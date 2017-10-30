Одинаковые с лица: 20 звезд, которых путают друг с другом

Джастин Бибер и Джастин Тимберлейк – популярные певцы, музыканты, авторы песен и кумиры для множества поклонников. Похожи ли они? Казалось бы, ничем, кроме имени. Но этого оказалось достаточно, чтобы с одним популярным женским журналом случился казус.
В честь дня рождения Тимберлейка была опубликована большая подборка лучших фото певца и поздравление, адресованное… Джастину Биберу! При том, что у них разница в возрасте 13 лет, да и внешне их трудно принять друг за друга. А вам как кажется?
Также некоторое время назад развернулись споры вокруг снимка, на котором изображен… Билл Мюррей, а может, Том Хэнкс. Интернет-пользователи никак не могли определить, кто из актеров попал в кадр.
Загадку удалось разрешить только телеканалу BBC, который провел целое расследование. Телевизионщики выяснили, что в том городе, где сделано фото, и именно в то время находился Билл Мюррей. Хотя многие до сих пор отстаивают свою точку зрения: ну Том Хэнкс же!
Но чаще всего, конечно, путают звезд, у которых есть внешнее сходство. Мы собрали целую галерею таких пар. Смотрите, удивляйтесь и, как говорят в таких случаях, найдите 10 отличий.