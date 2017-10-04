Кардашьян – 152, а Свифт – 180! Звезды, чей рост очень удивит

Считаете себя слишком низкой или, наоборот, высокой? Отбросьте комплексы и наслаждайтесь жизнью! Рассказываем о знаменитостях, которые обратили рост в свою пользу.

Шакира – 150 см

Замечали ли вы, что в клипах Шакира часто снимается босиком, зато на светские мероприятия всегда ходит на огромных шпильках? Думаете, это имидж? А вот и нет. Таким образом певица будто намекает, что не стесняется своего 150-сантиметрового роста, но при этом не хочет быть ниже всех на ковровой дорожке. Кстати, небольшой рост не помешал звезде завоевать сердце одного из самых высоких футболистов мира! Рост Жерара Пике, напомним, 194 сантиметров! Не зря говорят, что высокие мужчины любят невысоких женщин.

Фото: Getty Images

Дэнни Де Вито – 150 см

Дэнни Де Вито тоже не комплексует, что его рост едва достигает 150 сантиметров. Более того, этот недостаток он обратил в достоинство и благодаря этому стал знаменитым комиком. Также рост не помешал мужчине стать счастливым в браке. Вот уже 35 лет он женат на актрисе Реа Перлман, которая выше его на 2 сантиметра.

Фото: Getty Images

Ким Кардашьян – 159 см, Кортни Кардашьян – 152 см

Все девушки из семейства Кардашьян-Дженнер кажутся высокими. Они же сестры! Но нет. Как и во многих семьях, они все разные. Смотрите сами. Рост мамы, Крис Дженнер, 167 сантиметров, как и у ее самой младшей дочери – 20-летней Кайли. Зато рост у 21-летней Кендалл – 179 сантиметров, а у средней, Хлои Кардашьян, – 177. Самые маленькие – старшие Ким со 159 сантиметрами и Кортни со 152 сантиметрами. Как последним удается выглядеть выше, чем они есть? Все дело в правильном фасоне одежды и, конечно, каблуках.

Фото: Getty Images

Сестры Олсен – 152 см

Мэри-Кейт и Эшли Олсен до сих пор ассоциируются у нас с маленькими девочками из подростковых фильмов «Двое: я и моя тень», «Папаша с афиши» и «Паспорт в Париж». Впрочем, они такими же маленькими и остались. Их рост составляет всего 152 сантиметра. Но это не мешает девушкам ходить в балетках, кроссовках и другой обуви без каблуков и платформы.

Фото: Getty Images

Ариана Гранде – 153 см

Актрису и певицу Ариану Гранде, как и сестер Олсен, тоже можно встретить в кедах и балетках. Девушка не комплексует из-за роста и носит то, что удобно. И правильно делает. Благодаря этому 24-летней звезде часто дают не больше 18.

Фото: Getty Images

Леди Гага – 155 см

Если бы Леди Гага была чуть выше, возможно, ей и в голову бы не пришло носить экстравагантную обувь на 20-сантиметровых каблуках и тем самым не удивлять публику. А если бы она не удивляла публику в начале карьеры, ее могли бы просто не заметить… В общем, рост певице явно помог в профессии!

Фото: Getty Images

Кристина Агилера – 157 см

На экране Кристина Агилера кажется очень высокой, а на деле в ней нет и 160 сантиметров. Возможно, поэтому, когда певица поправилась, это стало очень заметно… К счастью, все в прошлом. Сейчас звезда почти так же миниатюрна, как и в начале карьеры.

Фото: Getty Images

Бритни Спирс - 163 см

Бритни Спирс на видео и фото тоже не кажется маленькой. Но это только кажется. На самом деле ее рост не достигает и стандартных 165 сантиметров.

Фото: Getty Images

Мадонна – 164 см

Многие думают, что рост Мадонны – не меньше 170, а то и больше. Но нет. Звезда просто крайне редко носит обувь без каблуков или платформы, вот и вводит публику в заблуждение. Чего только не сделаешь ради имиджа!

Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес – 164 см

Джей Ло очень высокой не кажется. При этом сама она однажды призналась, что в 20 лет мечтала иметь модельные параметры и рост. К счастью, сейчас певица и актриса вспоминает об этом с юмором. И правильно. Ведь только благодаря своим природным данным ей удалось отличиться от коллег и стать суперзвездой.

Фото: Getty Images

Селена Гомес – 165 см

Селена Гомес часто учавствует в фэшн-съемках и снимается в рекламе, возможно, поэтому и кажется, что у нее модельный рост – не ниже 175. Однако в певице всего 165.

Фото: Getty Images

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