Фильм «Девчата»: как сложилась судьба актеров

Трогательный и удивительно светлый фильм о любви лесоруба и поварихи в этом году отмечает 55-летие выхода на большие экраны. Woman’s Day выяснил, что стало с исполнителями главных ролей.
Надежда Румянцева (Тося Кислицына)
Фото: кадр из фильма, Виталий Белоусов/ТАСС
В фильме: главная героиня Тося покорила первого парня на деревне Илью.
В жизни: дважды выходила замуж. Первым супругом был актер Владимир Шурупов. «Поженились, когда оканчивали институт, – рассказывала актриса в одном из интервью. — Мужу предложили ехать под Свердловск, в закрытый атомный городок. А я только начала сниматься. И сказала: „Вот 10 лет там проработаем, вернемся – и кому будем нужны?“ Но Володя собрался. И мы расстались – хорошо и мирно».
На момент знакомства со вторым мужем, сотрудником Внешторга Вилли Хштояном, Румянцева уже была знаменитой.
— На то, чтобы завоевать Надино сердце, потребовалось три года, – говорит Вилли Вартанович. — Оба были люди разведенные, но все сложилось, и мы прожили вместе 42 года.
Своих детей у Румянцевой не было. Но четырехлетняя Карина, дочь Вилли от первого брака, восприняла Надю хорошо.
В конце 60-х Хштояна отправили торгпредом за границу, и Румянцева поехала с ним. В середине 70-х они вернулись. Жили в московской квартире. Но в 96-м пытались ограбить. Преступников задержал Вилли, занимавшийся единоборствами, но один из них успел ударить актрису по голове и позже ее мучали сильные боли. После этого случая семья переехала в Подмосковье.
Вернувшись на родину, в кино Румянцева почти не снималась, предпочитая работать на ТВ, вела, например, детскую передачу «Будильник». Говорила: «Я на протяжении долгих лет каждый день слышу от мужа, что он в меня влюблен. Поверьте, это дороже всего на свете».
Актриса ушла из жизни в 2008 году в возрасте 77 лет.
Инна Макарова (Надя Ерохина)
В фильме и в 2009 году
Фото: кадр из фильма, Legion Media
В фильме: скромница Надя собирается замуж за некрасивого, но хозяйственного Ксан Ксаныча. «Ей скоро 28, а в таком возрасте за кого угодно пойдешь», – желчно подмечает Анфиса.
В жизни: первым мужем актрисы был режиссер Сергей Бондарчук. Познакомились во ВГИКе. В браке родилась дочь Наталья, в будущем – актриса и режиссер.
«Прожив 10 лет, мы разошлись без скандалов и неприязни, – рассказывает актриса. — В какой-то момент я поняла: что-то в отношениях сломалось». После расставания с Бондарчуком Макарова долго не выходила замуж, хотя среди ее ухажеров были писатель Юрий Нагибин, актер Леонид Марков, певец Иван Козловский. Второго мужа, известного врача Михаила Перельмана, Инна встретила, когда у нее заболела мама.
— Мне его представили как опытного хирурга, – вспоминает Макарова. — Нам легко вместе. Это те отношения, которые мне всегда были нужны.
Любопытно, что на премьеру «Девчат» 7 марта 1962 года в Центральном доме кино Инна Макарова не пришла – обиделась на режиссера фильма Юрия Чулюкина за то, что тот при окончательном монтаже удалил из фильма сцену, в которой ее героиня расстается с Ксан Ксанычем.
Люсьена Овчинникова (Катя)
В «Девчатах» и «Сказке о купеческой дочери и таинственном цветке» (1991)
Фото: кадр из фильма, Legion Media
В фильме: у жизнерадостной Кати безоблачные отношения с женихом – гармонистом Сашей.
В жизни: актриса трижды пыталась создать семью. Первым, гражданским мужем был режиссер Владимир Храмов. Они познакомились в ГИТИСе. Но брак распался: Овчинникова увлеклась другим.
Вторым мужем стал актер Александр Холодков, с которым Люсьена работала в Театре им. Маяковского. Говорят, когда они выходили на сцену, электричество между ними ощущал весь зал. Но Холодков умер от неизлечимой болезни.
Вскоре в театр пришел актер Валентин Козлов – статный красавец, сыгравший экранного жениха Надежды Румянцевой в фильме «Неподдающиеся». Козлов стал единственным мужчиной, с которым Люсьена дошла до загса. Но, увы, муж начал пить. Люсьена стала составлять ему компанию. А когда Козлова уволили из театра, она ушла вместе с ним. Начались годы совместных запоев и депрессии. Люсьена постоянно лечилась от алкоголизма, но через месяц начинала пить вновь. Козлов нередко поднимал на жену руку, и Овчинникова перебралась жить на кухню. В 1998 году у Козлова отказало сердце. Актриса осталась совсем одна. И тут Люсьене предложили большую роль в антрепризном спектакле. Трагическую – в финале героиня умирала. Премьера, увы, не состоялась: Овчинникова умерла, пережив мужа всего на четыре месяца. Ей было 67.
Светлана Дружинина (Анфиса)
Фото: Legion Media
В фильме: красавица Анфиса страдает из-за того, что мужчины с ней только развлекаются, а замуж не зовут.
В жизни: свою судьбу, оператора Анатолия Мукасея, сына знаменитых разведчиков, Светлана встретила во ВГИКе.
– Познакомились мы, когда я уже была почти кинозвездой, – говорит Дружинина. – И капитаном женской сборной ВГИКа по волейболу. Анатолий тоже был капитаном сборной по волейболу, мужской. Нас так и звали: два капитана.
Дружинина и Мукасей вместе уже 59 лет. Когда Светлана стала режиссером, муж работал оператором почти на всех ее фильмах. «Сватовство гусара», «Гардемарины», «Тайны дворцовых переворотов» – Светлана была не только режиссером этих фильмов, но и сценаристом.
У Дружининой и Мукасея родились два сына. Старший, Анатолий, ставший художником, погиб в конце 80-х. Младший, Михаил, пошел по стопам отца и стал кинооператором, а в 2012 году женился на известной российской волейболистке Екатерине Гамовой.
Нина Меньшикова (Вера Круглова)
Фото: кадр из фильма, Борис Кремер/PhotoXPress.ru
В фильме: самая взрослая из подруг, Вера, ушла от неверного мужа и сжигает, не читая, его письма.
В жизни: Меньшикова была женой режиссера Станислава Ростоцкого. «Там была любовь, с моей стороны безумная», – говорила актриса.
Во ВГИКе необыкновенно красивый и обаятельный Станислав покорил Нину сразу. Но в него были влюблены первые красавицы института, например Алла Ларионова.
Однако судьба дала Нине шанс. Станислав с товарищем собрались ехать в деревню писать сценарий фильма. Решили взять с собой кого-то, кто бы готовил им еду. Нина вызвалась помочь, хотя готовить особо не умела. В деревне у них начался роман. Вскоре они поженились, а в 1957-м, несмотря на запреты врачей, Нина родила сына Андрея. Позже он стал актером и режиссером.
Меньшикова и Ростоцкий прожили вместе 45 лет. Увы, актрисе было суждено похоронить и мужа, и сына. Станислав умер от инфаркта в 2001 году. А через год погиб Андрей: сорвался со скалы при выборе натуры для съемок фильма. Остались невестка Марьяна и внучка Ольга.
Нина Евгеньевна умерла в 2007 году. Ей было 79 лет.
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