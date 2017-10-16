ГлавнаяКрасота и ЗдоровьеБьюти-гид

За естественность: звезды с волосатыми подмышками

Раз в год, а то и больше один из представителей Голливуда привлекает внимание широкой публики весьма необычным способом. Открытым или прозрачным платьем уже никого не удивишь, а вот небритыми подмышками – очень даже, главное – продемонстрировать их на знаковом мероприятии или обложке журнала.

Это сделали многие звезды в разные годы. Некоторые из-за своих рьяных феминистских взглядов, считая это знаком протеста. Другие же просто выступают за естественность во всех ее проявлениях, не обращая внимания на то, что выглядит это, мягко говоря, неэстетично.

Наверное, самые популярные снимки – Джулии Робертс и Дрю Бэрримор. Первая смело подняла руку и показала всем свою растительность в 1999 году на премьере комедии «Ноттинг-Хилл» в Лондоне. Это был весьма бунтарский поступок. А Дрю сделала это несколькими годами позднее и без капельки стеснения.

Однако первопроходцами в этом деле были культовые звезды 60-х годов: Софи Лорен и Барбра Стрейзанд. Даже звезды такого масштаба, всемирные иконы стиля позволяли себе такое. Возможно, своим примером они пытались донести, что даже в естественном виде можно быть сексуальной и раскрепощенной.

1/15
Джулия Робертс
Фото: Getty Images

А вот в появлении этой троицы эпатажных девушек никто и не сомневался. Мадонна, Леди Гага и, конечно, Майли Сайрус. За естественность или ради протеста – мы никогда не узнаем, ради чего они сделали это.

Повторила поступок мамы совсем недавно дочь Мадонны Лурдес Леон. Папарацци застали девушку отдыхающей на пляже. В подмышечной впадине юной красотки колосились волосы.

Красота повсеместная: гид по ценам на бьюти-услуги во всем мире
  • Подробнее

Неожиданно было увидеть всегда идеальную Пенелопу Крус с обильной растительностью подмышек – и не где-то, а на обложке журнала. То же самое проделывала и Милла Йовович годами ранее.

В почетных рядах за естественность были замечены Бейонсе, Бритни Спирс, Джемима Керк, Джульетт Льюис и Лола Керк.

10 самых некрасивых топ-моделей, которым удалось добиться успеха
  • Подробнее
Как сбросить 30 кг? Перестать воевать со своим телом
  • Подробнее
Поделись с друзьями!
#красота#звезды#Мадонна#Бритни Спирс
16 октября 2017Ольга БолотинаАлика Жукова
Комментарии0
Эксперты форума
39 экспертов
Наталия Домбровская
Врач-эндокринолог
Ольга Халикова
Адвокат
Сергей Ланг
Парапсихолог
Наталия Петрова
Врач онколог-маммолог
Анна Юстус
Врач акушер-гинеколог
Ольга Крайнова
Эксперт по отношениям
Наталья Гусева
Эксперт по отношениям
Оксана Дубровская
Психолог, к.п.н.
Иван Муссуров
Врач-стоматолог
Елена Каркукли
Тренер по фейсфитнесу
Алена Ал-Ас
Сексолог
Мехди
Экстрасенс
Злата Ната
Психолог, к.п.н.
Наталья Виргур
Адвокат
Ирина Кузнецова
Адвокат
Вероника Рыжова
Врач-стоматолог
Иван Карасев
Врач-хирург
Ольга Василенко
Сексолог
Валерия Карат
Экстрасенс
Анна Всехвятская
Эксперт по тайм-менеджменту
Илана Юрьева
Актриса
Маргарита Королева
Диетолог
Александра Миллер
Сексолог
Ксения Измайлова
Дизайнер интерьеров
Лолита
Певица
Давит Испирян
Пластический хирург
Анна Сухова
Психолог
Анна Черепанина
Эксперт по финансам
Алена Острогляд
Бизнес-тренер
Евгений Репко
Косметолог
Екатерина Пограничная
Косметолог
Александра Гуреева
Бизнес-тренер
Алексей Голев
Психолог
Мария Ковалева
Дизайнер одежды
Алина Делисс
Писательница
Анна Московцева
Стилист
Алла Спиваковская
Психолог, доктор наук
Анастасия Максимова
Стилист
Татьяна Ашакова
Визажист, стилист

Мобильное приложение

Для iPhone и Android

16+

Журнал «Антенна-Телесемь»

Читайте журнал и телегид: 2 в 1

12+
На адрес ya@aaa.ru выслано письмо для подтверждения подписки.
Породы собак
Аквариумные рыбки
Породы кошек
Комнатные цветы

«Сетевое издание «WomansDay.ru (ВумансДей.ру)» Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-67790, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 13 декабря 2016 г. 16+.

Copyright (с) ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг», 2017.
Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.
Контактные данные для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора): wday.ru_legal@hspub.ru

Ошибка!

К сожалению, при оформлении подписки произошла ошибка.

Пожалуйста, вернитесь на предыдущую страницу и повторите попытку.

Ошибка!

Этот e-mail уже подписан на рассылку

Отписка от уведомлений

Отписка от уведомлений

Вы ранее уже успешно отписались от рассылки.

Ошибка.

Вы не отписались от рассылки, так как возникла ошибка.

Вы действительно хотите удалить комментарий?
ДаНет
Пишите нам
  • Если число не видно, кликните на картинку
    Капча
    Загрузка
Удалить материал из закладок?
ДаНет