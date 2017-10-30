Звезды 80–90-х – Шура, «Ласковый май», Рома Жуков – на Вечеринке Ретро FM

Ретро FM Челябинск представляет главное танцевальное событие осени Вечеринка Ретро FM. На сцену одной из самых массовых концертных площадок города – Дворца спорта «Юность» – выйдут несколько легендарных исполнителей 80-х и 90-х годов. Своих зрителей ждут Шура, Сергей Васюта и группа «Сладкий сон», Александр Айвазов, Андрей Разин и группа «Ласковый май», Рома Жуков и не только. Они исполнят свои самые известные хиты, зарядят зал позитивным настроением и подарят всем присутствующим незабываемые впечатления. Кроме того, всех гостей ждет развлекательная шоу-программа, конкурсы и множество подарков от любимой радиостанции.
Стать частью этого незабываемого музыкального марафона может каждый – 4 ноября в 19:00 во Дворце спорта «Юность». Билеты на мероприятие на сайте chel.kassy.ru.
Больше информации в группе Ретро FM Челябинск «ВКонтакте».
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