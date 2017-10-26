15 самых популярных мест мира: ожидание и реальность

Отправляясь в долгожданное путешествие, мы с нетерпением ждем встречи со знаменитыми достопримечательностями. Но действительность оказывается совсем не такой, как на картинках!

Пирамиды в Гизе

Ожидание. Загадочные сооружения древних египтян высятся посреди пустыни, и только сфинкс охраняет их царственное молчание на фоне фантастически красивых закатов. Реальность. Плато Гиза, на котором расположены три великие пирамиды, – Хеопса, Хефрена и Микерины, находится буквально на окраине Каира. Так что фоном для исторического памятника служит не бескрайняя пустыня, а задворки современной египетской столицы.

Фото: @dr.caira , @kateshitova689

Великая китайская стена

Ожидание. «Кто не поднялся на Стену, тот не китаец», – сказал однажды Мао Цзэдун. Туристы всего мира готовы перефразировать: тот и в Китае-то не побывал. Всем хочется увидеть Восьмое чудо света, прикоснуться к вечности, почувствовать, что выше только звезды, а рядом – хранящие вековую мудрость камни… Реальность. Рядом, вероятнее всего, окажутся плечи, локти, рюкзаки других, столь же старательно сопящих на подъеме туристов. Обычно здесь настоящее китайское столпотворение! И к тому же настраиваться нужно не только на подъем, но и на сложный спуск. По отзывам это та еще пытка: выщербленные ступени разной высоты, и поэтому приходится постоянно смотреть под ноги вместо того, чтобы расслабиться после трудного восхождения и полюбоваться окружающими красотами.

Фото: @masha_urbanovich , @msav2000

Ниагарский водопад

Ожидание. Мощный каскад водопадов на границе США и Канады – одно из самых впечатляющих мест планеты. Где еще увидишь низвергающиеся тонны воды, почувствуешь потрясающую силу стихии? Реальность. Представьте, в каком облаке брызг и пыли вы окажетесь! Даже постояв пару минут у заграждения, отделяющего туристов от кромки обрыва, можно основательно промокнуть. Что уж говорить о прогулке на катере ближе к самому водопаду. Хорошо еще, если повезет с погодой и она не окажется слишком промозглой и ветреной. Да, дождевик вам точно понадобится. И нет, он вас не спасет.

Фото: @nashabahasoean

Тадж-Махал

Ожидание. Белокаменный мавзолей-мечеть – воспетая в камне история любви и преданности. Настоящая жемчужина архитектуры, вызывающая только восхищение и тихий восторг. Реальность. Прекрасное сооружение из белого мрамора очень чувствительно к загрязнениям окружающей среды. Поэтому транспорт останавливается довольно далеко от самого мавзолея, и вам придется долго идти через парк. Погрузиться в высокие размышления не удастся – не удивляйтесь, если встречные местные жители будут вас бесцеремонно разглядывать и без спросу фотографировать. Сам же шедевр может предстать перед вами не таким, как на картинке. В этом сезоне, например, туристам пришлось любоваться строительными лесами.

Фото: @nop_noppawis , @hj___seo_

Русалочка

Ожидание. Больше 100 лет эта хрупкая героиня сказки Андерсена является символом Дании. На большинстве фотографий она словно парит между синим небом и синим морем как воплощение красоты и грации. Реальность. Скульптура совсем маленькая, всего 1 м 25 см ростом. Так что разочарование тех, кто ехал издалека полюбоваться на легендарный памятник, – не редкость. Потоптался на берегу возле маленькой фигурки, сфотографировал на фоне серой воды – и все впечатления. Легкий доступ имеет и свою оборотную сторону: бронзовая Русалочка не раз страдала от вандалов. Символ Дании лишали головы, отсекали правую руку, роняли в воду, несколько раз обливали краской, рисовали бюстгальтер. Всякий раз символ страны восстанавливают, и паломничество туристов продолжается.

Фото: @_tamavieci_ , @valess87

Колизей

Ожидание. Самый большой из когда-либо построенных античных амфитеатров царственно раскинулся на огромном пространстве, где будете только вы и двухтысячелетняя история… Реальность. Современный Рим подступает к древним развалинам настолько близко, что сложно даже сфотографировать памятник архитектуры без назойливо лезущих в кадр примет нашего времени. И не удивляйтесь, что ваше общение с вечностью будет происходить под рев двигателей несущихся мимо автомобилей.

Фото: @krainova__elena , @jgunyulika

Сикстинская капелла

Ожидание. Великий Микеланджело четыре года работал над фресками Сикстинской капеллы. Уникальная роспись ее потолка стоит того, чтобы однажды приехать и замереть в благоговении, разглядывая шедевр. Реальность. Жемчужину Ватикана мечтают увидеть многие. Так что вас действительно ждет незабываемое зрелище – толпа людей с задранными головами, стоящих плечом к плечу.

Фото: @dsbwtours , @gastrorgasmico

Махо-бич

Ожидание. Кто не слышал о пляже на острове Сен-Мартен, к которому вплотную прилегает взлетно-посадочная полоса? Только представьте: волны Карибского моря, красивейший закат и самолет, взлетающий в считаных метрах над вашей головой! Можно ли представить более романтичную картину? Реальность. Близость к аэропорту не случайна: здесь просто очень мало места. Так что и пляж Махо-бич – всего-навсего узкая полоска вдоль побережья, метров 300 в длину и 10−20 метров в ширину. А теперь представьте, сколько на этой полоске собирается народу, чтобы одновременно с вами запечатлеть себя с белокрылым лайнером, заходящим на посадку или, наоборот, отрывающимся от земли. Все эти люди попадут в ваше селфи. А вот вы сами – только если повезет, и успеете щелкнуть камерой в нужный момент в удачном ракурсе, поймав и самолет, и себя. И, кстати, сильный поток воздуха может изрядно растрепать вашу прическу, а то и волной накрыть.

Фото: @globalseatizen , @ icole_gugs

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Ожидание и реальность: что такое родительство на самом деле Подробнее