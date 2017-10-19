Сексу быть! 10 снов, которые его предвещают

Признайтесь, если вам приснился сон и вы его запомнили, то обязательно будете гадать, что же он означает, искать значение в разных сонниках. Мы проанализировали женские сны и нашли 10 образов, которые означают – сексу быть. Причем довольно скоро.

Авария. Вы – автоледи и во сне попали в аварию? Пробудившись, смахните холодный пот со лба и готовьтесь… к бурной ночи любви. Скоро судьба столкнет вас на каком-нибудь перекрестке с незнакомцем, который влюбится в вас с первого взгляда. Вас ждут страсть, незабываемые минуты счастья и блаженства. Арбуз. Вы же понимаете, что главная вкуснятина этой большой ягоды скрыта под толстой коркой? Вы разрезаете арбуз, вдыхаете его аромат, отрезаете кусочек, откусываете и наслаждаетесь вкусом… Уже поняли, что такой сон означает секс с человеком, который долго не мог признаться, что мечтает быть с вами единым целым и дарить истинное наслаждение. Да-да, арбуз во сне – это к наслаждению наяву. Бомба. Видели во сне, как взрывается бомба? Значит, в скором времени наяву вас ждет совершенно неожиданный взрыв страсти. Главное, постарайтесь голову не потерять.

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Верблюд. Корабль пустыни – символ выносливости и неутомимости, он медленно, но верно движется к намеченной цели. Если вам приснился верблюд, значит, в недалеком будущем вы познакомитесь с мужчиной, обладающим невероятной сексуальной энергией. Драка. Во сне вы дрались? Били мужа? Знакомого мужчину или незнакомого? Это хороший сон, так называемый сон-перевертыш, который предвещает приятное знакомство (если под вашу руку с модным маникюром попал незнакомец) с интимным продолжением, внезапно вспыхнувшую страсть (лупили давнего знакомого) или примирение после ссоры и бурную ночь для супругов. Змея. В реальности это не очень приятное животное, а вот во сне… Значит, если вам снится греющаяся на солнышке змея, то встретите вы ласкового и нежного мужчину, с которым проведете очень приятную ночь. Но особо не доверяйте партнеру, не теряйте голову от страсти, будьте готовы к тому, что обольститель может вас укусить.

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Качели. В жизни качаться на качелях – удовольствие. Во сне они символизируют радость, открытость, эмоциональность. Если вы качаетесь вдвоем с молодым человеком, то ждите любовных приключений и бурной страсти, которая захватит вас целиком и на время лишит способности реально смотреть на происходящее. Медведь. Сильное животное, хозяин тайги, которого в лесу лучше обходить стороной. Если вы видите Топтыгина во сне, значит, вам предстоит встреча с брутальным мужчиной, обладающим огромной как физической, так и сексуальной силой. Во сне убегали от медведя, но он вас догнал? Наяву придется заняться сексом в месте, которое считается для этого мало подходящим. Это, конечно, небезопасно, зато сколько удовольствия… Слон. Это огромное животное – символ стабильности, прочности, основательности, карьерного роста и признания окружающих. Если видите во сне, что едете верхом на слоне, значит, в скором времени познакомитесь с молодым, но вполне состоятельным человеком, отношения с которым закончатся свадьбой. Если слон в вашем сне поднял хобот – ждите любовных авантюр. Танцы. Танцуете во сне? Возможно, наяву вы скрываете свою сексуальную энергию. Расслабьтесь, скоро вы встретите партнера, который будет мягко, нежно, но настойчиво вести вас, показывать те танцевальные па, которые помогут вам раскрыться и научат получать удовольствие от совместного движения.

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