Вы должны это знать: 16 неожиданных фактов о кормлении грудью

Мы не будем утверждать, что «естественники» лучше «искусственников» или наоборот. Это просто любопытные факты, которые не помешает знать никому.

Человеческое тело – это что-то сверхъестественное. Организм женщины способен на невероятные чудеса. Взять хотя бы те перемены, которые происходят в женском теле во время беременности, да и после родов. Вот только 16 из них, связанные с грудным вскармливанием. Спойлер – половина из этих фактов для нас стала настоящим открытием. 1. Материнское молоко обладает уникальным запахом, который дети способны распознать. Малыш никогда не спутает молоко мамы с чьим-то еще. Нет, им не все равно. 2. В грудном молоке содержатся вещества, которые обладают обезболивающим эффектом. Если грудь болит от кормления, попробуйте вмассировать немного молока в больные места. Нехитрая процедура вполне способна принести некоторое облегчение. 3. Младенцы, которых кормят грудью, гораздо реже умирают от синдрома внезапной детской смерти (СДВС).

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4. Грудное вскармливание способно сэкономить семье более 20 тысяч рублей в год только на смесях для кормления. 5. Мамы, которые кормят грудью, меньше подвержены риску заболеть остеопорозом, раком груди и яичников. Кроме того, у них снижается вероятность развития сердечных заболеваний. 6. Кормить ребенка грудью, если вдруг простудилась или подхватила ОРВИ, можно. Носителем вируса мы становимся до того, как проявятся первые симптомы. А значит, к тому времени мы уже «познакомили» ребенка с заразой. Более того, ему это даже на пользу! Дело в том, что организм матери «анализирует» слюну ребенка и начинает вырабатывать антитела, которые ему нужны, чтобы справиться с болезнью. И таким образом «прокачивает» его иммунитет. 7. Количество молока, которое вырабатывает женское тело, не имеет никакого отношения к тому, какого размера была у нее грудь до беременности. Кстати, есть такой синдром, как гиперлактация – когда организм производит молока гораздо больше, чем нужно ребенку. Например, американка Элизабет Андерсон-Сьерра, страдающая от этого синдрома, за три года пожертвовала чужим детям 2500 литров «лишнего» грудного молока. 8. Мамы, которые кормят грудью, возвращаются к дородовой форме немного быстрее, чем некормящие. Кроме того, гормоны, которые синтезируются в процессе кормления, помогают матке быстрее сократиться к «добеременному» размеру. 9. Кормление грудью в течение суток сжигает такое же количество калорий, как десятикилометровая прогулка.

Фото: GettyImages

10. Младенцы, которых кормят грудным молоком, болеют реже, и речь не только о простудах и ОРВИ. У малышей реже встречаются ушные инфекции и проблемы с желудком, а в будущем риск заболеть астмой или диабетом гораздо ниже. К тому же младенцы-«естественники» реже страдают от детского ожирения. 11. Вместе со вкусом молока дети ощущают легкий привкус пищи, которую ела мама. Поэтому ввести прикорм детям на грудном вскармливании проще, чем «искусственникам». 12. Грудное молоко можно купить. В интернете его предлагают по 300 рублей за 100 миллилитров. Просто жидкое золото. 13. Контакт кожа к коже в первые часы жизни ребенка помогает наладить грудное вскармливание. Кроме того, такой контакт пробуждает нужные рефлексы ребенка, в том числе и сосательный. А материнское тело помогает ребенку поддерживать нужную температуру, остывая или нагреваясь в зависимости от того, что нужно младенцу именно сейчас. 14. Почти 75 процентов мам – правши. То есть правая грудь производит больше молока, чем левая. Поэтому правая грудь после прекращения вскармливания нередко остается большего размера, чем левая. 15. Никогда не нужно разбавлять грудное молоко. Его консистенция изменяется сама в зависимости от потребностей ребенка. Вмешиваться в этот процесс естественной регуляции нет никакой необходимости. 16. Некоторые уверены, что молоко выделяется только из одного отверстия в соске. На самом деле у всех женщин количество отверстий разное.

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