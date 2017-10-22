Золотая или серая осень: ожидание и реальность

Многие считают это время года самым красивым и романтичным в году. Возможно, по фотографиям из глянцевых журналов это действительно так. Но вернемся в суровую реальность и расскажем об осени все, как есть на самом деле.

Встреча с друзьями

Уже в конце лета мы покупаем стильные пальто, шарфы и шапки из новой коллекции и ждем время, когда можно выйти в новом образе в свет. Вдохновения придают фильмы и сериалы, в которых актеры гуляют по улицам, усыпанными золотистыми листьями, и наслаждаются свежим воздухом романтичной поры. Увы. В нашей реальности все порой выглядит иначе. Теплые осенние дни длятся максимум неделю, потом погода становится такой холодной, что под новое пальто из красивой коллекции приходится надевать курту или телогрейку. А если не хотите простудиться, лучше сразу надеть зимний пуховик. С ветром, который сдувает все на своем пути, лучше не рисковать и не модничать.

Фото: Getty Images

Утренняя пробежка

Бегать утром – дело похвальное. И, наверное, прекрасно бежать по лесу осенью, когда природа особенно красива, а погода уже не жаркая, но еще и не холодная. Теперь возвращаемся в реальность и вспоминаем, что утром с середины сентября по ноябрь температура едва достигает нуля градусов, а еще всегда темно и сыро. Вы все еще готовы вставать ради спорта в 6−7 утра? Если да, мы вами восхищаемся, но сами остаемся дома и пьем горячий чай с имбирем.

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Дождь

Как романтично гулять под дождем... где-нибудь в теплой стране. Но не в нашей полосе точно. Осенью дождь холодный, неприятный, а еще, когда он идет, обычно дует холодный ветер и резко становится темно. Выходить из дома в такую погоду совсем не хочется.

Фото: Getty Images

Прогулка с ребенком

Очень мило собирать с ребенком опавшие листья для гербария и гулять в лесу и поле. Но не с середины сентября. В это время для того, чтобы выйти на улицу, приходится утепляться, брать с собой зонты и дождевики. Да и малыш часто в такую погоду капризничает и совсем не хочет на улицу.

Фото: Getty Images

Яркие краски

Золотистые. оранжевые, бордовые оттенки осенью, конечно, в нашей стране осенью наблюдать можно. Но не так долго, как мы бы хотели. С середины или конца сентября до апреля главным цветом в нашей стране становится серый.

Фото: Getty Images

Загородный дом

Отправиться осенью в загородный дом можно, но сложно. Работы там обычно бывает много. Даже если у вас нет своего огорода. Чего только стоит такое занятие, как очистить двор от опавших листьев и мусора.

Фото: Getty Images

Первый снег

Мы ждем снега на Новый год, но обычно он выпадает намного раньше. И иногда даже не в конце осени, а в середине! Причем радости он порой доставляет мало. Это вам не голливудское кино, где можно играть в снежки в легком пальто и ботинках. В нашей полосе вместе с ним приходит самая настоящая зима с морозами.

Фото: Getty Images

А вы любите осень? Нет. Нет. И еще раз нет. Быстрее бы лето... Ну или весна

Терплю осень только потому, что потом приходит моя любимая зима

Мне нравится только сентябрь! Потом становится тяжело...

Да! Осень - мое любимое время года

Во всем надо искать плюсы. Все времена года хороши! А вы любите осень? Нет. Нет. И еще раз нет. Быстрее бы лето... Ну или весна 18,5%

Терплю осень только потому, что потом приходит моя любимая зима 2,8%

Мне нравится только сентябрь! Потом становится тяжело... 16,7%

Да! Осень - мое любимое время года 21,3%

Во всем надо искать плюсы. Все времена года хороши! 40,7%

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