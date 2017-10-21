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Отшельники: 6 звезд, которые все бросили и уехали в деревню

Каждому из нас хотя бы раз в жизни хотелось от всего отказаться и уехать подальше – «в деревню, в глушь». А эти знаменитости так и сделали. И, похоже, нисколько о принятом решении не жалеют.

У них было все: миллионы поклонников, хорошие гонорары и сказочные перспективы на будущее. Но в какой-то момент они решили все забыть и начать жизнь с чистого листа. Причем не на тропическом острове, а в провинции, где нет хороших дорог, скоростного интернета и дорогих ресторанов. У каждого была своя причина уйти от мира.

Устал быть «в телевизоре»

Участник телепроекта "Дом-2" Май Абрикосов
Май Абрикосов тогда и сейчас
Фото: канал ТНТ/@tertishnyi_official

Романа Тертишного еще помнят некоторые поклонники первых серий «Дома-2». На телепроекте Роман взял себе псевдоним Май Абрикосов и был, надо сказать, довольно ярким участником. То строил любовь с Ольгой Солнце, то крутил страстный роман с Аленой Водонаевой, а еще пел, танцевал, играл на камеру. Казалось, даже после выхода за периметр у Мая-Романа будет масса предложений от продюсеров. Но нет. Про парня забыли. А может, как раз репутация «Дома-2» сыграла с ним злую шутку. И хотя впоследствии Абрикосова приглашали стать ведущим нескольких телешоу (среди них, к примеру, был мистический проект на канале ТВ-3), в последний момент что-то отменилось.

Сейчас Май живет в старом доме, расположенном в деревне Коротяк. Ведет подсобное хозяйство, занимается огородом, а в Instagram хвалится выращенными на собственной грядке овощами. Журналистов он не жалует, а в редких интервью признается, что «время, проведенное на „Доме-2“, потратил впустую», а еще что «очень устал быть «в телевизоре».

Обратился к вере

Актер Александр Михайлов
Фото: кадр из фильма/программа «Прямой эфир»

Смотрели картину «Формула любви»? А помните там белокурого паренька? Правильно, актера Александра Михайлова. Критики пророчили ему огромную славу (особенно после того, как Михайлов закрепил успех ролью Ломоносова в картине «Михайло Ломоносов»), но… артист неожиданно исчез с экранов. Кто-то утверждал, что он уехал за границу, и лишь спустя много лет открылось, что Александр поет в церковном хоре, а его жена там же служит регентом.

Из театра пара ушла в 1987 году и почти сразу переехала в подмосковное село Гребнево. Впрочем, от творчества Михайлов все равно не отказался. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II Александр и его супруга выпустили несколько аудиоальбомов: «Тихая моя Родина» (1998 год), «Душа грустит о небесах» (2003 год) и многие другие.

Поняла, что живет чужой жизнью

Где они сейчас: Ольга Гобзева
Без специальной подписи сегодня невозможно понять, что перед нами именитая актриса
Фото: кадр из фильма/программа «Прямой эфир»

В этой строгой и аскетичной женщине сегодня практически невозможно узнать известную актрису Ольгу Гобзеву. А ведь когда-то игуменья Свято-Елисаветинского женского монастыря города Алапаевска снималась в таких фильмах, как «Операция Трест» (Зоя Кавалерова), «Капитан Соври-голова» (мама Завитайкиных), «Такая короткая долгая жизнь» (Аня) и многих других. Ее слава в кино и театре была стремительной, еще на первом курсе ВГИКа талантливую девушку заметили режиссеры. Казалось бы, карьера, как широкая лента, лишь разворачивается, но… за неделю до 50-летия актриса без сожаления оставила прошлую жизнь. 22 года назад она ушла в монастырь.

«Что было последним аккордом в пользу принятия иноческого пострига? Я играла главную роль в одном из спектаклей Театра киноактера – такой знойной испанки, мне очень нравилась эта роль, я с большим наслаждением ее играла. Как-то в антракте, в кулисах, я окликнула сына, а он прошел мимо и не отреагировал. Через минуту режиссер мимо прошел, не сказав не слова. Странно, подумала я. Войдя в гримерку, подошла к зеркалу и ужаснулась: я увидела другого человека, другую женщину. Нос с горбинкой, другое лицо. На меня глядела испанка… И только пошевелив пальцами, поняла, что перед зеркалом стою я. Помню то состояние ужаса, которое охватило меня тогда. Как в тот вечер доиграла спектакль, не помню. Это был последний спектакль в моей жизни. В тот вечер я с ужасом поняла, что впустила в себя другого человека», – рассказывала Ольга Гобзева в интервью «Российской газете».

