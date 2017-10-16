Не сметь отдыхать! И еще 4 совета идеальной хозяйке

В знаменитом Смольном институте выпускали прекрасных домохозяек, которых брали в жены царствующие особы. Ведь быть хорошей хозяйкой – целая наука, которой как раз и обучали в высшем заведении. Принимали экзамены и оставляли на второй год, не без этого. Мы собрали пять основных принципов идеальной домохозяйки, которые, уверены, заставят вашего избранника взглянуть на вас по-новому.

Совет № 1: это та же работа

Наверняка многим знаком взгляд недоумения, когда вы, скажем, вечером просите супруга заварить чай или вынести мусор. Недовольное «ты сидишь целыми днями дома, а я с только что с работы пришел уставший» наверняка будет вас преследовать до глубокой ночи. И на следующий день. И через месяц. В институте благородных девиц воспитанницам объясняли, что домохозяйка – та же работница, только в своем доме. При этом девушкам прививали уважение к мужу и труду и втолковывали, что она должна выполнять свои обязанности безукоризненно и не филонить. Поэтому, если вдруг вы решили, что на сегодня достаточно, теперь можно залечь перед телевизором с пультом – нельзя! Не забывайте о распределении обязанностей, осознании прав, совещаниях, четком режиме дня и желании все успеть.

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Совет № 2: свои интересы – превыше всего

Помните поговорку «счастливая жена – счастливый муж»? И в этом есть смысл. Ведь домохозяйка – это не рабыня, которая должна целый день проводить возле плиты, попутно натирая паркет, чтобы он блестел к приходу супруга. И если вы считаете, что сначала горячий обед, а потом лишь красивый маникюр, то вы безнадежно устарели. В институте благородных девиц все было иначе. Девушек учили, что хорошая домохозяйка должна быть спокойной, отдохнувшей и счастливой. И даже проверяли на профпригодность. Поэтому, если вы до сих пор измеряете ваш день количеством приготовленных обедов, уходом за маленьким ребенком или генеральной уборкой – тогда вам срочно нужно сходить, например, в спа-салон и перезагрузиться.

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Совет № 3: еда вместо перекусов

Если ваш девиз «пока готовила, уже перекусила», то с этим срочно пора завязывать! Вы ведь не хотите, чтобы от постоянных перехватываний, литров чая и килограмов сушек-печенек вы расплылись и ваш супруг сбежал к другой? То-то же! В том же самом институте воспитаницам объясняли пользу сбалансированного питания и полноценного семейного ужина вместе с супругом. Во-первых, таким образом можно было не переживать по поводу лишних килограммов и расплывшейся фигуры, а во-вторых, полноценный горячий ужин сближает членов семьи. Ведь так здорово собраться за общим столом и поделиться эмоциями от прожитого дня. И никаких гаджетов, телефонов и телевизоров!

Совет № 4: хозяйка – это не жертва

Никогда не стоит при каждом удобном случае напоминать, что вы принесли себя в жертву ради семьи, чистых рубашек, звенящей чистоты и розовощеких малышей. Перестаньте относиться к себе как к жертве! На самом деле миллионы женщин во всем мире мечтают поскорее выйти на пенсию и почувствовать себя настоящей домохозяйкой. Давно известно, что за каждым успешным мужчиной стоит умная женщина. И чаще всего именно домохозяйка. Ведь женщина даже из рядового сотрудника способна сделать президента (не обязательно страны, ограничимся фирмой или клубом) и потом почивать в тени его славы. Воспитаниц обучали тому, что домохозяйка – это та счастливица, которой выпал прекрасный шанс свить крепкое семейное гнездышко и помочь супругу продвинуться по службе.

Совет № 5: полюбить себя

Очень важно принять себя такой, какая вы есть. Не важно, с укладкой вы или растрепанными волосами, с осиной талией или предательски торчащими «ушками» в районе боков… Необходимо просто полюбить себя! И тогда вам захочется себя радовать, а значит, найдется время и на прическу, и на отдых, и на счастье. Ведь счастливая жена – это… см. пункт 2.

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