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Павел Раков: вся правда о любви и успешных отношениях

Павел Раков, ведущий женского тренинга «Такому мама не научит», рассказал Woman’s Day о тонкостях идеальных отношений между партнерами.

Мужчины – палки, женщины – веревки

Мужчины обидчивее и легко ломаются. Масса примеров, когда именно мужчины скуриваются и спиваются. Их психология похожа на палку, у женщин – на веревку. Поэтому женщина успевает больше, ей легче всего достигать, она проще адаптируется. Успех в личной жизни мужчина и женщина тоже понимают по-разному. Для мужчин это муза, женщина, которая его вдохновляет и мотивирует, как Дульсинея Дон Кихота. У девушки понятие этого успеха шире и не ограничивается только мотивацией.

Павел Раков: советы
Фото: Getty Images

Любовь с первого взгляда – это половое влечение

Некоторые врут и считают, что любовь с первого взгляда – это духовная любовь. Не надо себе врать. Это химия, влечение, страсть и не более. Мозгу просто хочется быть с этим человеком. Духовная любовь – это уважение, а с первого взгляда зауважать нельзя. Можно сказать, симпатичный ли мужчина, успешный ли, но почувствовать к нему глубокое уважение с первой же встречи нельзя. Его надо заслужить. Любовь разума – это уважение, любовь тела – это страсть, влечение.

Любовь надо прокачивать

Самая настоящая многогранная любовь – это любовь души, где есть вся гамма чувств: прощение, принятие, благодарность, доверие, верность, смирение и сопереживание. Это и есть духовная любовь, и ее надо зарабатывать, для этого надо пройти огромный путь. Любовь – как мышцы у человека, ее надо прокачивать. Если не доверяешь мужчине, никогда не сможешь его полюбить. Это одна из составляющих духовной любви. И если вы в браке много лет и физической любви нет, но есть духовная, то и физическая вернется. Будет новая волна. Кризисы и создают духовную любовь. Это как в фильме «Мистер и миссис Смит». Они прошли вместе через испытания, побеждали врагов, вместе прочувствовали яркие эмоции, и страсть вернулась. Чем серьезнее проблема, тем ярче эмоции.

Павел Раков: советы
Фото: Getty Images

Вам не нужна половинка

Не люблю слово «половина». Вы не половинка, и вам не нужна вторая часть вас. Вы целостный 100%-ный человек. И если вы себя любите и считаете полноценным, то и рядом с вами окажется самодостаточный человек. Не надо заранее программировать себя на поиск половинки и недоделанность.

Партнер не будет решать ваши проблемы

Когда вы полноценны, то вокруг вас появляется определенное количество людей, потенциальных партнеров. И количество партнеров субъективно. Если у вас в жизни бы не один-единственный, а несколько, значит, первый партнер просто не удовлетворил ваши ожидания. Главное – никогда не думать, что партнер будет решать ваши проблемы. Если вы начинаете так думать, то и он будет нагружать вас своими проблемами. Например, некоторые девушки пытаются решить свои финансовые проблемы через щедрого мужчину. Это сразу говорит о том, что девушка неблагодарная, недобрая, неуверенная в себе и себя не любит. А если она неблагодарная, не добрая и не любит себя, ей не хочется дарить подарки, если не уверена в себе – ей дарят дешевые подарки. Совокупность таких качеств, как уверенность в себе, благодарность, любовь и доверие, провоцирует мужчину кинуть все к ногам такой женщины.

Павел Раков: советы
Фото: Getty Images

5 советов для успешных отношений

1. Любовь к себе. Ухаживайте за собой, вкладывайтесь в себя, и другие тоже будут это делать.

2. Уверенность в себе. Делайте то, чего больше всего боитесь. Ходите на сторону своих страхов. Боитесь общаться с успешными мужчинами? Общайтесь и увидите, что каждый раз делать это становится проще.

3. Не смотрите на мужчину как на мешок с деньгами. Мужчины это чувствуют. Если у вас получится один раз развести на деньги, то второй раз уже не пройдет.

4. Всегда флиртуйте. Даже выходя из машины. Вы можете немного поиграть. Сделайте вид, что забыли в машине что-то, и кокетливо начинайте это доставать, демонстрируя лучшие достоинства своей фигуры. Не сомневайтесь, он оценит!

5. Учитесь принимать подарки. Ведите себя так, чтобы мужчина хотел вас баловать и преподносить дорогие подарки. Мужчины мыслят материальными категориями, и он зафиксирует в своем сознании, насколько вы ему дороги именно в таком эквиваленте. Для этого несите себя с достоинством, любите себя.

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#Павел Раков#любовь#брак#отношения
20 октября 2017Илона Малышкина
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