он любил удочки с бубенчиком и перышками, играл с ними, а сейчас ему третий год, стал очень характерный, – рассказывает Аня. – Он не любит, когда с ним обращаются как с котом, дается гладить только тогда, когда засыпает и объестся говяжьего сердца. Порода абиссинец – древняя порода кошек Египта, и по повадкам похожи на собак. Он дышит, высовывая язык, шипит, вместо того чтобы мяукать, и часто кусается». «Больше всего мне нравится его характер. Если он действительно соскучится, он приходит к тебе ночью и начинает мять голову мне своими лапками. Еще забавно то, что когда его целуешь, он пытается укусить тебя за нос. Это, кстати, у него с самого детства».

Валерия, кот Пух и кошка Кисюль

Валерия и кот Пух

«В основном мы встречаемся по вечерам и нежимся на диване, они очень любвеобильные, даже чересчур, спят на голове, лезут в лицо, всегда сидят на руках. Но я их обожаю!» – рассказывает Валерия.

Валерия и кошка Кисюль

«Забавляет меня в них то, что Кисюль любит, когда ее целуют в носик, специально его подставляет, а Пух протягивает лапки на мою ногу и просится на руки, пройти мимо невозможно», – добавляет Валерия.

Тиффани Руссо, Кристина и Флора

«Люблю когда они приходят чтобы их погладили. У каждой свой характер. Кристина будет сидеть рядом, но на руки не пойдет. Тиффани может и на руках посидеть. Флора и вовсе не любит спать с нами, но мы сдетьми ее обожаем, – рассказывает Анна. Что нас забавляет больше всего? Умиляемся ими каждую минуту. Кто-то смешно спит. Кто-то важно сидит и смотрит как директор».

Как вы воспринимаете своего питомца? Пройден 20356

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