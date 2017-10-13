Звездный салют

«Салют-7» – настоящий космический детектив, основанный на реальных событиях: полет к станции «Салют-7» в 1985 году считается самым сложным полетом в истории космонавтики. Фильм о том, как спасательная экспедиция превратилась в опасное испытание.
Картина получилась динамичной, яркой, остросюжетной, с хорошей игрой актеров и профессиональной режиссерской работой.
Зрители остались довольны. Вечер буднего дня прошел на 5+.
Огромную благодарность мы выражаем кинотеатру «СИНЕМА ПАРК» за предоставленную возможность первыми увидеть фильм режиссера-новичка Клима Шипенко.