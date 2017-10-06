12 лайфхаков, как правильно хранить продукты

Если вы хотите, чтобы ваша еда оставалась свежей как можно дольше, тогда проверьте, правильно ли вы храните те или иные продукты. Мы собрали самые актуальные советы, которые наверняка пригодятся всем хозяйкам.

1. Для начала определим продукты, которые следует держать в холодильнике, и те, что можно хранить в кухонных ящиках при комнатной температуре. В холодном месте необходимо хранить яблоки, бобы, ягоды, брокколи, капусту (и цветную тоже), морковь, сельдерей, вишню, кукурузу, огурцы, кабачки, имбирь, виноград, зеленолистные овощи, грибы. При комнатной температуре – авокадо, абрикосы, бананы, цитрусы, чеснок, киви, дыню, нектарины, лук, груши, персики, сливы, ананасы, картофель. 2. Очищенный лук можно хранить в пластиковых бутылках, но, прежде чем его засыпать в бутылку, необходимо удостовериться, что он достаточно сухой. Кстати, некоторые хозяйки рекомендуют хранить лук в капроновых колготках. Таким образом, он может сохранять свежесть около восьми месяцев. И ни в коем случае не храните лук с картофелем, так он испортится очень быстро. Если оставить его в сухом месте, где есть хорошая циркуляция воздуха, то можно не переживать за его свежесть 2−3 месяца. 3. Прежде чем отправлять петрушку, укроп, базилик, кинзу, зеленый лук, спаржу в холодильник, их необходимо собрать в букет, поставить в банку с водой, сверху накрыть полиэтиленовым пакетом и закрепить резинкой. Тогда зелень останется свежей долгое время. А вот тимьян, кстати, следует завязать в тугой пучок и подвесить на свежем воздухе.

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4. Чтобы сохранить свежесть ягод, необходимо обработать их специальным раствором и затем лишь отправлять в холодильник. Смешайте уксус с водой (в пропорциях 1:10), замочите в растворе ягоды, высушите и уберите в холодильник. В этом случае малина, например, сохранит свежесть около недели, клубника – две недели. 5. Чтобы отрезанный кусок сыра не высыхал, необходимо смазать его сливочным маслом или завернуть в смециальную бумагу (ни в коем случае не в пищевую пленку), а затем сложить в бумажный пакет. Кстати, сыр необходимо хранить в самых теплых местах холодильника (ящике для овощей и т. д.). 6. Чтобы картофель не прорастал и хранился дольше, необходимо его держать в сухом месте, предварительно добавив в ящик несколько яблок. Но имейте в виду, что одно гнилое яблоко способно испортить весь урожай, поэтому периодически перебирайте картофель. 7. Никогда не храните овощи, фрукты и мясо в одном отсеке холодильника. Мясо и морепродукты необходимо держать на нижних полках, предварительно аккуратно завернув их, чтобы с них не капало на другие продукты.

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8. Чтобы бананы сохраняли вкус и аромат 3−5 дней, оберните их ножку пищевой пленкой. И помните, что они выделяют этилен, поэтому их необходимо держать отдельно от других фруктов. 9. Сельдерей, брокколи и латук нужно завернуть в фольгу и лишь затем убирать в холодильник. 10. Незрелые помидоры можно держать в холодильнике ножкой вниз, предварительно убрав их в бумажный пакет. Или разместить их на отдельной полке, пока не созреют. А вот спелые помидоры необходимо хранить при комнатной температуре, вдали от солнечного света, ножкой вверх. 11. Чтобы имбирь как можно дольше сохранял свои вкусовые качества, его необходимо держать в морозильнике. 12. Грибы тоже нужно держать в холодильнике, предварительно завернув их в бумажный пакет (не в полиэтиленовый).

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