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Звездный салют

11 октября журнал «Телесемь» в уютном зале «СИНЕМА ПАРК» провел закрытый предпремьерный показ нового приключенческого российского фильма «Салют-7».
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«Салют-7» – настоящий космический детектив, основанный на реальных событиях: полет к станции «Салют-7» в 1985 году считается самым сложным полетом в истории космонавтики. Фильм о том, как спасательная экспедиция превратилась в опасное испытание.

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Картина получилась динамичной, яркой, остросюжетной, с хорошей игрой актеров и профессиональной режиссерской работой.

Зрители остались довольны. Вечер буднего дня прошел на 5+.

Огромную благодарность мы выражаем кинотеатру «СИНЕМА ПАРК» за предоставленную возможность первыми увидеть фильм режиссера-новичка Клима Шипенко.

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#Волгоград#премьера
13 октября 2017Марина Дорошева
Комментарии1
Гость13.10.17 23:22

https://m.vk.com/wall-99621827_783 вот, сочинили отзыв о картине "Салют-7" :)

огромное спасибо сайту wday.ru за прекрасный вечер! С.

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