Одинаковые с лица: 20 звезд, которых путают друг с другом

Джастин Бибер и Джастин Тимберлейк – популярные певцы, музыканты, авторы песен и кумиры для множества поклонников. Похожи ли они? Казалось бы, ничем, кроме имени. Но этого оказалось достаточно, чтобы с одним популярным женским журналом случился казус.

В честь дня рождения Тимберлейка была опубликована большая подборка лучших фото певца и поздравление, адресованное… Джастину Биберу! При том, что у них разница в возрасте 13 лет, да и внешне их трудно принять друг за друга. А вам как кажется?