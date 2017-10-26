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Звезды «Реальных пацанов» борются за звание самых сексуальных женщин России

Зоя Бербер и Катерина Шпица претендуют на победу в рейтинге журнала MAXIM.
Катерина Шпица и Зоя Бербер
Катерина Шпица и Зоя Бербер
Фото: Сергей Джевахашвили, ТНТ

Каждую осень мужской журнал MAXIM выбирает 100 самых сексуальных женщин страны. В прошлом году в рейтинг попали сразу две пермских актрисы – Зоя Бербер и Катерина Шпица, которых объединяет участие в одном общем проекте – сериале «Реальные пацаны». В этом году они вновь претендуют на места в топе. Желательно, поближе к вершине.

Зоя Бербер, кстати, дважды занимала пятое место в рейтинге – в 2011 и 2014 годах. Актриса говорила, что ей очень приятно: все-таки голосование – народное. Но признавалась, что, по ее собственному мнению, она до таких результатов не дотягивает: «Вы посмотрите, какие там женщины – Боярская, Климова, Шарапова и многие другие! Потрясающие женщины, на фоне которых я, если честно, чувствую себя немного неотесанным болваном».

Катерина Шпица
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Катерина Шпица
Фото: @katerinashpitsa

Отдать свой голос любимым актрисам на сайте журнала можно до 15 ноября. Для каждого зарегистрированного пользователя сайта случайным образом формируются 50 пар участниц. Проголосовать можно за одну из двух девушек. Кстати, в этом году создатели рейтинга ввели новое условие: чтобы избежать накруток, те, кто зарегистрировался после старта голосования (то есть после 25 октября), сможет увидеть только 20 пар.

Одновременно с читателями свой выбор сделают и эксперты – известные мужчины, каждый из которых сможет отдать свой голос 10 участницам. Затем два рейтинга – читательский и экспертный – соединят и получат окончательный список всех девушек, вошедших в топ-100.

Поддержать двух красивых актрис-пермячек Зою Бербер и Катерину Шпицу поклонники могут, проголосовав за них до 15 ноября.

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#Зоя Бербер#Катерина Шпица
26 октября 2017Евгения Запольская
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