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Одинаковые с лица: 20 звезд, которых путают друг с другом

Они знамениты на весь мир, но... порой им дают имена других медийных людей. В нашей подборке – знаменитости, которых перепутали хотя бы раз. А некоторых из них и вовсе «меняют местами» постоянно.

Джастин Бибер и Джастин Тимберлейк – популярные певцы, музыканты, авторы песен и кумиры для множества поклонников. Похожи ли они? Казалось бы, ничем, кроме имени. Но этого оказалось достаточно, чтобы с одним популярным женским журналом случился казус.

В честь дня рождения Тимберлейка была опубликована большая подборка лучших фото певца и поздравление, адресованное… Джастину Биберу! При том, что у них разница в возрасте 13 лет, да и внешне их трудно принять друг за друга. А вам как кажется?

Джастин Тимберлейк
Фото: Legion Media
Джастин Бибер
Фото: @justinbieber

Также некоторое время назад развернулись споры вокруг снимка, на котором изображен… Билл Мюррей, а может, Том Хэнкс. Интернет-пользователи никак не могли определить, кто из актеров попал в кадр.

Билл Мюррей или Том Хэнкс?
Фото: facebook.com/ReasonsMySonCry/

Загадку удалось разрешить только телеканалу BBC, который провел целое расследование. Телевизионщики выяснили, что в том городе, где сделано фото, и именно в то время находился Билл Мюррей. Хотя многие до сих пор отстаивают свою точку зрения: ну Том Хэнкс же!

Том Хэнкс
Фото: кадр из фильма «Инферно»
Билл Мюррей
Фото: кадр из фильма «День сурка»

Но чаще всего, конечно, путают звезд, у которых есть внешнее сходство. Мы собрали целую галерею таких пар. Смотрите, удивляйтесь и, как говорят в таких случаях, найдите 10 отличий.

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Певица Николь Шерзингер и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян
Фото: @nicolescherzy, @kimkardashian
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#звезды#двойники звезд#двойники#выбор редакции
30 октября 2017Евгения ЗамошниковаНаташа Белая
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