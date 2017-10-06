12 лайфхаков, как правильно хранить продукты

1. Для начала определим продукты, которые следует держать в холодильнике, и те, что можно хранить в кухонных ящиках при комнатной температуре. В холодном месте необходимо хранить яблоки, бобы, ягоды, брокколи, капусту (и цветную тоже), морковь, сельдерей, вишню, кукурузу, огурцы, кабачки, имбирь, виноград, зеленолистные овощи, грибы. При комнатной температуре – авокадо, абрикосы, бананы, цитрусы, чеснок, киви, дыню, нектарины, лук, груши, персики, сливы, ананасы, картофель.
2. Очищенный лук можно хранить в пластиковых бутылках, но, прежде чем его засыпать в бутылку, необходимо удостовериться, что он достаточно сухой. Кстати, некоторые хозяйки рекомендуют хранить лук в капроновых колготках. Таким образом, он может сохранять свежесть около восьми месяцев. И ни в коем случае не храните лук с картофелем, так он испортится очень быстро. Если оставить его в сухом месте, где есть хорошая циркуляция воздуха, то можно не переживать за его свежесть 2−3 месяца.
3. Прежде чем отправлять петрушку, укроп, базилик, кинзу, зеленый лук, спаржу в холодильник, их необходимо собрать в букет, поставить в банку с водой, сверху накрыть полиэтиленовым пакетом и закрепить резинкой. Тогда зелень останется свежей долгое время. А вот тимьян, кстати, следует завязать в тугой пучок и подвесить на свежем воздухе.
4. Чтобы сохранить свежесть ягод, необходимо обработать их специальным раствором и затем лишь отправлять в холодильник. Смешайте уксус с водой (в пропорциях 1:10), замочите в растворе ягоды, высушите и уберите в холодильник. В этом случае малина, например, сохранит свежесть около недели, клубника – две недели.
5. Чтобы отрезанный кусок сыра не высыхал, необходимо смазать его сливочным маслом или завернуть в смециальную бумагу (ни в коем случае не в пищевую пленку), а затем сложить в бумажный пакет. Кстати, сыр необходимо хранить в самых теплых местах холодильника (ящике для овощей и т. д.).
6. Чтобы картофель не прорастал и хранился дольше, необходимо его держать в сухом месте, предварительно добавив в ящик несколько яблок. Но имейте в виду, что одно гнилое яблоко способно испортить весь урожай, поэтому периодически перебирайте картофель.
7. Никогда не храните овощи, фрукты и мясо в одном отсеке холодильника. Мясо и морепродукты необходимо держать на нижних полках, предварительно аккуратно завернув их, чтобы с них не капало на другие продукты.
8. Чтобы бананы сохраняли вкус и аромат 3−5 дней, оберните их ножку пищевой пленкой. И помните, что они выделяют этилен, поэтому их необходимо держать отдельно от других фруктов.
9. Сельдерей, брокколи и латук нужно завернуть в фольгу и лишь затем убирать в холодильник.
10. Незрелые помидоры можно держать в холодильнике ножкой вниз, предварительно убрав их в бумажный пакет. Или разместить их на отдельной полке, пока не созреют. А вот спелые помидоры необходимо хранить при комнатной температуре, вдали от солнечного света, ножкой вверх.
11. Чтобы имбирь как можно дольше сохранял свои вкусовые качества, его необходимо держать в морозильнике.
12. Грибы тоже нужно держать в холодильнике, предварительно завернув их в бумажный пакет (не в полиэтиленовый).