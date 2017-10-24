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Секс утром, днем или вечером – какой полезнее?

Почему наши биоритмы влияют на качество интима, выяснил корреспондент Woman’s Day, поговорив с сексологами.

Часто на женских форумах можно встретить темы из разряда «Муж по утрам хочет, а я нет. Приходится лежать и терпеть». Действительно, зачастую несовпадение сексуальных активностей может привести к дисгармонии в интимных отношениях пары. Многие девушки, проснувшись, попросту комплексуют по поводу несвежести дыхания и прочих частей тела и потому стремятся для начала попасть в ванную комнату, а уже потом во всеоружии предстать перед партнером. Хорошо, если после всех ритуалов вы еще не опаздываете на работу и успеваете насладиться друг другом. А вот как быть, если вы и без того встаете в 6 утра? Даже самый быстрый секс вместе с повторным душем отнимет минимум полчаса на двоих.

Секс утром, днем или вечером – какой полезнее?
Фото: Getty Images

Кстати, многие девушки не любят секс по утрам еще и потому, что, пробудившись, им необходимо решить некоторые физиологические потребности, но сказать об этом парню неловко. Вот и выходит, что удовольствие получает только он. И немудрено, ведь именно утром концентрация тестостерона у мужчин просто зашкаливает, превышая среднесуточную норму в полтора раза. А вот женские гормоны дремлют почти до полудня.

Да, по утрам у мужчин отличная эрекция, которой грех не воспользоваться. Однако и они сами нередко отказываются от утреннего «моциона». Многие парни в раннее время сосредоточены на планировании дня: логистика передвижений, годовой отчет, не забыть про подарок теще и заплатить за коммунальные… Довести любимую до оргазма с забитой планами головой крайне сложно!

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Но есть и прямо противоположные мнения. Пример с тех же форумов: «Мой требует секса поздним вечером, когда я уже не в состоянии ни дать, ни получить удовольствие. Как объяснить, что я хочу его, но в это время лучше спать, а секс перенести на утро?» Интересно, что к вечеру уровень половых гормонов снижен как у мужчин, так и у женщин. Но мужчины способны восстановиться уже через пару часов после работы, а женщина вновь обретет сексуальности не раньше 22:00.

Прислушайтесь к сексологам, которые считают, что самое удобное и продуктивное время для занятий сексом – это, как ни странно, день! То есть с 11:00 до 17:00, когда мы на работе. Так что, дорогие влюбленные, чаще приглашайте друг друга на обед, и пусть дневной секс будет своеобразным десертом.

Секс утром, днем или вечером – какой полезнее?
Фото: Getty Images

Но и это, разумеется, не панацея, на либидо влияет масса факторов. И прежде всего эмоциональная и физическая составляющие. Если человек страдает от хронического недосыпа или получил выговор от начальника, то вряд ли в это время он проявит безудержную тягу к сексу.

— Часто мужчины предпочитают секс с утра, тут работает физиология – самый высокий уровень тестостерона именно утром, – рассказывает психолог-сексолог Ольга Акимова. — Для женщин же секс – это не про переспать, а про отношения. Говорят, что для женщины секс начинается за 24 часа до самого секса. То есть мужчине надо начинать «окучивать» женщину заранее, чтобы к вечеру она успела настроиться и разогреться. Техника тут имеет не самое большое значение.

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Даже если партнер все правильно выполняет, это еще не делает его хорошим любовником. Наоборот, женщина в процессе может вообще остыть. Безусловно, мужчина должен знать, как, но при этом не зацикливаться на инструкциях. Секс по инструкции – это физкультура. В хорошем сексе всегда много спонтанности и игривости, естественности. А по большому счету, когда башню срывает от партнера, тогда вообще не важны всякие условности. Нельзя выучить три коронные позы и практиковать их ровно в 5:30 утра, а потом ждать от этого неземного удовольствия. Все слишком правильное – из головы, а рациональность сексу помеха. Секс – это эмоциональные потоки, а не разум.

Для гармонии важны, конечно же, внешняя среда, возрастные, конституционные особенности, социальные условия. Зависит желание и от биоритмов – жаворонку и сове сложно будет ужиться по всем параметрам, не только в сексе. Пикантная деталь: в ПМС женщины, как правило, напрочь теряют либидо. Во время менструаций они более-менее податливы и только за несколько дней до наступления нового цикла начинают пылать страстью. Ну и о возрасте: мужчины гиперсексуальны до 25 лет, после немного успокаиваются, а вот дамы, наоборот, до 35 лет могут спокойно жить, не обращая внимания на эти потребности, зато потом начинают проявлять активность.

— У мужчины все зависит от темперамента и либидо, – комментирует психолог Татьяна Кравченко. — Некоторые хотят и могут дважды в день, другим же достаточно одного раза в неделю. Еще скажу, что априори нет холодных женщин, есть женщины, которые себя недообследовали или же поставили какие-то психологические барьеры. К сожалению, многие воспитаны так, что считают, будто получать удовольствие и демонстрировать это – стыдно. Поэтому для них в приоритете стоит удовлетворение мужчины, а это в корне неверно. Женщины, ищите и раскрывайте себя, получайте удовольствие в сексе, тогда вы поймете, что разные биоритмы в постели можно легко преодолевать, а не просто подстраиваться под избранника и против своей природы исполнять его желания.

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#сексуальность#брак#любовь#отношения
24 октября 2017Яна Любаева
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