Ушла в монастырь

Юлия Матвеева
Юлия Матвеева стала матушкой Ефросиньей
Фото: Кадр из программы «Прямой эфир»

Юлия Матвева – бывшая певица. Покорять Москву приехала в 15 лет. Работала администратором у звезд и… не скрывала, что активно прокладывала творческий путь через постель. Итог – в 17 лет уже записывала свою пластинку, готовилась к гастролям по Европе. И вдруг все бросила и уехала в монастырь. Лишь много лет спустя она призналась: решение было принято после шокирующего происшествия.

«В монастырь меня привел бес. Я не знала Бога, я грешила, и чем больше я грешила, тем больше мне все давалось. Но я при этом думала, что служу Богу. Когда мне принесли контракт во все страны, чтобы выступать по всем площадкам, счастью не было границ. И вдруг передо мной предстал красивый юноша и мысленно мне говорит: „Я дам тебе все это, у тебя будут деньги, успех… но ты должна отдать мне душу“. Я: „Пожалуйста… забирай. Нет проблем. Ты же мне взамен дашь то, чего я хочу“. И только я так подумала, произошло страшное: черное облако, которое было над моей головой, стало входить в меня и в мою душу. Мне стало плохо, я упала, начала терять сознание и принялась кричать: „Ты меня убиваешь! Бес! Ты меня обманул!“ Не помню, как я пришла в себя, но сразу бросилась бежать по городу и буквально ворвалась в католическую церковь. Только я туда зашла, из носа полилась кровь. Хочу взять распятие, но будто некая сила не дает к нему прикоснуться. Какой-то монах поднес мне четки, я надела их, как бусы, на шею, вышла, пошла домой. Едва переступив через порог, почувствовала себя плохо. Меня срочно отвезли в больницу, проверили пульс и стали говорить, что я умираю. Я же взмолилась: „Господи, если ты существуешь! Я все брошу и уйду служить в монастырь“. И вдруг луч света прошел через тучи и коснулся меня: руки, ноги, тело моментально стало оживать, а я заплакала, встала и побежала в церковь. Врачи были в шоке, а батюшка сразу отправил меня в Сергиев-Посад», – рассказывала Юлия Матвева в программе «Прямой эфир».

Много лет Юлия Матвеева, ставшая отныне матушкой Ефросиньей, прожила в российской глубинке. Сейчас она находится в Израиле.

Уехала восстанавливать колхоз

Актриса Татьяна Агафонова
Такой актрису запомнили поклонники
Фото: кадр из фильма

«Интердевочка», «Одиноким предоставляется общежитие», «По главной улице с оркестром», «Рыжий, честный, влюбленный», «Петербургские тайны». В этих и многих других фильмах сыграла актриса Татьяна Агафонова. Всего более 60 ролей, а еще работа ведущей, выступления в театре, наставничество в университете… Живи и радуйся, но Татьяну все время тянуло в родную деревню. И наконец в конце 90-х она окончательно перебралась в село Залазино Тверской области, где за полгода похудела на 50 кг и стала председателем колхоза.

«Раз судьба дает мне шанс научиться чему-то новому, почему же не попробовать?» – объясняет она сегодня решительный поворот в жизни.

Впрочем, окончательно отшельницей Татьяна Агафонова все же не стала. Между уборочной и посевной она порой снимается в фильмах и, если позволяет время, общается с поклонниками.

Не смог пережить забвения

"Гостья из будущего" фильм: актеры, роли
Слава обрушилась на актера в детстве, а затем о нем забыли
Фото: кадр из фильма «Гостья из будущего»

Алексей Леонидович Фомкин. Сегодня фамилия этого актера почти не знакома современному зрителю, а ведь когда-то мальчик Лешка был настоящей звездой советского экрана. 7 ноября 1982 года Алексея впервые показали по Центральному телевидению. В прямом эфире транслировалось торжественное заседание правительства, посвященное Дню Октябрьской революции, где с докладом выступал Брежнев. После его доклада на сцену вышли несколько пионеров, которые читали стихи, лозунги, пели. Среди ребят был и Алексей. В этом же году в московском конкурсе чтецов он занял второе место, а еще через год попал в базу актеров. Затем были роли в киножурнале «Ералаш», главная роль в художественном фильме «Гостья из будущего» и одна из главных ролей в фильме «На своей земле». А потом – затишье.

Просидев полгода без предложений от режиссеров, Алексей Фомкин решил уйти в армию. Но едва актер надел солдатские сапоги, предложения о ролях снова стали поступать. Принять их Фомкин временно не мог, и на этом его кинокарьера закончилась. После службы актер пытался работать в театре, но был уволен за прогулы. Потом уехал во Владимирскую область, в небольшую деревню Безводное, где поселился один в пустующем доме. В деревне работал мельником, познакомился с будущей женой. Казалось, все налаживается, но в ночь с 23 на 24 февраля 1996 года квартира, где Фомкин праздновал День Советской армии, внезапно загорелась. Спаслись все, кроме актера. Похоронен он был там же, под Владимиром.

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#звезды#деревня#карьера#выбор редакции
21 октября 2017Дарья Ненашева
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