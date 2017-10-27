10 актеров, которые ненавидят свои самые популярные роли

Пока мы восхищаемся Кейт Уинслет в «Титанике» и Робертом Паттинсоном в «Сумерках», они свою работу в этих фильмах считают провалом. Разбираемся, почему так.

Звезды – такие же люди. Они также порой бывают не в настроении и не могут смотреть на свои фото и видео. Причем иногда это доходит до крайности. Бывает даже так, что актеры заявляют, что недовольны или стыдятся ролью, которая, по мнению кинокритиков, считается лучшей в их биографии.

Кейт Уинслет – «Титаник»

Фото: кадр из фильма «Титаник»

Дуэт с Леонардо Ди Каприо принес Кейт Уинслет славу и признание. Однако она сама, как потом выяснилось, считает свою роль в «Титанике» не совсем удачной. В одном из интервью актриса призналась, что ей не нравится, как она смотрится в кадре. А особенно в сцене, где главный герой рисует ее с натуры обнаженной. «Я жалею, что согласилась тогда раздетья перед камерами», – сказала она однажды.

Единственный плюс от работы в «Титанике» Уинслет находит в знакомстве с Ди Каприо, с которым дружит до сих пор. А вот о баснословных гонорарах от этого проекта знаменитость почему-то умалчивает…

Джордж Клуни – «Бэтмен и Робин»

Фото: кадр из фильма «Бэтмен и Робин»

Джордж Клуни спокойно относится ко всем своим работам. Только роль в «Бэтмене и Робине» кажется ему чудовищной. «Я до сих пор не знаю, как мог согласиться на это!» – часто с досадой повторяет он. А затем добавляет, что до сих пор приходит в ужас, когда видит свои постеры в костюме главного героя. В общем, после премьеры картины Клуни сделал выводы и потом решил играть только брутальных мужчин, где ему не придется надевать шлем с рогами и лосины. И, кстати, свое слово актер пока сдерживает!

Кэтрин Хейгл – «Немножко беременна»

Фото: кадр из фильма «Немножко беременна»

Кэтрин Хейгл после премьеры «Немножко беременна» вместо того, чтобы призывать своих поклонников идти в кинотеатр, заявила, что стыдится этой картины. По словам актрисы, по сценарию ее героиня ведет себя настолько ужасно, что ей было тяжело изобразить ее чувства и страдания. «Мне было невероятно сложно на съемках. Я играла стерву и не понимала, почему ей нужно было всем надоедать», – призналась в одном из своих интервью Кэтрин. Интересно, как на высказывания звезды отреагировали режиссеры и продюсеры ленты?

Роберт Паттинсон – «Сумерки»

Фото: кадр из фильма «Сумерки»

А вот такого мы точно не ожидали! Роль вампира в «Сумерках» сдалала Роберта Паттинсона богатым и знаменитым, а он, как потом сам признался, оказался этому не рад. Точнее, не рад тому, что его узнаваемость началась именно после этой работы. «Мне не нравилось играть в этом фильме. И я не могу смотреть на себя в кадре. Я выгляжу там ужасно», – часто говорил он потом в интервью.

Конечно, его поклонницы на эти слова не обратили никакого внимания. Все части саги, как ни крути, били рекорды по просмотрам, а его герои стали кумирами для миллионов. Может, Роберт просто скромничает?

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Памела Андерсон – «Спасатели Малибу»

Фото: кадр из серила «Спасатели Малибу»

Пока все восхищались Памелой Андерсон в красном купальнике в «Спасателях Малибу», она сама не смогла посмотреть ни одну серию сериала. Что именно не нравилось актрисе в кадре с собой – ее игра или внешний вид, неизвестно. Но факт остается фактом. Впрочем, однажды знаменитость призналась, что не может смотреть на себя не только на экране, но и в зеркале! Вот такая у нее была, а может, есть и сейчас фобия. Читайте другие причуды звезд ЗДЕСЬ.

Дэниел Рэдклифф. «Гарри Поттер и Принц-полукровка»

Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер и принц-полукровка»

Какая часть «Гарри Потера» нравится вам больше? Дэниелу Рэдклиффу, к примеру, пятая – «Гарри Поттер и Орден Феникса». Правда, не из-за сюжета, а благодаря своей игре. «Там я действительно вижу прогресс своей актерской профессии», – однажды заявил он. А вот не гордится Рэдклифф своей работой в «Гарри Поттере и принце-полукровке». Актер уверен, что в этой фильме играл крайне плохо. Благо его поклонники этого не заметили. Да и коллеги Дэниела часто говорили, что он слишком самокритичен и буквально заставляет себя пересматривать собсвенные картины, чтобы проанализировать свою работу.

Николь Кидман – все фильмы, кроме «Мулен Руж» и «Австралия»

Фото: кадр из фильма «Австралия»

Николь Кидман во всех фильмах прекрасна. Но она может смотреть на себя только в «Мулен Руж» и «Австралии». По словам приближенных источников, актриса другие фильмы с собой не пересматривает. Даже если они номинированы на престижные кинонаграды.

С чем связана такая позиция Кидман, известно только ей. Может, она думает, что могла бы сыграть ту или иную сцену лучше? Вряд ли знаменитость недовольна собственной внешностью…

Анджелина Джоли – все фильмы

Фото: кадр из фильма «Жизнь, или Что-то вроде того»

С недавнего времени Анджелина Джоли стала режиссером. И не только потому, что хотела снять автобиографические фильмы о людях, которые не оставили ее равнодушной. Оказывается, находиться за кадром ей нравится больше, чем в кадре. «Я вообще не могу на себя смотреть и поражаюсь актерам, которые смотрят собственные фильмы», – призналась Джоли журналистам. А также добавила, что на официальных премьерах проектов, где ей пришлось сняться, она в прямом смысле слова терпит себя на экране. Зато сейчас Анджелина, по собственным словам, находится на своем месте. «Вы и представить себе не можете, как мне приятно оставаться за кадром», – говорит она.

Меган Фокс – «Трансформеры»

Фото: кадр из фильма «Трансформеры»

Меган Фокс часто говорила в интервью, что боится смотреть на себя в фильмах, потому что сразу же видит ошибки и считает, что могла бы сыграть ту или иную сцену лучше. Но больше всего ей не нравится свои первые киноработы. Особенно «Трансформеры». Правда, недавно актриса сообщила, что вторую часть картины она все же посмотрела от начала до конца. А вот свое мнение о работе решила оставить при себе.

Ченнинг Татум – «Бросок кобры»

Фото: кадр из фильма «Бросок кобры»

Ченнинг Татум однажды заявил, что его долго уговаривали сниматься в фильме «Бросок кобры», он согласился, а теперь очень об этом жалеет. По словам актера, это худшаю роль в его жизни. Зато с тех пор он не слушает режиссеров и при подписании контракта руководствуются только своей интуицией.

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