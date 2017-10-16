За естественность: звезды с волосатыми подмышками

Это сделали многие звезды в разные годы. Некоторые из-за своих рьяных феминистских взглядов, считая это знаком протеста. Другие же просто выступают за естественность во всех ее проявлениях, не обращая внимания на то, что выглядит это, мягко говоря, неэстетично.

Наверное, самые популярные снимки – Джулии Робертс и Дрю Бэрримор. Первая смело подняла руку и показала всем свою растительность в 1999 году на премьере комедии «Ноттинг-Хилл» в Лондоне. Это был весьма бунтарский поступок. А Дрю сделала это несколькими годами позднее и без капельки стеснения.

Однако первопроходцами в этом деле были культовые звезды 60-х годов: Софи Лорен и Барбра Стрейзанд. Даже звезды такого масштаба, всемирные иконы стиля позволяли себе такое. Возможно, своим примером они пытались донести, что даже в естественном виде можно быть сексуальной и раскрепощенной.