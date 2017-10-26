Звезды «Реальных пацанов» борются за звание самых сексуальных женщин России

Каждую осень мужской журнал MAXIM выбирает 100 самых сексуальных женщин страны. В прошлом году в рейтинг попали сразу две пермских актрисы – Зоя Бербер и Катерина Шпица, которых объединяет участие в одном общем проекте – сериале «Реальные пацаны». В этом году они вновь претендуют на места в топе. Желательно, поближе к вершине.

Зоя Бербер, кстати, дважды занимала пятое место в рейтинге – в 2011 и 2014 годах. Актриса говорила, что ей очень приятно: все-таки голосование – народное. Но признавалась, что, по ее собственному мнению, она до таких результатов не дотягивает: «Вы посмотрите, какие там женщины – Боярская, Климова, Шарапова и многие другие! Потрясающие женщины, на фоне которых я, если честно, чувствую себя немного неотесанным болваном».