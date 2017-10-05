Фильм «Девчата»: как сложилась судьба актеров

В фильме: главная героиня Тося покорила первого парня на деревне Илью.

В жизни: дважды выходила замуж. Первым супругом был актер Владимир Шурупов. «Поженились, когда оканчивали институт, – рассказывала актриса в одном из интервью. — Мужу предложили ехать под Свердловск, в закрытый атомный городок. А я только начала сниматься. И сказала: „Вот 10 лет там проработаем, вернемся – и кому будем нужны?“ Но Володя собрался. И мы расстались – хорошо и мирно».

На момент знакомства со вторым мужем, сотрудником Внешторга Вилли Хштояном, Румянцева уже была знаменитой.

— На то, чтобы завоевать Надино сердце, потребовалось три года, – говорит Вилли Вартанович. — Оба были люди разведенные, но все сложилось, и мы прожили вместе 42 года.

Своих детей у Румянцевой не было. Но четырехлетняя Карина, дочь Вилли от первого брака, восприняла Надю хорошо.

В конце 60-х Хштояна отправили торгпредом за границу, и Румянцева поехала с ним. В середине 70-х они вернулись. Жили в московской квартире. Но в 96-м пытались ограбить. Преступников задержал Вилли, занимавшийся единоборствами, но один из них успел ударить актрису по голове и позже ее мучали сильные боли. После этого случая семья переехала в Подмосковье.

Вернувшись на родину, в кино Румянцева почти не снималась, предпочитая работать на ТВ, вела, например, детскую передачу «Будильник». Говорила: «Я на протяжении долгих лет каждый день слышу от мужа, что он в меня влюблен. Поверьте, это дороже всего на свете».

Актриса ушла из жизни в 2008 году в возрасте 77 лет.