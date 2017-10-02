Женщина думала, что у нее рак. Оказалось, чудо!

Тесс Мортен – обычная 47-летняя британка, замужем, детей нет. Они с супругом, 52-летним Нилом Мортеном, детей очень хотели. Бесчисленное количество анализов, гормональная терапия, три попытки ЭКО, за семь лет 20 тысяч фунтов потрачены на лечение. Все безрезультатно. Точнее, один результат был, но не тот, на который надеялись Тесс и Нил, – ранняя менопауза. Климакс настал, когда женщине едва исполнилось 40 лет. Теперь вместо препаратов, призванных помочь забеременеть, Тесс пила лекарства, облегчающие приливы.

Лекарство вроде бы помогало. Но в последние три-четыре месяца все шло наперекосяк. Тесс чувствовала себя усталой, разбитой, болел живот, все время казалось, что он из-за чего-то раздут. Врачи заподозрили рак яичников. Отправили перепуганную женщину на УЗИ и мягко намекнули, что стоит подготовиться к худшему.

«Врач, которая делала УЗИ, смотрела на монитор, водя сканером по моему животу. И вдруг сказала: „Твои яичники в порядке. Но ты только посмотри на это“, – и повернула монитор ко мне», – вспоминает Тесс.

Женщина посмотрела на монитор и увидела… ребенка. «Это моя?» – пролепетала Тесс. Поверить свои глазам она не могла – ведь ей почти 50, позади климакс и бесплодные попытки забеременеть. Тесс заплакала.

В положенный срок на свет появилась дочка Тесс и Нила Молли – 3750 граммов, здоровая замечательная малышка.