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Золотая или серая осень: ожидание и реальность

Многие считают это время года самым красивым и романтичным в году. Возможно, по фотографиям из глянцевых журналов это действительно так. Но вернемся в суровую реальность и расскажем об осени все, как есть на самом деле.

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Уже в конце лета мы покупаем стильные пальто, шарфы и шапки из новой коллекции и ждем время, когда можно выйти в новом образе в свет. Вдохновения придают фильмы и сериалы, в которых актеры гуляют по улицам, усыпанными золотистыми листьями, и наслаждаются свежим воздухом романтичной поры. Увы. В нашей реальности все порой выглядит иначе. Теплые осенние дни длятся максимум неделю, потом погода становится такой холодной, что под новое пальто из красивой коллекции приходится надевать курту или телогрейку. А если не хотите простудиться, лучше сразу надеть зимний пуховик. С ветром, который сдувает все на своем пути, лучше не рисковать и не модничать.

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Утренняя пробежка

Бегать утром – дело похвальное. И, наверное, прекрасно бежать по лесу осенью, когда природа особенно красива, а погода уже не жаркая, но еще и не холодная. Теперь возвращаемся в реальность и вспоминаем, что утром с середины сентября по ноябрь температура едва достигает нуля градусов, а еще всегда темно и сыро. Вы все еще готовы вставать ради спорта в 6−7 утра? Если да, мы вами восхищаемся, но сами остаемся дома и пьем горячий чай с имбирем.

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Дождь

Как романтично гулять под дождем... где-нибудь в теплой стране. Но не в нашей полосе точно. Осенью дождь холодный, неприятный, а еще, когда он идет, обычно дует холодный ветер и резко становится темно. Выходить из дома в такую погоду совсем не хочется.

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Прогулка с ребенком

Очень мило собирать с ребенком опавшие листья для гербария и гулять в лесу и поле. Но не с середины сентября. В это время для того, чтобы выйти на улицу, приходится утепляться, брать с собой зонты и дождевики. Да и малыш часто в такую погоду капризничает и совсем не хочет на улицу.

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Яркие краски

Золотистые. оранжевые, бордовые оттенки осенью, конечно, в нашей стране осенью наблюдать можно. Но не так долго, как мы бы хотели. С середины или конца сентября до апреля главным цветом в нашей стране становится серый.

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Загородный дом

Отправиться осенью в загородный дом можно, но сложно. Работы там обычно бывает много. Даже если у вас нет своего огорода. Чего только стоит такое занятие, как очистить двор от опавших листьев и мусора.

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Первый снег

Мы ждем снега на Новый год, но обычно он выпадает намного раньше. И иногда даже не в конце осени, а в середине! Причем радости он порой доставляет мало. Это вам не голливудское кино, где можно играть в снежки в легком пальто и ботинках. В нашей полосе вместе с ним приходит самая настоящая зима с морозами.

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А вы любите осень?
Проголосовали: 108
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  • Терплю осень только потому, что потом приходит моя любимая зима
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  • Во всем надо искать плюсы. Все времена года хороши!
    40,7%
Проголосовали: 108
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#осень#смешные фото#ожидание и реальность#выбор редакции
22 октября 2017Катя Осипова
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