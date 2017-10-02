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Женщина думала, что у нее рак. Оказалось, чудо!

Англичанка родила здорового ребенка через семь лет после наступления менопаузы.

Тесс Мортен – обычная 47-летняя британка, замужем, детей нет. Они с супругом, 52-летним Нилом Мортеном, детей очень хотели. Бесчисленное количество анализов, гормональная терапия, три попытки ЭКО, за семь лет 20 тысяч фунтов потрачены на лечение. Все безрезультатно. Точнее, один результат был, но не тот, на который надеялись Тесс и Нил, – ранняя менопауза. Климакс настал, когда женщине едва исполнилось 40 лет. Теперь вместо препаратов, призванных помочь забеременеть, Тесс пила лекарства, облегчающие приливы.

Лекарство вроде бы помогало. Но в последние три-четыре месяца все шло наперекосяк. Тесс чувствовала себя усталой, разбитой, болел живот, все время казалось, что он из-за чего-то раздут. Врачи заподозрили рак яичников. Отправили перепуганную женщину на УЗИ и мягко намекнули, что стоит подготовиться к худшему.

«Врач, которая делала УЗИ, смотрела на монитор, водя сканером по моему животу. И вдруг сказала: „Твои яичники в порядке. Но ты только посмотри на это“, – и повернула монитор ко мне», – вспоминает Тесс.

Женщина посмотрела на монитор и увидела… ребенка. «Это моя?» – пролепетала Тесс. Поверить свои глазам она не могла – ведь ей почти 50, позади климакс и бесплодные попытки забеременеть. Тесс заплакала.

В положенный срок на свет появилась дочка Тесс и Нила Молли – 3750 граммов, здоровая замечательная малышка.

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Фото: @tess.morten
Фото: @tess.morten

Эксперты предположили, что, возможно, овуляции возобновились из-за того, что Тесс принимала препараты для облегчения климакса. Но все же спустя семь лет после наступления менопаузы? Невероятно.

«Шанс забеременеть после наступления менопаузы – микроскопический, даже с учетом заместительной гормональной терапии», – сказала доктор Гита Наргун, заведующая центром репродуктивной медицины в клинике Святого Георгия в Лондоне.

К слову, Тесс не самая пожилая мама, родившая после наступления менопаузы. В 1997 году сенсацией стала 59-летняя Дон Брук – она тоже была на заместительной гормональной терапии, когда забеременела и родила абсолютно здорового мальчика.

Упс! Австралийка забеременела, когда была беременна
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#онкология#рак#беременность#менопауза#роды
2 октября 2017Наталья Евгеньева
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